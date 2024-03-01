https://ria.ru/20240301/torgovlya-1930406677.html

Мали и Россия проведут встречу для укрепления сотрудничества в торговле

Мали и Россия проведут встречу для укрепления сотрудничества в торговле - РИА Новости, 01.03.2024

Мали и Россия проведут встречу для укрепления сотрудничества в торговле

Глава МИД Мали Абдулай Диоп сообщил в интервью РИА Новости о планирующейся в апреле встрече министра торговли страны с представителями из РФ для укрепления... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T10:17

2024-03-01T10:17

2024-03-01T12:11

мали

россия

абдулай диоп

экономика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава МИД Мали Абдулай Диоп сообщил в интервью РИА Новости о планирующейся в апреле встрече министра торговли страны с представителями из РФ для укрепления торгового сотрудничества. "Я должен также напомнить, что в прошлом году мы решили создать консультативную структуру, механизм для укрепления сотрудничества в сфере торговли и обеспечения хорошего мониторинга, и эта встреча пройдет в апреле", - заявил министр, посещающий с визитом Москву. По его словам, пока не известно, где именно пройдет встреча, однако, если она пройдет в Бамако, власти Мали будут рады принять российских коллег. "Важно то, что будет эта первая встреча, эта инициатива, которая создается в рамках сотрудничества на саммите Россия-Африка для укрепления торговых связей. С нашей стороны ее возглавит министр торговли и другие министерства, которые занимаются этим", - добавил глава МИД. Он также отметил, что эти связи позволят двигаться к реализации проектов между странами, находящихся на стадии обсуждения.

https://ria.ru/20240213/ssha-1926978480.html

мали

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мали, россия, абдулай диоп, экономика