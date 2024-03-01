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В бундесвере обсуждали удары ракетами Taurus по Крымскому мосту - РИА Новости, 01.03.2024
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14:07 01.03.2024 (обновлено: 14:29 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/udary-1930481840.html
В бундесвере обсуждали удары ракетами Taurus по Крымскому мосту
В бундесвере обсуждали удары ракетами Taurus по Крымскому мосту - РИА Новости, 01.03.2024
В бундесвере обсуждали удары ракетами Taurus по Крымскому мосту
Представители бундесвера обсуждали нанесение ударов дальнобойными крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту и складу боеприпасов, говорится в тексте... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:07
2024-03-01T14:29
бундесвер германии
в мире
крымский мост
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Представители бундесвера обсуждали нанесение ударов дальнобойными крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту и складу боеприпасов, говорится в тексте разговора, опубликованном в телеграм-канале главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян."Я пришел к выводу, что есть две интересные цели - мост на востоке и склады боеприпасов, которые находятся выше. Мост на востоке тяжело достать, это достаточно мелкая цель, но Taurus это может сделать, склады боеприпасов тоже может поразить", - заявил в разговоре один из военных.
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96
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бундесвер германии, в мире, крымский мост, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Бундесвер Германии, В мире, Крымский мост, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
В бундесвере обсуждали удары ракетами Taurus по Крымскому мосту

В бундесвере обсуждали удары ракетами по Крымскому мосту и складу боеприпасов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Представители бундесвера обсуждали нанесение ударов дальнобойными крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту и складу боеприпасов, говорится в тексте разговора, опубликованном в телеграм-канале главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
"Я пришел к выводу, что есть две интересные цели - мост на востоке и склады боеприпасов, которые находятся выше. Мост на востоке тяжело достать, это достаточно мелкая цель, но Taurus это может сделать, склады боеприпасов тоже может поразить", - заявил в разговоре один из военных.
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Полная расшифровка разговора немецких военных об ударе по Крымскому мосту
Вчера, 14:14
 
Бундесвер ГерманииВ миреКрымский мостРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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