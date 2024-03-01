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Вашингтон это признал. Стало известно, что произойдет на Украине - РИА Новости, 01.03.2024
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11:06 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930419698.html
Вашингтон это признал. Стало известно, что произойдет на Украине
Вашингтон это признал. Стало известно, что произойдет на Украине - РИА Новости, 01.03.2024
Вашингтон это признал. Стало известно, что произойдет на Украине
Украина будет быстрее терять территории после поражения в Авдеевке, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T11:06
2024-03-01T11:06
украина
в мире
вашингтон (штат)
авдеевка
джон кирби
брикс
конгресс сша
политика
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украина будет быстрее терять территории после поражения в Авдеевке, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS.&quot;Учитывая неспособность Запада предоставить Киеву обещанное оружие, дальнейшую блокировку американской помощи в конгрессе США и, самое главное, недавнее освобождение города-крепости Авдеевки, Украина неизбежно будет быстро терять территории&quot;, — говорится в материале.Обозреватель отметил, что даже Вашингтон уже открыто признает, что скоро Украина лишится своих земель, и наилучшим способом этого избежать были бы переговоры с Россией, но киевское правительство продолжает вести боевые действия, надеясь на возможные поставки западного вооружения или прямое вмешательство в конфликт.27 февраля координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби заявил, Украина продолжит в течение ближайших месяцев терять позиции без американской помощи.В Кремле неоднократно заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. При этом Москва указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
https://ria.ru/20240301/zayavlenie-1930408649.html
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украина, в мире, вашингтон (штат), авдеевка, джон кирби, брикс, конгресс сша, политика
Украина, В мире, Вашингтон (штат), Авдеевка, Джон Кирби, БРИКС, Конгресс США, Политика
Вашингтон это признал. Стало известно, что произойдет на Украине

InfoBRICS: Украина будет быстрее терять территории после поражения в Авдеевке

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украина будет быстрее терять территории после поражения в Авдеевке, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS.
«

"Учитывая неспособность Запада предоставить Киеву обещанное оружие, дальнейшую блокировку американской помощи в конгрессе США и, самое главное, недавнее освобождение города-крепости Авдеевки, Украина неизбежно будет быстро терять территории", — говорится в материале.

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Обозреватель отметил, что даже Вашингтон уже открыто признает, что скоро Украина лишится своих земель, и наилучшим способом этого избежать были бы переговоры с Россией, но киевское правительство продолжает вести боевые действия, надеясь на возможные поставки западного вооружения или прямое вмешательство в конфликт.
27 февраля координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби заявил, Украина продолжит в течение ближайших месяцев терять позиции без американской помощи.
В Кремле неоднократно заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. При этом Москва указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.
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УкраинаВ миреВашингтон (штат)АвдеевкаДжон КирбиБРИКСКонгресс СШАПолитика
 
 
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