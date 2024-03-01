https://ria.ru/20240301/timoshenko-1930445566.html

Юлия Тимошенко сделала неожиданное заявление о Зеленском

Юлия Тимошенко сделала неожиданное заявление о Зеленском - РИА Новости, 01.03.2024

Юлия Тимошенко сделала неожиданное заявление о Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский не должен злоупотреблять имеющейся у него властью, заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в интервью немецкому... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:13

2024-03-01T12:13

2024-03-01T23:38

в мире

украина

юлия тимошенко

владимир зеленский

партия "батькивщина"

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не должен злоупотреблять имеющейся у него властью, заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в интервью немецкому каналу ZDF."Он не должен отменять демократию. Этого не должно произойти. Плюрализм должен остаться. Сегодня я хотела бы посоветовать президенту обратить на это внимание и не использовать консолидацию власти больше, чем это необходимо", — отметила она.Тимошенко также признала наличие проблемы с коррупцией в стране.В январе журнал The American Conservative сообщил, что западные СМИ раздувают популярный миф об Украине как о "свободолюбивой демократии", но на деле киевский режим все чаще демонстрирует авторитарное поведение. Зарубежные сторонники Владимира Зеленского продолжают игнорировать, преуменьшать или даже оправдывать репрессивное поведение политика.

https://ria.ru/20240301/berbok-1930406254.html

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в мире, украина, юлия тимошенко, владимир зеленский, партия "батькивщина"