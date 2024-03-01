Рейтинг@Mail.ru
Экономист раскрыл последствия решения отвязать цены в России от мировых - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:17 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/tseny-1930372817.html
Экономист раскрыл последствия решения отвязать цены в России от мировых
Экономист раскрыл последствия решения отвязать цены в России от мировых - РИА Новости, 01.03.2024
Экономист раскрыл последствия решения отвязать цены в России от мировых
Госдума одобрила законопроект, который устанавливает принцип независимости внутренних цен от индикаторов на мировых товарных рынках. Документ прошел первое... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T02:17
2024-03-01T02:17
экономика
россия
хаджимурад белхароев
госдума рф
рудн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922721700_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_598cf784f153196bc8dbfdee13c51121.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Госдума одобрила законопроект, который устанавливает принцип независимости внутренних цен от индикаторов на мировых товарных рынках. Документ прошел первое чтение. Идея призвана найти новые ориентиры ценообразования без оглядки на глобальные рынки, рассказал агентству “Прайм” доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.На фоне беспрецедентного санкционного давления, с которым столкнулась Россия, следует принять правовую норму, по которой цены на жизненно важные товары и услуги поддерживаются государством с помощью рычагов управления. “Их отвязка от показателей биржевых и внебиржевых индикаторов на мировых товарных рынках - необходимый стабилизирующий фактор для экономического развития России”, - полагает он.По мнению экономиста, ориентация на мировые цены в нынешней ситуации неприемлема, и подорожание продуктов и товаров в мире не должно напрямую влиять на Россию. При ценообразовании важнее ситуация в нашей экономике, платежеспособный спрос и другие факторы.
https://ria.ru/20240227/benzin-1929692014.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922721700_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa018bc11a480fa0479cbf1f15d3834a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, хаджимурад белхароев, госдума рф, рудн
Экономика, Россия, Хаджимурад Белхароев, Госдума РФ, РУДН
Экономист раскрыл последствия решения отвязать цены в России от мировых

Экономист Белхароев назвал отвязку цен в России от мировых фактором стабилизации

© iStock.com / scyther5Люди, работающие в офисе
Люди, работающие в офисе - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© iStock.com / scyther5
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Госдума одобрила законопроект, который устанавливает принцип независимости внутренних цен от индикаторов на мировых товарных рынках. Документ прошел первое чтение. Идея призвана найти новые ориентиры ценообразования без оглядки на глобальные рынки, рассказал агентству “Прайм” доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.
На фоне беспрецедентного санкционного давления, с которым столкнулась Россия, следует принять правовую норму, по которой цены на жизненно важные товары и услуги поддерживаются государством с помощью рычагов управления. “Их отвязка от показателей биржевых и внебиржевых индикаторов на мировых товарных рынках - необходимый стабилизирующий фактор для экономического развития России”, - полагает он.
Автомобиль во время заправки на мультизаправочном комплексе - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
В России планируют ввести запрет на экспорт бензина
27 февраля, 09:05
По мнению экономиста, ориентация на мировые цены в нынешней ситуации неприемлема, и подорожание продуктов и товаров в мире не должно напрямую влиять на Россию. При ценообразовании важнее ситуация в нашей экономике, платежеспособный спрос и другие факторы.
 
ЭкономикаРоссияХаджимурад БелхароевГосдума РФРУДН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала