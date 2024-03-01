https://ria.ru/20240301/taurus-1930539573.html

Германия боится передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, считает эксперт

Германия боится передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, считает эксперт - РИА Новости, 01.03.2024

Германия боится передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, считает эксперт

Германия боится передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, поскольку для их подготовки и применения нужны только немецкие специалисты, что означало бы пересечение РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:48

2024-03-01T16:48

2024-03-01T16:56

специальная военная операция на украине

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маргарита симоньян

алексей леонков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Германия боится передавать Киеву крылатые ракеты Taurus, поскольку для их подготовки и применения нужны только немецкие специалисты, что означало бы пересечение "красной линии" в конфликте на Украине, заявил РИА Новости известный военный эксперт Алексей Леонков. В пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала разговор высокопоставленных представителей бундесвера. Обсуждая поставки Киеву ракет Taurus, немецкие военные выразили опасение, что при планировании атак их обвинят немецкие же политики в прямом участии в военном конфликте на Украине. Они отмечают, что это является "основным элементом "красной линии", которую переходить нельзя. "Целеуказание ракетам Taurus дает не лётчик, а специалист на земле - это может быть только немецкий военный, ВСУ напрямую такой функционал не доверят. Он может сидеть где-то в Румынии или на Украине, однако в любом случае это бы означало прямое вовлечение бундесвера в военные действия против России. Военные элиты Германии боятся переходить эту черту", - сказал Леонков. При этом эксперт выразил мнение, что немецкие специалисты так или иначе уже посылались на Украину и даже погибали в бою, однако до сегодняшнего дня эти эпизоды удавалось замалчивать.

https://ria.ru/20240301/most-1930479710.html

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