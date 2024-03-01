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В зоопарке Москвы соболь и фазан получили тюльпаны к первому дню весны - РИА Новости, 01.03.2024
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Хорошие новости
 
19:23 01.03.2024 (обновлено: 19:30 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/tyulpany-1930582976.html
В зоопарке Москвы соболь и фазан получили тюльпаны к первому дню весны
В зоопарке Москвы соболь и фазан получили тюльпаны к первому дню весны - РИА Новости, 01.03.2024
В зоопарке Москвы соболь и фазан получили тюльпаны к первому дню весны
Соболь и фазан в московском зоопарке получили тюльпаны к первому дню весны, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T19:23
2024-03-01T19:30
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Соболь и фазан в московском зоопарке получили тюльпаны к первому дню весны, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. &quot;Тюльпаны — это новые запахи и ощущения, хорошее обогащение среды обитания для животных&quot;, — говорится в сообщении.Так, работники зоопарка поздравили некоторых обитателей с первым днем весны, положив цветы им в вольеры.В четверг 29 февраля в пресс-службе сообщили, что график работы зоопарка будет продлен до 18 часов. Вход для посетителей закрывается в 17.00.
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москва, московский зоопарк
Хорошие новости, Москва, Московский зоопарк
В зоопарке Москвы соболь и фазан получили тюльпаны к первому дню весны

В московском зоопарке соболь и фазан получили тюльпаны к первому дню весны

© Фото : Московский зоопарк/TelegramСоболь в Московском зоопарке
Соболь в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : Московский зоопарк/Telegram
Соболь в Московском зоопарке
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Соболь и фазан в московском зоопарке получили тюльпаны к первому дню весны, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
«

"Тюльпаны — это новые запахи и ощущения, хорошее обогащение среды обитания для животных", — говорится в сообщении.

© Фото : Московский зоопарк/TelegramФазан в Московском зоопарке
Фазан в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© Фото : Московский зоопарк/Telegram
Фазан в Московском зоопарке
Так, работники зоопарка поздравили некоторых обитателей с первым днем весны, положив цветы им в вольеры.
В четверг 29 февраля в пресс-службе сообщили, что график работы зоопарка будет продлен до 18 часов. Вход для посетителей закрывается в 17.00.
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