https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html

Скрытая угроза. Чего на самом деле боится Зеленский

Скрытая угроза. Чего на самом деле боится Зеленский - РИА Новости, 01.03.2024

Скрытая угроза. Чего на самом деле боится Зеленский

Меньше трех месяцев остается до истечения срока полномочий действующего президента Украины. Без новых выборов есть вероятность кризиса легитимности. Киевский... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T08:00

2024-03-01T08:00

2024-03-01T08:05

в мире

украина

киев

петр порошенко

юлия тимошенко

верховная рада украины

кмис

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926614_0:115:3072:1843_1920x0_80_0_0_6331c77b6878695b972130c402198da1.jpg

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Меньше трех месяцев остается до истечения срока полномочий действующего президента Украины. Без новых выборов есть вероятность кризиса легитимности. Киевский режим поспешил безосновательно обвинить в возможной дестабилизации Россию. Что действительно угрожает Зеленскому — в материале РИА Новости.Плановый майданКомитет по вопросам разведки при президенте Украины официально заявил, что опасается сомнений в легитимности действующих властей после окончания срока Зеленского. Якобы на этом основан план спецоперации "Майдан-3", который, по мнению Киева, собираются реализовать в марте-мае российские спецслужбы.Цель спецоперации — формирование панических настроений среди украинцев, разжигание конфликта между гражданскими и армией.В Кремле это опровергли. "Там никакая помощь не нужна, там процессы по раскачиванию — они сами вызревают изнутри", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.О пресловутом "плане дестабилизации" Зеленский твердит с ноября. На последней пресс-конференции он сообщил, что на Украине "раскачивают лодку" политики и целые общественные институты. По его словам, есть соответствующие документы, копии которых переданы руководителям G7.Украинский политтехнолог Сергей Гайдай в эфире радиостанции NV объяснил, что офис президента оказался "в ловушке", когда отменил выборы из-за военного положения.Неутешительные рейтингиСпикер Верховной рады Руслан Стефанчук подтвердил: Зеленский продолжит исполнять обязанности главы государства. Оппозиционный нардеп Александр Дубинский, который сейчас находится в тюрьме, указывал, что это не противоречит конституции. Однако выборы все равно должны состояться."Любая пролонгация, не предусмотренная законом, называется словом "узурпация", — подчеркивал он.В интервью Fox News Зеленский выразил уверенность в общественной поддержке. Он не сомневается в переизбрании и выборы не отменял — просто таков порядок.По данным Киевского международного института социологии (КМИС), 69 процентов украинцев против голосования до отмены военного положения. В октябре таких было заметно больше — 81 процент.Зеленского готовы поддержать 53 процента (декабрьский показатель — 59). Тех, кто считает, что ему стоит ограничиться одним сроком, — 43 процента (предыдущее измерение — 34).Доверяют действующему президенту 60 процентов. Два года назад было 90.Бессилие оппозицииПолитолог Александр Дудчак в беседе с РИА Новости отметил, что отказ от выборов вызвал критику со стороны оппозиционных сил. Однако кризис легитимности серьезную угрозу для Зеленского не представляет. Пока."Когда его станут снимать, это послужит дополнительным аргументом, так как он не назвал новую дату выборов. Особенность украинского законодательства в том, что его трактуют как угодно. При военном положении в принципе выборы возможны, если соответствующее решение примет Верховная рада. В данный момент организовать голосование было бы сложно чисто технически. Но повод для обвинений Зеленского в нелегитимности сохраняется", — считает политолог.Шансы оппозиции невысоки. В парламенте эту роль на себя примеряют Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Экс-президент недавно пытался выторговать места в коалиционном правительстве. Секретарь СНБО Алексей Данилов от такой перспективы заранее отказался.По результатам социологического исследования Центра Разумкова, Порошенко не доверяют 69,8 процента населения, Тимошенко — 80,5 процента."Оппозиция ничего сделать не сможет", — уверен политолог Ростислав Ищенко.Единственная реальная угроза для действующей власти — поражение ВСУ, подчеркивает эксперт. Тогда возникнут проблемы и без оппозиции и кризисов легитимности. Вот чего Зеленский боится по-настоящему.

https://ria.ru/20240227/ukraina-1929764924.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, петр порошенко, юлия тимошенко, верховная рада украины, кмис, владимир зеленский, политика