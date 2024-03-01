https://ria.ru/20240301/udar-1930610721.html
Российская авиация ударила по месту базирования террористов в Идлибе
Российская авиация ударила по месту базирования террористов в Идлибе - РИА Новости, 01.03.2024
Российская авиация ударила по месту базирования террористов в Идлибе
Российская авиация ударила по месту базирования террористов в сирийской провинции Идлиб, боевики понесли значительный ущерб в живой силе и материальных... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T22:41
2024-03-01T22:41
2024-03-01T22:44
война в сирии
в мире
идлиб (мухафаза)
россия
воздушно-космические силы россии
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151980/27/1519802761_0:31:2325:1339_1920x0_80_0_0_baed9fd41278ad5d5b9b2e1d843d541c.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российская авиация ударила по месту базирования террористов в сирийской провинции Идлиб, боевики понесли значительный ущерб в живой силе и материальных средствах, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "ВКС России 29 февраля нанесены удары по месту базирования террористов в районе населенного пункта Касих провинции Идлиб. В результате боевики понесли значительный ущерб в материальных средствах и живой силе", - заявил он.
https://ria.ru/20240228/ataka-1930018871.html
идлиб (мухафаза)
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151980/27/1519802761_265:0:2276:1508_1920x0_80_0_0_4170dd048c0b7f01757af16ad3188800.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, идлиб (мухафаза), россия, воздушно-космические силы россии, сирия
Война в Сирии, В мире, Идлиб (мухафаза), Россия, Воздушно-космические силы России, Сирия
Российская авиация ударила по месту базирования террористов в Идлибе
ЦПВС: ВКС ударили по базе террористов в САР, боевикам нанесен значительный ущерб