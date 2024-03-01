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Скрытая угроза. Чего на самом деле боится Зеленский - РИА Новости, 01.03.2024
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08:00 01.03.2024 (обновлено: 08:05 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html
Скрытая угроза. Чего на самом деле боится Зеленский
Скрытая угроза. Чего на самом деле боится Зеленский - РИА Новости, 01.03.2024
Скрытая угроза. Чего на самом деле боится Зеленский
Меньше трех месяцев остается до истечения срока полномочий действующего президента Украины. Без новых выборов есть вероятность кризиса легитимности. Киевский... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T08:00
2024-03-01T08:05
в мире
украина
киев
петр порошенко
юлия тимошенко
верховная рада украины
кмис
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Меньше трех месяцев остается до истечения срока полномочий действующего президента Украины. Без новых выборов есть вероятность кризиса легитимности. Киевский режим поспешил безосновательно обвинить в возможной дестабилизации Россию. Что действительно угрожает Зеленскому — в материале РИА Новости.Плановый майданКомитет по вопросам разведки при президенте Украины официально заявил, что опасается сомнений в легитимности действующих властей после окончания срока Зеленского. Якобы на этом основан план спецоперации "Майдан-3", который, по мнению Киева, собираются реализовать в марте-мае российские спецслужбы.Цель спецоперации — формирование панических настроений среди украинцев, разжигание конфликта между гражданскими и армией.В Кремле это опровергли. "Там никакая помощь не нужна, там процессы по раскачиванию — они сами вызревают изнутри", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.О пресловутом "плане дестабилизации" Зеленский твердит с ноября. На последней пресс-конференции он сообщил, что на Украине "раскачивают лодку" политики и целые общественные институты. По его словам, есть соответствующие документы, копии которых переданы руководителям G7.Украинский политтехнолог Сергей Гайдай в эфире радиостанции NV объяснил, что офис президента оказался "в ловушке", когда отменил выборы из-за военного положения.Неутешительные рейтингиСпикер Верховной рады Руслан Стефанчук подтвердил: Зеленский продолжит исполнять обязанности главы государства. Оппозиционный нардеп Александр Дубинский, который сейчас находится в тюрьме, указывал, что это не противоречит конституции. Однако выборы все равно должны состояться."Любая пролонгация, не предусмотренная законом, называется словом "узурпация", — подчеркивал он.В интервью Fox News Зеленский выразил уверенность в общественной поддержке. Он не сомневается в переизбрании и выборы не отменял — просто таков порядок.По данным Киевского международного института социологии (КМИС), 69 процентов украинцев против голосования до отмены военного положения. В октябре таких было заметно больше — 81 процент.Зеленского готовы поддержать 53 процента (декабрьский показатель — 59). Тех, кто считает, что ему стоит ограничиться одним сроком, — 43 процента (предыдущее измерение — 34).Доверяют действующему президенту 60 процентов. Два года назад было 90.Бессилие оппозицииПолитолог Александр Дудчак в беседе с РИА Новости отметил, что отказ от выборов вызвал критику со стороны оппозиционных сил. Однако кризис легитимности серьезную угрозу для Зеленского не представляет. Пока."Когда его станут снимать, это послужит дополнительным аргументом, так как он не назвал новую дату выборов. Особенность украинского законодательства в том, что его трактуют как угодно. При военном положении в принципе выборы возможны, если соответствующее решение примет Верховная рада. В данный момент организовать голосование было бы сложно чисто технически. Но повод для обвинений Зеленского в нелегитимности сохраняется", — считает политолог.Шансы оппозиции невысоки. В парламенте эту роль на себя примеряют Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Экс-президент недавно пытался выторговать места в коалиционном правительстве. Секретарь СНБО Алексей Данилов от такой перспективы заранее отказался.По результатам социологического исследования Центра Разумкова, Порошенко не доверяют 69,8 процента населения, Тимошенко — 80,5 процента."Оппозиция ничего сделать не сможет", — уверен политолог Ростислав Ищенко.Единственная реальная угроза для действующей власти — поражение ВСУ, подчеркивает эксперт. Тогда возникнут проблемы и без оппозиции и кризисов легитимности. Вот чего Зеленский боится по-настоящему.
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в мире, украина, киев, петр порошенко, юлия тимошенко, верховная рада украины, кмис, владимир зеленский, политика
В мире, Украина, Киев, Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Верховная Рада Украины, КМИС, Владимир Зеленский, Политика
Скрытая угроза. Чего на самом деле боится Зеленский

Политолог Ищенко: реальной угрозой для Зеленского остается поражение ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Меньше трех месяцев остается до истечения срока полномочий действующего президента Украины. Без новых выборов есть вероятность кризиса легитимности. Киевский режим поспешил безосновательно обвинить в возможной дестабилизации Россию. Что действительно угрожает Зеленскому — в материале РИА Новости.

