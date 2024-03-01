https://ria.ru/20240301/torgovlya-1930406677.html
Мали и Россия проведут встречу для укрепления сотрудничества в торговле
Мали и Россия проведут встречу для укрепления сотрудничества в торговле - РИА Новости, 01.03.2024
Мали и Россия проведут встречу для укрепления сотрудничества в торговле
Глава МИД Мали Абдулай Диоп сообщил в интервью РИА Новости о планирующейся в апреле встрече министра торговли страны с представителями из РФ для укрепления... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:17
2024-03-01T10:17
2024-03-01T12:11
мали
россия
абдулай диоп
экономика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Мали Абдулай Диоп сообщил в интервью РИА Новости о планирующейся в апреле встрече министра торговли страны с представителями из РФ для укрепления торгового сотрудничества. "Я должен также напомнить, что в прошлом году мы решили создать консультативную структуру, механизм для укрепления сотрудничества в сфере торговли и обеспечения хорошего мониторинга, и эта встреча пройдет в апреле", - заявил министр, посещающий с визитом Москву. По его словам, пока не известно, где именно пройдет встреча, однако, если она пройдет в Бамако, власти Мали будут рады принять российских коллег. "Важно то, что будет эта первая встреча, эта инициатива, которая создается в рамках сотрудничества на саммите Россия-Африка для укрепления торговых связей. С нашей стороны ее возглавит министр торговли и другие министерства, которые занимаются этим", - добавил глава МИД. Он также отметил, что эти связи позволят двигаться к реализации проектов между странами, находящихся на стадии обсуждения.
https://ria.ru/20240213/ssha-1926978480.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мали, россия, абдулай диоп, экономика
Мали, Россия, Абдулай Диоп, Экономика
Мали и Россия проведут встречу для укрепления сотрудничества в торговле
Мали и Россия проведут встречу в апреле для укрепления сотрудничества в торговле
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Мали Абдулай Диоп сообщил в интервью РИА Новости о планирующейся в апреле встрече министра торговли страны с представителями из РФ для укрепления торгового сотрудничества.
"Я должен также напомнить, что в прошлом году мы решили создать консультативную структуру, механизм для укрепления сотрудничества в сфере торговли и обеспечения хорошего мониторинга, и эта встреча пройдет в апреле", - заявил министр, посещающий с визитом Москву
.
По его словам, пока не известно, где именно пройдет встреча, однако, если она пройдет в Бамако
, власти Мали будут рады принять российских коллег.
"Важно то, что будет эта первая встреча, эта инициатива, которая создается в рамках сотрудничества на саммите Россия-Африка для укрепления торговых связей. С нашей стороны ее возглавит министр торговли и другие министерства, которые занимаются этим", - добавил глава МИД.
Он также отметил, что эти связи позволят двигаться к реализации проектов между странами, находящихся на стадии обсуждения.
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