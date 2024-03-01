https://ria.ru/20240301/ukraina-1930419698.html

Вашингтон это признал. Стало известно, что произойдет на Украине

Вашингтон это признал. Стало известно, что произойдет на Украине - РИА Новости, 01.03.2024

Вашингтон это признал. Стало известно, что произойдет на Украине

Украина будет быстрее терять территории после поражения в Авдеевке, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T11:06

2024-03-01T11:06

2024-03-01T11:06

украина

в мире

вашингтон (штат)

авдеевка

джон кирби

брикс

конгресс сша

политика

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Украина будет быстрее терять территории после поражения в Авдеевке, пишет исследователь геополитики и политической экономии из Каира Ахмед Адель в статье для портала infoBRICS."Учитывая неспособность Запада предоставить Киеву обещанное оружие, дальнейшую блокировку американской помощи в конгрессе США и, самое главное, недавнее освобождение города-крепости Авдеевки, Украина неизбежно будет быстро терять территории", — говорится в материале.Обозреватель отметил, что даже Вашингтон уже открыто признает, что скоро Украина лишится своих земель, и наилучшим способом этого избежать были бы переговоры с Россией, но киевское правительство продолжает вести боевые действия, надеясь на возможные поставки западного вооружения или прямое вмешательство в конфликт.27 февраля координатор Белого дома по стратегических коммуникациям Джон Кирби заявил, Украина продолжит в течение ближайших месяцев терять позиции без американской помощи.В Кремле неоднократно заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. При этом Москва указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них.

https://ria.ru/20240301/zayavlenie-1930408649.html

https://ria.ru/20240301/voyna-1930402626.html

украина

вашингтон (штат)

авдеевка

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украина, в мире, вашингтон (штат), авдеевка, джон кирби, брикс, конгресс сша, политика