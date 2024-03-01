Российская система ПВО уничтожит все ракеты Taurus, уверены в Донецке
Гагин: российская система ПВО будет уничтожать Taurus, если их поставят Украине
CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer / Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) будет уничтожать ракеты большой дальности Taurus в случае их поставок на Украину, заявил РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
"На фронте мы ответим уничтожением этих ракет. Наша ПВО будет их уничтожать. Мы уже уничтожали и Storm Shadow, и ATACMS, и HIMARS. У нас достаточно сильное ПВО сейчас. Мы научились отражать атаки практически всей линейки ракет, поставленных на Украину, и достаточно успешно", - подчеркнул собеседник агентства.