Плановый майдан

Комитет по вопросам разведки при президенте Украины официально заявил, что опасается сомнений в легитимности действующих властей после окончания срока Зеленского. Якобы на этом основан план спецоперации "Майдан-3", который, по мнению Киева, собираются реализовать в марте-мае российские спецслужбы.
© Телепроект "Говорит большой Львов"Протестующие в Киеве требуют вернуть Залужного
Протестующие в Киеве требуют вернуть Залужного
© Телепроект "Говорит большой Львов"
Протестующие в Киеве требуют вернуть Залужного
Цель спецоперации — формирование панических настроений среди украинцев, разжигание конфликта между гражданскими и армией.
В Кремле это опровергли. "Там никакая помощь не нужна, там процессы по раскачиванию — они сами вызревают изнутри", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
О пресловутом "плане дестабилизации" Зеленский твердит с ноября. На последней пресс-конференции он сообщил, что на Украине "раскачивают лодку" политики и целые общественные институты. По его словам, есть соответствующие документы, копии которых переданы руководителям G7.
Украинский политтехнолог Сергей Гайдай в эфире радиостанции NV объяснил, что офис президента оказался "в ловушке", когда отменил выборы из-за военного положения.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Верховной рады Украины Руслан Стефанчук
Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Руслан Стефанчук - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Руслан Стефанчук

Неутешительные рейтинги

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подтвердил: Зеленский продолжит исполнять обязанности главы государства. Оппозиционный нардеп Александр Дубинский, который сейчас находится в тюрьме, указывал, что это не противоречит конституции. Однако выборы все равно должны состояться.
"Любая пролонгация, не предусмотренная законом, называется словом "узурпация", — подчеркивал он.
© РИА Новости / СтрингерАлександр Дубинский
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Александр Дубинский
В интервью Fox News Зеленский выразил уверенность в общественной поддержке. Он не сомневается в переизбрании и выборы не отменял — просто таков порядок.
По данным Киевского международного института социологии (КМИС), 69 процентов украинцев против голосования до отмены военного положения. В октябре таких было заметно больше — 81 процент.
© AP Photo / Jae C. HongЛюди на улице в Киеве, Украина
Люди на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Люди на улице в Киеве, Украина
Зеленского готовы поддержать 53 процента (декабрьский показатель — 59). Тех, кто считает, что ему стоит ограничиться одним сроком, — 43 процента (предыдущее измерение — 34).
Доверяют действующему президенту 60 процентов. Два года назад было 90.

Бессилие оппозиции

Политолог Александр Дудчак в беседе с РИА Новости отметил, что отказ от выборов вызвал критику со стороны оппозиционных сил. Однако кризис легитимности серьезную угрозу для Зеленского не представляет. Пока.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко выступает перед своими сторонниками в Киеве
Экс-президент Украины Петр Порошенко выступает перед своими сторонниками в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Экс-президент Украины Петр Порошенко выступает перед своими сторонниками в Киеве
"Когда его станут снимать, это послужит дополнительным аргументом, так как он не назвал новую дату выборов. Особенность украинского законодательства в том, что его трактуют как угодно. При военном положении в принципе выборы возможны, если соответствующее решение примет Верховная рада. В данный момент организовать голосование было бы сложно чисто технически. Но повод для обвинений Зеленского в нелегитимности сохраняется", — считает политолог.
Шансы оппозиции невысоки. В парламенте эту роль на себя примеряют Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Экс-президент недавно пытался выторговать места в коалиционном правительстве. Секретарь СНБО Алексей Данилов от такой перспективы заранее отказался.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
По результатам социологического исследования Центра Разумкова, Порошенко не доверяют 69,8 процента населения, Тимошенко — 80,5 процента.
"Оппозиция ничего сделать не сможет", — уверен политолог Ростислав Ищенко.
Единственная реальная угроза для действующей власти — поражение ВСУ, подчеркивает эксперт. Тогда возникнут проблемы и без оппозиции и кризисов легитимности. Вот чего Зеленский боится по-настоящему.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время конференции в поддержку Украины в Париже - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
"Сигнал всем". Что стоит за словами Макрона о войсках НАТО на Украине
27 февраля, 14:07
 
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