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В Совфеде считают, что Украине нельзя доверять ракеты Taurus - РИА Новости, 01.03.2024
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15:31 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/taurus-1930508450.html
В Совфеде считают, что Украине нельзя доверять ракеты Taurus
В Совфеде считают, что Украине нельзя доверять ракеты Taurus - РИА Новости, 01.03.2024
В Совфеде считают, что Украине нельзя доверять ракеты Taurus
Киеву нельзя доверять ракеты большой дальности Taurus, они неадекватны и могут "шмальнуть" даже туда, куда им запретят западные кураторы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:31
2024-03-01T15:31
специальная военная операция на украине
в мире
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виктор бондарев
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Киеву нельзя доверять ракеты большой дальности Taurus, они неадекватны и могут "шмальнуть" даже туда, куда им запретят западные кураторы, заявил РИА Новости первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. "Что касается применения ракет большой дальности, то нанесение ими ударов по территории РФ, естественно, приведёт к эскалации конфликта. Мы имеем моральное право ответить ударом на удар", - сказал РИА Новости Бондарев, комментируя содержание разговора. Сенатор отметил, что это понимает и канцлер Германии Олаф Шольц, поэтому он и "затягивает процесс передачи этих ракет украинской стороне". "Бандеровцам доверять такое вооружение нельзя: они неадекватны и могут им "шмальнуть" даже туда, куда им запретят их западные кураторы. Я думаю, что решение Шольца негласно поддерживают лидеры всех стран ЕС", - добавил Бондарев.
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в мире, украина, виктор бондарев, германия, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Виктор Бондарев, Германия, Россия, Вооруженные силы Украины
В Совфеде считают, что Украине нельзя доверять ракеты Taurus

Бондарев: Украина может выстрелить ракетой Taurus даже туда, куда им запретят

CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer / Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer /
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Киеву нельзя доверять ракеты большой дальности Taurus, они неадекватны и могут "шмальнуть" даже туда, куда им запретят западные кураторы, заявил РИА Новости первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
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"Что касается применения ракет большой дальности, то нанесение ими ударов по территории РФ, естественно, приведёт к эскалации конфликта. Мы имеем моральное право ответить ударом на удар", - сказал РИА Новости Бондарев, комментируя содержание разговора. Сенатор отметил, что это понимает и канцлер Германии Олаф Шольц, поэтому он и "затягивает процесс передачи этих ракет украинской стороне".
"Бандеровцам доверять такое вооружение нельзя: они неадекватны и могут им "шмальнуть" даже туда, куда им запретят их западные кураторы. Я думаю, что решение Шольца негласно поддерживают лидеры всех стран ЕС", - добавил Бондарев.
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