https://ria.ru/20240301/terakt-1930408306.html
Задержанная в Крыму агент СБУ рассказала, как готовила теракт
Задержанная в Крыму агент СБУ рассказала, как готовила теракт - РИА Новости, 01.03.2024
Задержанная в Крыму агент СБУ рассказала, как готовила теракт
Задержанная в Крыму гражданка России и Украины в видео ФСБ рассказала, как по заданию СБУ готовила подрыв военнослужащего Черноморского флота в Севастополе. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:26
2024-03-01T10:26
2024-03-01T10:26
безопасность
россия
украина
севастополь
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Задержанная в Крыму гражданка России и Украины в видео ФСБ рассказала, как по заданию СБУ готовила подрыв военнослужащего Черноморского флота в Севастополе. Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму мужчины и женщины, которые были завербованы украинскими спецслужбами и готовили теракты на территории полуострова. По данным службы, гражданин России 1984 года рождения планировал совершить теракт на одном из транспортных объектов в республике, а гражданка РФ и Украины 1986 года рождения готовила в Севастополе теракт в отношении военнослужащего Черноморского флота ВМФ России. "В июле 2023 года со мной на связь вышел сотрудник СБУ, который представился Антоном, и предложил сотрудничество. По его заданию я должна была установить слежку за военнослужащим Черноморского флота, установить его распорядок дня, на каком автомобиле он ездит, его должность для дальнейшей его ликвидации", – сообщила задержанная. По ее словам, способом ликвидации был выбран подрыв. Сотрудники СБУ передали задержанной координаты, с помощью которых она смогла забрать из тайника самодельное взрывное устройство. "Позже мне были высланы видеоинструкции, в которых подробно объяснялось, как подключить, проверить и активировать взрывное устройство, и я занесла это все, установила, подключила и сообщила куратору, на что он ответил, что все активировано и что мне нужно в срочном порядке покинуть территорию Российской Федерации", - рассказала задержанная.
https://ria.ru/20240227/khimoruzhie-1929698923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930404831_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ada9177bfaeca7174cc920657b79f039.jpg
Задержание украинских агентов в Крыму. Видео ФСБ
Задержание украинских агентов в Крыму. Видео ФСБ
2024-03-01T10:26
true
PT2M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, севастополь, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Украина, Севастополь, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанная в Крыму агент СБУ рассказала, как готовила теракт
Задержанная в Крыму агент СБУ рассказала, как готовила подрыв моряка
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Задержанная в Крыму гражданка России и Украины в видео ФСБ рассказала, как по заданию СБУ готовила подрыв военнослужащего Черноморского флота в Севастополе.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму мужчины и женщины, которые были завербованы украинскими спецслужбами и готовили теракты на территории полуострова. По данным службы, гражданин России 1984 года рождения планировал совершить теракт на одном из транспортных объектов в республике, а гражданка РФ и Украины 1986 года рождения готовила в Севастополе теракт в отношении военнослужащего Черноморского флота ВМФ России.
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"В июле 2023 года со мной на связь вышел сотрудник СБУ, который представился Антоном, и предложил сотрудничество. По его заданию я должна была установить слежку за военнослужащим Черноморского флота, установить его распорядок дня, на каком автомобиле он ездит, его должность для дальнейшей его ликвидации", – сообщила задержанная.
По ее словам, способом ликвидации был выбран подрыв. Сотрудники СБУ передали задержанной координаты, с помощью которых она смогла забрать из тайника самодельное взрывное устройство.
"Позже мне были высланы видеоинструкции, в которых подробно объяснялось, как подключить, проверить и активировать взрывное устройство, и я занесла это все, установила, подключила и сообщила куратору, на что он ответил, что все активировано и что мне нужно в срочном порядке покинуть территорию Российской Федерации", - рассказала задержанная.
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