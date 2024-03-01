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Посол России не обсуждал с премьером ЦАР тему российских баз - РИА Новости, 01.03.2024
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15:18 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/tsar-1930505122.html
Посол России не обсуждал с премьером ЦАР тему российских баз
Посол России не обсуждал с премьером ЦАР тему российских баз - РИА Новости, 01.03.2024
Посол России не обсуждал с премьером ЦАР тему российских баз
Посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил РИА Новости по итогам встречи с премьером страны Феликсом Молуа, что на ней тема российских баз не обсуждалась. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:18
2024-03-01T15:18
цар
россия
александр бикантов
феликс молуа
в мире
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил РИА Новости по итогам встречи с премьером страны Феликсом Молуа, что на ней тема российских баз не обсуждалась. "Тема базы не затрагивалась вообще", - сказал он. Ранее в интервью РИА Новости Бикантов сообщил, что численность и сроки прибытия российских военных на создаваемую базу в ЦАР пока неизвестны, сейчас подбирают место для их размещения. По его словам, вопрос создания военной базы в ЦАР обсуждается по линии Минобороны двух стран. Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что "создание российской военной базы на территории ЦАР улучшит ситуацию в сфере безопасности в ЦАР и укрепит основу для защиты национального суверенитета страны".
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цар, россия, александр бикантов, феликс молуа, в мире
ЦАР, Россия, Александр Бикантов, Феликс Молуа, В мире
Посол России не обсуждал с премьером ЦАР тему российских баз

Посол России Бикантов не обсуждал с премьером ЦАР тему российских баз

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа
Премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Центральноафриканской республики (ЦАР) Феликс Молуа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил РИА Новости по итогам встречи с премьером страны Феликсом Молуа, что на ней тема российских баз не обсуждалась.
"Тема базы не затрагивалась вообще", - сказал он.
Ранее в интервью РИА Новости Бикантов сообщил, что численность и сроки прибытия российских военных на создаваемую базу в ЦАР пока неизвестны, сейчас подбирают место для их размещения. По его словам, вопрос создания военной базы в ЦАР обсуждается по линии Минобороны двух стран. Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что "создание российской военной базы на территории ЦАР улучшит ситуацию в сфере безопасности в ЦАР и укрепит основу для защиты национального суверенитета страны".
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ЦАРРоссияАлександр БикантовФеликс МолуаВ мире
 
 
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