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Германия боится передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, считает эксперт
Германия боится передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, считает эксперт - РИА Новости, 01.03.2024
Германия боится передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, считает эксперт
Германия боится передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, поскольку для их подготовки и применения нужны только немецкие специалисты, что означало бы пересечение РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:48
2024-03-01T16:48
2024-03-01T16:56
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Германия боится передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, поскольку для их подготовки и применения нужны только немецкие специалисты, что означало бы пересечение "красной линии" в конфликте на Украине, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала разговор высокопоставленных представителей бундесвера. Обсуждая поставки Киеву ракет Taurus, немецкие военные выразили опасение, что при планировании атак их обвинят немецкие же политики в прямом участии в военном конфликте на Украине. Они отмечают, что это является "основным элементом "красной линии", которую переходить нельзя. "Целеуказание ракетам Taurus дает не лётчик, а специалист на земле - это может быть только немецкий военный, ВСУ напрямую такой функционал не доверят. Он может сидеть где-то в Румынии или на Украине, однако в любом случае это бы означало прямое вовлечение бундесвера в военные действия против России. Военные элиты Германии боятся переходить эту черту", - сказал Леонков. При этом эксперт выразил мнение, что немецкие специалисты так или иначе уже посылались на Украину и даже погибали в бою, однако до сегодняшнего дня эти эпизоды удавалось замалчивать.
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Германия боится передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, считает эксперт
Эксперт: в бундесвере боятся, что поставка Taurus Киеву станет "красной линией"