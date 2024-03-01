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Германия боится передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, считает эксперт - РИА Новости, 01.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:48 01.03.2024 (обновлено: 16:56 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/taurus-1930539573.html
Германия боится передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, считает эксперт
Германия боится передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, считает эксперт - РИА Новости, 01.03.2024
Германия боится передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, считает эксперт
Германия боится передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, поскольку для их подготовки и применения нужны только немецкие специалисты, что означало бы пересечение РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:48
2024-03-01T16:56
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
киев
маргарита симоньян
алексей леонков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Германия боится передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, поскольку для их подготовки и применения нужны только немецкие специалисты, что означало бы пересечение "красной линии" в конфликте на Украине, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала разговор высокопоставленных представителей бундесвера. Обсуждая поставки Киеву ракет Taurus, немецкие военные выразили опасение, что при планировании атак их обвинят немецкие же политики в прямом участии в военном конфликте на Украине. Они отмечают, что это является "основным элементом "красной линии", которую переходить нельзя. "Целеуказание ракетам Taurus дает не лётчик, а специалист на земле - это может быть только немецкий военный, ВСУ напрямую такой функционал не доверят. Он может сидеть где-то в Румынии или на Украине, однако в любом случае это бы означало прямое вовлечение бундесвера в военные действия против России. Военные элиты Германии боятся переходить эту черту", - сказал Леонков. При этом эксперт выразил мнение, что немецкие специалисты так или иначе уже посылались на Украину и даже погибали в бою, однако до сегодняшнего дня эти эпизоды удавалось замалчивать.
https://ria.ru/20240301/most-1930479710.html
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в мире, украина, германия, киев, маргарита симоньян, алексей леонков, вооруженные силы украины, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Киев, Маргарита Симоньян, Алексей Леонков, Вооруженные силы Украины, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Германия боится передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, считает эксперт

Эксперт: в бундесвере боятся, что поставка Taurus Киеву станет "красной линией"

© AP Photo / South Korea Defense MinistryРакета Taurus
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
Ракета Taurus . Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Германия боится передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, поскольку для их подготовки и применения нужны только немецкие специалисты, что означало бы пересечение "красной линии" в конфликте на Украине, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков.
В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала разговор высокопоставленных представителей бундесвера. Обсуждая поставки Киеву ракет Taurus, немецкие военные выразили опасение, что при планировании атак их обвинят немецкие же политики в прямом участии в военном конфликте на Украине. Они отмечают, что это является "основным элементом "красной линии", которую переходить нельзя.
«
"Целеуказание ракетам Taurus дает не лётчик, а специалист на земле - это может быть только немецкий военный, ВСУ напрямую такой функционал не доверят. Он может сидеть где-то в Румынии или на Украине, однако в любом случае это бы означало прямое вовлечение бундесвера в военные действия против России. Военные элиты Германии боятся переходить эту черту", - сказал Леонков.
При этом эксперт выразил мнение, что немецкие специалисты так или иначе уже посылались на Украину и даже погибали в бою, однако до сегодняшнего дня эти эпизоды удавалось замалчивать.
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Вчера, 14:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияКиевМаргарита СимоньянАлексей ЛеонковВооруженные силы УкраиныРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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