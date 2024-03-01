https://ria.ru/20240301/taurus-1930508450.html

В Совфеде считают, что Украине нельзя доверять ракеты Taurus

В Совфеде считают, что Украине нельзя доверять ракеты Taurus - РИА Новости, 01.03.2024

В Совфеде считают, что Украине нельзя доверять ракеты Taurus

Киеву нельзя доверять ракеты большой дальности Taurus, они неадекватны и могут "шмальнуть" даже туда, куда им запретят западные кураторы, заявил РИА Новости... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:31

2024-03-01T15:31

2024-03-01T15:31

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Киеву нельзя доверять ракеты большой дальности Taurus, они неадекватны и могут "шмальнуть" даже туда, куда им запретят западные кураторы, заявил РИА Новости первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. "Что касается применения ракет большой дальности, то нанесение ими ударов по территории РФ, естественно, приведёт к эскалации конфликта. Мы имеем моральное право ответить ударом на удар", - сказал РИА Новости Бондарев, комментируя содержание разговора. Сенатор отметил, что это понимает и канцлер Германии Олаф Шольц, поэтому он и "затягивает процесс передачи этих ракет украинской стороне". "Бандеровцам доверять такое вооружение нельзя: они неадекватны и могут им "шмальнуть" даже туда, куда им запретят их западные кураторы. Я думаю, что решение Шольца негласно поддерживают лидеры всех стран ЕС", - добавил Бондарев.

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930498184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, виктор бондарев, германия, россия, вооруженные силы украины