https://ria.ru/20240301/tramvai-1930495050.html

Запуск новых трамваев состоялся в Курске

Запуск новых трамваев состоялся в Курске - РИА Новости, 01.03.2024

Запуск новых трамваев состоялся в Курске

В Курске на маршруты вышли новые трамваи; город стал одним из первых среди всех регионов, вошедших в масштабную программу модернизации городского электрического РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:13

2024-03-01T15:13

2024-03-01T15:13

курская область

курск

россия

олег говорун

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роман старовойт

технологии

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В Курске на маршруты вышли новые трамваи; город стал одним из первых среди всех регионов, вошедших в масштабную программу модернизации городского электрического транспорта, которая реализуется правительством России при поддержке ВЭБ.РФ, сообщили в госкорпорации. В торжественной церемонии в режиме телемоста приняли участие министр транспорта РФ Виталий Савельев, губернатор Курской области Роман Старовойт, заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун. Бюджет проекта в Курске составляет 12,9 миллиарда рублей, объем участия ВЭБ.РФ, включая средства ФНБ, – 8,2 миллиарда рублей. Городу требуется полная замена рельсового и сетевого хозяйства, трамвайного депо и подвижного состава. В рамках модернизации обновляются 42,6 километра трамвайных путей, идет реконструкция восьми тяговых подстанций и депо, будут закуплены 22 односекционных трамвая "Львенок". Первый трамвай, специально разработанный для Курска, прибыл в город еще в марте 2023 года, на нем проходят обучение местные специалисты. По экспертной оценке транспортных консультантов, после начала эксплуатации трамвайными маршрутами смогут воспользоваться в среднем 8,5 миллиона человек в год, говорится в сообщении. Проект также включает в себя внедрение цифровой платформы. Это позволит реализовать бессветофорное движение, контроль выделенных полос, а пассажиры смогут контролировать и оплачивать поездку через мобильное приложение. "Регион активно участвует в федеральной программе модернизации городского электрического транспорта. Жители и гости города получат обновленную инфраструктуру и новые трамваи в самые сжатые сроки. Восемь вагонов поступили в город и уже вышли на линии в марте. До конца 2024 года в город прибудут еще 14 новых трамваев, профинансированных ВЭБ.РФ. В результате Курск получит современную и удобную трамвайную систему. Также предусмотрены обязательства концессионера сделать новые остановочные пространства и современное освещение, провести озеленение территории", - отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Олег Говорун, слова которого привели в ВЭБе.

https://ria.ru/20240125/zaschita-1923518651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

курская область, курск, россия, олег говорун, виталий савельев, роман старовойт, технологии, вэб.рф (вэб)