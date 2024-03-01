https://ria.ru/20240301/udary-1930481840.html
В бундесвере обсуждали удары ракетами Taurus по Крымскому мосту
В бундесвере обсуждали удары ракетами Taurus по Крымскому мосту - РИА Новости, 01.03.2024
В бундесвере обсуждали удары ракетами Taurus по Крымскому мосту
Представители бундесвера обсуждали нанесение ударов дальнобойными крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту и складу боеприпасов, говорится в тексте... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:07
2024-03-01T14:07
2024-03-01T14:29
бундесвер германии
в мире
крымский мост
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896587283_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8323e5b42c42bbb13b0ef12b9cd66706.jpg
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Представители бундесвера обсуждали нанесение ударов дальнобойными крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту и складу боеприпасов, говорится в тексте разговора, опубликованном в телеграм-канале главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян."Я пришел к выводу, что есть две интересные цели - мост на востоке и склады боеприпасов, которые находятся выше. Мост на востоке тяжело достать, это достаточно мелкая цель, но Taurus это может сделать, склады боеприпасов тоже может поразить", - заявил в разговоре один из военных.
https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бундесвер германии, в мире, крымский мост, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Бундесвер Германии, В мире, Крымский мост, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
В бундесвере обсуждали удары ракетами Taurus по Крымскому мосту
В бундесвере обсуждали удары ракетами по Крымскому мосту и складу боеприпасов