https://ria.ru/20240301/udary-1930481840.html

В бундесвере обсуждали удары ракетами Taurus по Крымскому мосту

В бундесвере обсуждали удары ракетами Taurus по Крымскому мосту - РИА Новости, 01.03.2024

В бундесвере обсуждали удары ракетами Taurus по Крымскому мосту

Представители бундесвера обсуждали нанесение ударов дальнобойными крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту и складу боеприпасов, говорится в тексте... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:07

2024-03-01T14:07

2024-03-01T14:29

бундесвер германии

в мире

крымский мост

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Представители бундесвера обсуждали нанесение ударов дальнобойными крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту и складу боеприпасов, говорится в тексте разговора, опубликованном в телеграм-канале главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян."Я пришел к выводу, что есть две интересные цели - мост на востоке и склады боеприпасов, которые находятся выше. Мост на востоке тяжело достать, это достаточно мелкая цель, но Taurus это может сделать, склады боеприпасов тоже может поразить", - заявил в разговоре один из военных.

https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

бундесвер германии, в мире, крымский мост, разговор немецких военных об атаке на крымский мост