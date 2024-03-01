https://ria.ru/20240301/udar-1930610721.html

Российская авиация ударила по месту базирования террористов в Идлибе

Российская авиация ударила по месту базирования террористов в Идлибе - РИА Новости, 01.03.2024

Российская авиация ударила по месту базирования террористов в Идлибе

Российская авиация ударила по месту базирования террористов в сирийской провинции Идлиб, боевики понесли значительный ущерб в живой силе и материальных... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T22:41

2024-03-01T22:41

2024-03-01T22:44

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российская авиация ударила по месту базирования террористов в сирийской провинции Идлиб, боевики понесли значительный ущерб в живой силе и материальных средствах, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. "ВКС России 29 февраля нанесены удары по месту базирования террористов в районе населенного пункта Касих провинции Идлиб. В результате боевики понесли значительный ущерб в материальных средствах и живой силе", - заявил он.

https://ria.ru/20240228/ataka-1930018871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, идлиб (мухафаза), россия, воздушно-космические силы россии, сирия