https://ria.ru/20240301/terakt-1930408306.html

Задержанная в Крыму агент СБУ рассказала, как готовила теракт

Задержанная в Крыму агент СБУ рассказала, как готовила теракт - РИА Новости, 01.03.2024

Задержанная в Крыму агент СБУ рассказала, как готовила теракт

Задержанная в Крыму гражданка России и Украины в видео ФСБ рассказала, как по заданию СБУ готовила подрыв военнослужащего Черноморского флота в Севастополе. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T10:26

2024-03-01T10:26

2024-03-01T10:26

безопасность

россия

украина

севастополь

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Задержанная в Крыму гражданка России и Украины в видео ФСБ рассказала, как по заданию СБУ готовила подрыв военнослужащего Черноморского флота в Севастополе. Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму мужчины и женщины, которые были завербованы украинскими спецслужбами и готовили теракты на территории полуострова. По данным службы, гражданин России 1984 года рождения планировал совершить теракт на одном из транспортных объектов в республике, а гражданка РФ и Украины 1986 года рождения готовила в Севастополе теракт в отношении военнослужащего Черноморского флота ВМФ России. "В июле 2023 года со мной на связь вышел сотрудник СБУ, который представился Антоном, и предложил сотрудничество. По его заданию я должна была установить слежку за военнослужащим Черноморского флота, установить его распорядок дня, на каком автомобиле он ездит, его должность для дальнейшей его ликвидации", – сообщила задержанная. По ее словам, способом ликвидации был выбран подрыв. Сотрудники СБУ передали задержанной координаты, с помощью которых она смогла забрать из тайника самодельное взрывное устройство. "Позже мне были высланы видеоинструкции, в которых подробно объяснялось, как подключить, проверить и активировать взрывное устройство, и я занесла это все, установила, подключила и сообщила куратору, на что он ответил, что все активировано и что мне нужно в срочном порядке покинуть территорию Российской Федерации", - рассказала задержанная.

https://ria.ru/20240227/khimoruzhie-1929698923.html

https://ria.ru/20240221/fsb-1928669464.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание украинских агентов в Крыму. Видео ФСБ Задержание украинских агентов в Крыму. Видео ФСБ 2024-03-01T10:26 true PT2M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, украина, севастополь, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)