https://ria.ru/20240301/turnir-1930545844.html
Киберспортивный турнир "Битва школ 2.0" пройдет в Химках
Киберспортивный турнир "Битва школ 2.0" пройдет в Химках - РИА Новости, 01.03.2024
Киберспортивный турнир "Битва школ 2.0" пройдет в Химках
В подмосковных Химках 18 марта состоится открытие второго сезона масштабных киберспортивных состязаний "Битва школ 2.0" по игре Counter-Strike: Global... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:12
2024-03-01T17:12
2024-03-01T17:12
химки
московская область (подмосковье)
киберспорт
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В подмосковных Химках 18 марта состоится открытие второго сезона масштабных киберспортивных состязаний "Битва школ 2.0" по игре Counter-Strike: Global Offensive, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Регистрация команд начнется 4 марта. Участие в "Битве школ" примут более 190 школьников. За Кубок первенства будут соревноваться 32 киберспортивные команды, в состав каждой войдут шесть человек: капитан, четыре игрока основного состава и один запасной игрок. После отборочного этапа в финал войдут четыре лучшие команды, которые сойдутся в очном поединке и поборются за главный приз. "После первого турнира мы убедились в том, что киберспорт вызывает колоссальный интерес среди химкинских школьников. Наша задача - создать условия для ребят, чтобы они могли проявить себя в этом новом направлении спорта. Участие в таких соревнованиях помогает развивать у детей такие важные навыки, как командная работа, тактическое мышление и стратегическое планирование", - цитирует пресс-служба главу Химок Дмитрия Волошина. Первый киберспортивный турнир "Битва школ" провели в мае 2023 года. В нем приняли участие 192 игрока из 23 школ Химок. В 70 отборочных матчах сыграли 32 команды - и только четыре из них дошли до финала. Кубок первенства тогда забрала команда из Аэрокосмического лицея №13. Организатором соревнований выступило управление молодежной политики и территориального развития администрации Химок.
https://radiosputnik.ru/20240216/arifmetika-1927790825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки, московская область (подмосковье), киберспорт
Химки, Московская область (Подмосковье), киберспорт
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В подмосковных Химках 18 марта состоится открытие второго сезона масштабных киберспортивных состязаний "Битва школ 2.0" по игре Counter-Strike: Global Offensive, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Регистрация команд начнется 4 марта. Участие в "Битве школ" примут более 190 школьников. За Кубок первенства будут соревноваться 32 киберспортивные команды, в состав каждой войдут шесть человек: капитан, четыре игрока основного состава и один запасной игрок. После отборочного этапа в финал войдут четыре лучшие команды, которые сойдутся в очном поединке и поборются за главный приз.
"После первого турнира мы убедились в том, что киберспорт вызывает колоссальный интерес среди химкинских школьников. Наша задача - создать условия для ребят, чтобы они могли проявить себя в этом новом направлении спорта. Участие в таких соревнованиях помогает развивать у детей такие важные навыки, как командная работа, тактическое мышление и стратегическое планирование", - цитирует пресс-служба главу Химок Дмитрия Волошина.
Первый киберспортивный турнир "Битва школ" провели в мае 2023 года. В нем приняли участие 192 игрока из 23 школ Химок
. В 70 отборочных матчах сыграли 32 команды - и только четыре из них дошли до финала. Кубок первенства тогда забрала команда из Аэрокосмического лицея №13.
Организатором соревнований выступило управление молодежной политики и территориального развития администрации Химок.
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