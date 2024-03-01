Жителя Приморья будут судить за "пьяное" убийство 13-летней давности
Жителя Приморья будут судить за пьяное убийство 13-летней давности после рыбалки
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 мар - РИА Новости. Жителя Приморья будут судить за убийство, совершённое после рыбалки более 13 лет назад, сообщает СУСК РФ по региону.
По версии следствия, в октябре 2010 года в Хасанском районе 48-летний приморец рыбачил в компании знакомых, распивая спиртное. Когда компания стала возвращаться к своим автомобилям (трасса находилась в восьми километрах от места рыбалки), между фигурантом и потерпевшим вспыхнула ссора. В итоге подвыпивший рыбак задушил оппонента, а тело перенёс на другой берег реки.
Родственники заявили об исчезновении человека: велись поиски рыбака, но тело не нашли. И только спустя годы на другом берегу реки рыбаки обнаружили останки человека. Личность потерпевшего смогли установить после судебной экспертизы фотосовмещения, которая и подтвердила личность рыбака, пропавшего в этих местах 13 лет назад. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемого задержали.
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"Он признался в совершении преступления, с его участием проведена проверка показаний на месте... Следствием собрана достаточная доказательственная база... уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, обвиняемый уже и не помнит причину конфликта: под влиянием спиртного "слово за слово, разгорелась ссора".