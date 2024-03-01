https://ria.ru/20240301/taurus-1930523514.html

Российская система ПВО уничтожит все ракеты Taurus, уверены в Донецке

Российская система ПВО уничтожит все ракеты Taurus, уверены в Донецке - РИА Новости, 01.03.2024

Российская система ПВО уничтожит все ракеты Taurus, уверены в Донецке

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) будет уничтожать ракеты большой дальности Taurus в случае их поставок на Украину, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T16:02

2024-03-01T16:02

2024-03-01T16:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

ян гагин

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896937627_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7968875d86e1ace9c75286eac53b0c2e.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) будет уничтожать ракеты большой дальности Taurus в случае их поставок на Украину, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. "На фронте мы ответим уничтожением этих ракет. Наша ПВО будет их уничтожать. Мы уже уничтожали и Storm Shadow, и ATACMS, и HIMARS. У нас достаточно сильное ПВО сейчас. Мы научились отражать атаки практически всей линейки ракет, поставленных на Украину, и достаточно успешно", - подчеркнул собеседник агентства.

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

украина

донецкая народная республика

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, ян гагин, германия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост