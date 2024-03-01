https://ria.ru/20240301/tsentry-1930478949.html

Россия и Белоруссия подписали соглашение о создании учебно-боевых центров

Россия и Белоруссия подписали соглашение о создании учебно-боевых центров - РИА Новости, 01.03.2024

Россия и Белоруссия подписали соглашение о создании учебно-боевых центров

Россия и Белоруссия подписали соглашение о создании учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих, следует из текста документа, опубликованного РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:59

2024-03-01T13:59

2024-03-01T15:47

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия и Белоруссия подписали соглашение о создании учебно-боевых центров для совместной подготовки военнослужащих, следует из текста документа, опубликованного в пятницу на портале правовой информации. "Учебно-боевые центры предназначены для совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил сторон, практической отработки ими задач боевой подготовки (боевого дежурства) и повышения уровня слаженности и боевой выручки", - говорится в документе. Основной задачей учебно-боевых центров является совместная боевая подготовка, дежурство воинских контингентов сторон. Питание личного состава воинских контингентов, согласно документу, обеспечивается на безвозмездной основе. Эти контингенты обеспечиваются электроэнергией, медициной, горюче-смазочными материалами сторон. Согласно статье 11, "личный состав воинского контингента направляющей сторон может применять личное оружие, вооружение и специальную технику при выполнении задач". "Порядок применения личного оружия, вооружения и специальной техники определяется законодательством применяющей стороны", - говорится в документе. Документ также определяет, что "любая информация, передаваемая в рамках настоящего соглашения, независимо от его формы и содержания, используется исключительно в его целях". "Информация, полученная одной из сторон в ходе сотрудничества, не должна использоваться в ущерб другой стороне", - прописано в статье 16 документа.

https://ria.ru/20240220/lukashenko-1928405661.html

https://ria.ru/20240131/doktrina-1924640249.html

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Кирилл Волков

россия, белоруссия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии