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Российская авиация ударила по месту базирования террористов в Идлибе - РИА Новости, 01.03.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
22:41 01.03.2024 (обновлено: 22:44 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/udar-1930610721.html
Российская авиация ударила по месту базирования террористов в Идлибе
Российская авиация ударила по месту базирования террористов в Идлибе - РИА Новости, 01.03.2024
Российская авиация ударила по месту базирования террористов в Идлибе
Российская авиация ударила по месту базирования террористов в сирийской провинции Идлиб, боевики понесли значительный ущерб в живой силе и материальных... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T22:41
2024-03-01T22:44
война в сирии
в мире
идлиб (мухафаза)
россия
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российская авиация ударила по месту базирования террористов в сирийской провинции Идлиб, боевики понесли значительный ущерб в живой силе и материальных средствах, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "ВКС России 29 февраля нанесены удары по месту базирования террористов в районе населенного пункта Касих провинции Идлиб. В результате боевики понесли значительный ущерб в материальных средствах и живой силе", - заявил он.
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в мире, идлиб (мухафаза), россия, воздушно-космические силы россии, сирия
Война в Сирии, В мире, Идлиб (мухафаза), Россия, Воздушно-космические силы России, Сирия
Российская авиация ударила по месту базирования террористов в Идлибе

ЦПВС: ВКС ударили по базе террористов в САР, боевикам нанесен значительный ущерб

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИстребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим
Истребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Истребитель Су-30СМ на авиабазе Хмеймим. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российская авиация ударила по месту базирования террористов в сирийской провинции Идлиб, боевики понесли значительный ущерб в живой силе и материальных средствах, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"ВКС России 29 февраля нанесены удары по месту базирования террористов в районе населенного пункта Касих провинции Идлиб. В результате боевики понесли значительный ущерб в материальных средствах и живой силе", - заявил он.
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