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В зоопарке Москвы соболь и фазан получили тюльпаны к первому дню весны
В зоопарке Москвы соболь и фазан получили тюльпаны к первому дню весны - РИА Новости, 01.03.2024
В зоопарке Москвы соболь и фазан получили тюльпаны к первому дню весны
Соболь и фазан в московском зоопарке получили тюльпаны к первому дню весны, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T19:23
2024-03-01T19:23
2024-03-01T19:30
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Соболь и фазан в московском зоопарке получили тюльпаны к первому дню весны, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "Тюльпаны — это новые запахи и ощущения, хорошее обогащение среды обитания для животных", — говорится в сообщении.Так, работники зоопарка поздравили некоторых обитателей с первым днем весны, положив цветы им в вольеры.В четверг 29 февраля в пресс-службе сообщили, что график работы зоопарка будет продлен до 18 часов. Вход для посетителей закрывается в 17.00.
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Хорошие новости, Москва, Московский зоопарк
В зоопарке Москвы соболь и фазан получили тюльпаны к первому дню весны
В московском зоопарке соболь и фазан получили тюльпаны к первому дню весны