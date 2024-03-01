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Эксперт предложил удар "Кинжалом" по заводу в ФРГ в случае поставок Taurus - РИА Новости, 01.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:32 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/taurus-1930533503.html
Эксперт предложил удар "Кинжалом" по заводу в ФРГ в случае поставок Taurus
Эксперт предложил удар "Кинжалом" по заводу в ФРГ в случае поставок Taurus - РИА Новости, 01.03.2024
Эксперт предложил удар "Кинжалом" по заводу в ФРГ в случае поставок Taurus
В ответ на поставку воздушным силам Украины крылатых ракет Taurus, которую обсуждали высокопоставленные немецкие военные, российская сторона может рассмотреть... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T16:32
2024-03-01T16:32
специальная военная операция на украине
украина
игорь коротченко
безопасность
россия
германия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В ответ на поставку воздушным силам Украины крылатых ракет Taurus, которую обсуждали высокопоставленные немецкие военные, российская сторона может рассмотреть возможность нанесения удара гиперзвуковым комплексом "Кинжал" по заводу-производителю этих ракет в Германии, но такое решение в любом случае может принять только высшее руководство, сказал РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. По словам Коротченко, если передача этих ракет Киеву состоится, она однозначно будет расценена как эскалация, и будут рассматриваться различные сценарии реагирования, в том числе силового, если это будет сочтено целесообразным с военной и политической точки зрения. "Может ли включать в себя реагирование на поставку этих ракет ВВС Украины со стороны Германии удар комплексом "Кинжал" по заводу-производителю указанных ракет на территории Германии? Очевидно, что этот вопрос - не предмет экспертного комментария, а решение, которое будет рассматривать высшее руководство. Однако, если такое случится, надо отчетливо понимать, что это будет не нападением России на страну-члена НАТО, а акцией точечного возмездия разового характера в ответ на поставку крылатых ракет Taurus из Германии на Украину, а, следовательно, тут не может быть задействована статья о коллективной обороне альянса", - сказал агентству эксперт. Согласно "Яндекс Картам", расстояние по прямой от города Балтийск в Калининградской области до немецкого города Шробенхаузен, где расположен завод по производству крылатых ракет Taurus, составляет менее 900 километров. В то же время, по официальным данным, дальность пуска гиперзвуковых ракет "Кинжал" составляет более 1000 километров. На спутниковых снимках из Google Maps видно, что немецкий завод расположен в лесном массиве, до ближайших жилых строений от территории предприятия более одного километра. Российские ракеты "Кинжал" применяются в зоне специальной военной операции и показали свою неуязвимость для эшелонированной системы ПВО Украины, включающей в том числе западные комплексы американского и немецкого производства. Ракеты Taurus являются крылатыми авиационными ракетами с дальностью применения свыше 500 километров. Их бетонобойная боевая часть имеет массу 480 килограммов и предназначена для поражения сильно защищенных объектов. Эти ракеты могут следовать к цели в режиме огибания местности на предельно малых высотах (до 30 метров).
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html
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украина, игорь коротченко, безопасность, россия, германия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Игорь Коротченко, Безопасность, Россия, Германия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Эксперт предложил удар "Кинжалом" по заводу в ФРГ в случае поставок Taurus

Коротченко предложил ударить "Кинжалом" по заводу в ФРГ в случае поставок Taurus

© Фото из личного архива Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко
Военный эксперт, главный редактор журнала Национальная оборона Игорь Коротченко
© Фото из личного архива
Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В ответ на поставку воздушным силам Украины крылатых ракет Taurus, которую обсуждали высокопоставленные немецкие военные, российская сторона может рассмотреть возможность нанесения удара гиперзвуковым комплексом "Кинжал" по заводу-производителю этих ракет в Германии, но такое решение в любом случае может принять только высшее руководство, сказал РИА Новости военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
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По словам Коротченко, если передача этих ракет Киеву состоится, она однозначно будет расценена как эскалация, и будут рассматриваться различные сценарии реагирования, в том числе силового, если это будет сочтено целесообразным с военной и политической точки зрения.
"Может ли включать в себя реагирование на поставку этих ракет ВВС Украины со стороны Германии удар комплексом "Кинжал" по заводу-производителю указанных ракет на территории Германии? Очевидно, что этот вопрос - не предмет экспертного комментария, а решение, которое будет рассматривать высшее руководство. Однако, если такое случится, надо отчетливо понимать, что это будет не нападением России на страну-члена НАТО, а акцией точечного возмездия разового характера в ответ на поставку крылатых ракет Taurus из Германии на Украину, а, следовательно, тут не может быть задействована статья о коллективной обороне альянса", - сказал агентству эксперт.
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Согласно "Яндекс Картам", расстояние по прямой от города Балтийск в Калининградской области до немецкого города Шробенхаузен, где расположен завод по производству крылатых ракет Taurus, составляет менее 900 километров. В то же время, по официальным данным, дальность пуска гиперзвуковых ракет "Кинжал" составляет более 1000 километров. На спутниковых снимках из Google Maps видно, что немецкий завод расположен в лесном массиве, до ближайших жилых строений от территории предприятия более одного километра.
Российские ракеты "Кинжал" применяются в зоне специальной военной операции и показали свою неуязвимость для эшелонированной системы ПВО Украины, включающей в том числе западные комплексы американского и немецкого производства.
Ракеты Taurus являются крылатыми авиационными ракетами с дальностью применения свыше 500 километров. Их бетонобойная боевая часть имеет массу 480 килограммов и предназначена для поражения сильно защищенных объектов. Эти ракеты могут следовать к цели в режиме огибания местности на предельно малых высотах (до 30 метров).
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