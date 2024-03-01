https://ria.ru/20240301/tseny-1930372817.html
Экономист раскрыл последствия решения отвязать цены в России от мировых
Экономист раскрыл последствия решения отвязать цены в России от мировых - РИА Новости, 01.03.2024
Экономист раскрыл последствия решения отвязать цены в России от мировых
Госдума одобрила законопроект, который устанавливает принцип независимости внутренних цен от индикаторов на мировых товарных рынках. Документ прошел первое... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T02:17
2024-03-01T02:17
2024-03-01T02:17
экономика
россия
хаджимурад белхароев
госдума рф
рудн
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Госдума одобрила законопроект, который устанавливает принцип независимости внутренних цен от индикаторов на мировых товарных рынках. Документ прошел первое чтение. Идея призвана найти новые ориентиры ценообразования без оглядки на глобальные рынки, рассказал агентству “Прайм” доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.На фоне беспрецедентного санкционного давления, с которым столкнулась Россия, следует принять правовую норму, по которой цены на жизненно важные товары и услуги поддерживаются государством с помощью рычагов управления. “Их отвязка от показателей биржевых и внебиржевых индикаторов на мировых товарных рынках - необходимый стабилизирующий фактор для экономического развития России”, - полагает он.По мнению экономиста, ориентация на мировые цены в нынешней ситуации неприемлема, и подорожание продуктов и товаров в мире не должно напрямую влиять на Россию. При ценообразовании важнее ситуация в нашей экономике, платежеспособный спрос и другие факторы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, хаджимурад белхароев, госдума рф, рудн
Экономика, Россия, Хаджимурад Белхароев, Госдума РФ, РУДН
Экономист раскрыл последствия решения отвязать цены в России от мировых
Экономист Белхароев назвал отвязку цен в России от мировых фактором стабилизации
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости
. Госдума одобрила законопроект, который устанавливает принцип независимости внутренних цен от индикаторов на мировых товарных рынках. Документ прошел первое чтение. Идея призвана найти новые ориентиры ценообразования без оглядки на глобальные рынки, рассказал агентству “Прайм”
доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.
На фоне беспрецедентного санкционного давления, с которым столкнулась Россия, следует принять правовую норму, по которой цены на жизненно важные товары и услуги поддерживаются государством с помощью рычагов управления. “Их отвязка от показателей биржевых и внебиржевых индикаторов на мировых товарных рынках - необходимый стабилизирующий фактор для экономического развития России”, - полагает он.
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По мнению экономиста, ориентация на мировые цены в нынешней ситуации неприемлема, и подорожание продуктов и товаров в мире не должно напрямую влиять на Россию. При ценообразовании важнее ситуация в нашей экономике, платежеспособный спрос и другие факторы.