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Юлия Тимошенко сделала неожиданное заявление о Зеленском - РИА Новости, 01.03.2024
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12:13 01.03.2024 (обновлено: 23:38 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/timoshenko-1930445566.html
Юлия Тимошенко сделала неожиданное заявление о Зеленском
Юлия Тимошенко сделала неожиданное заявление о Зеленском - РИА Новости, 01.03.2024
Юлия Тимошенко сделала неожиданное заявление о Зеленском
Президент Украины Владимир Зеленский не должен злоупотреблять имеющейся у него властью, заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в интервью немецкому... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:13
2024-03-01T23:38
в мире
украина
юлия тимошенко
владимир зеленский
партия "батькивщина"
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не должен злоупотреблять имеющейся у него властью, заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в интервью немецкому каналу ZDF."Он не должен отменять демократию. Этого не должно произойти. Плюрализм должен остаться. Сегодня я хотела бы посоветовать президенту обратить на это внимание и не использовать консолидацию власти больше, чем это необходимо", — отметила она.Тимошенко также признала наличие проблемы с коррупцией в стране.В январе журнал The American Conservative сообщил, что западные СМИ раздувают популярный миф об Украине как о "свободолюбивой демократии", но на деле киевский режим все чаще демонстрирует авторитарное поведение. Зарубежные сторонники Владимира Зеленского продолжают игнорировать, преуменьшать или даже оправдывать репрессивное поведение политика.
https://ria.ru/20240301/berbok-1930406254.html
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в мире, украина, юлия тимошенко, владимир зеленский, партия "батькивщина"
В мире, Украина, Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, Партия "Батькивщина"
Юлия Тимошенко сделала неожиданное заявление о Зеленском

Юлия Тимошенко обвинила Зеленского в чрезмерной консолидации власти

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Лидер политической партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не должен злоупотреблять имеющейся у него властью, заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в интервью немецкому каналу ZDF.
"Он не должен отменять демократию. Этого не должно произойти. Плюрализм должен остаться. Сегодня я хотела бы посоветовать президенту обратить на это внимание и не использовать консолидацию власти больше, чем это необходимо", — отметила она.
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Тимошенко также признала наличие проблемы с коррупцией в стране.
В январе журнал The American Conservative сообщил, что западные СМИ раздувают популярный миф об Украине как о "свободолюбивой демократии", но на деле киевский режим все чаще демонстрирует авторитарное поведение. Зарубежные сторонники Владимира Зеленского продолжают игнорировать, преуменьшать или даже оправдывать репрессивное поведение политика.
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В миреУкраинаЮлия ТимошенкоВладимир ЗеленскийПартия "Батькивщина"
 
 
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