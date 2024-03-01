https://ria.ru/20240301/tseny-1930372817.html

Экономист раскрыл последствия решения отвязать цены в России от мировых

Экономист раскрыл последствия решения отвязать цены в России от мировых - РИА Новости, 01.03.2024

Экономист раскрыл последствия решения отвязать цены в России от мировых

Госдума одобрила законопроект, который устанавливает принцип независимости внутренних цен от индикаторов на мировых товарных рынках. Документ прошел первое... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T02:17

2024-03-01T02:17

2024-03-01T02:17

экономика

россия

хаджимурад белхароев

госдума рф

рудн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922721700_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_598cf784f153196bc8dbfdee13c51121.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Госдума одобрила законопроект, который устанавливает принцип независимости внутренних цен от индикаторов на мировых товарных рынках. Документ прошел первое чтение. Идея призвана найти новые ориентиры ценообразования без оглядки на глобальные рынки, рассказал агентству “Прайм” доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.На фоне беспрецедентного санкционного давления, с которым столкнулась Россия, следует принять правовую норму, по которой цены на жизненно важные товары и услуги поддерживаются государством с помощью рычагов управления. “Их отвязка от показателей биржевых и внебиржевых индикаторов на мировых товарных рынках - необходимый стабилизирующий фактор для экономического развития России”, - полагает он.По мнению экономиста, ориентация на мировые цены в нынешней ситуации неприемлема, и подорожание продуктов и товаров в мире не должно напрямую влиять на Россию. При ценообразовании важнее ситуация в нашей экономике, платежеспособный спрос и другие факторы.

https://ria.ru/20240227/benzin-1929692014.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, россия, хаджимурад белхароев, госдума рф, рудн