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Посол России не обсуждал с премьером ЦАР тему российских баз

Посол России не обсуждал с премьером ЦАР тему российских баз - РИА Новости, 01.03.2024

Посол России не обсуждал с премьером ЦАР тему российских баз

Посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил РИА Новости по итогам встречи с премьером страны Феликсом Молуа, что на ней тема российских баз не обсуждалась. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:18

2024-03-01T15:18

2024-03-01T15:18

цар

россия

александр бикантов

феликс молуа

в мире

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Посол России в ЦАР Александр Бикантов сообщил РИА Новости по итогам встречи с премьером страны Феликсом Молуа, что на ней тема российских баз не обсуждалась. "Тема базы не затрагивалась вообще", - сказал он. Ранее в интервью РИА Новости Бикантов сообщил, что численность и сроки прибытия российских военных на создаваемую базу в ЦАР пока неизвестны, сейчас подбирают место для их размещения. По его словам, вопрос создания военной базы в ЦАР обсуждается по линии Минобороны двух стран. Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что "создание российской военной базы на территории ЦАР улучшит ситуацию в сфере безопасности в ЦАР и укрепит основу для защиты национального суверенитета страны".

https://ria.ru/20240204/tsar-1925375906.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

цар, россия, александр бикантов, феликс молуа, в мире