В Совфеде считают, что Украине нельзя доверять ракеты Taurus
Бондарев: Украина может выстрелить ракетой Taurus даже туда, куда им запретят
CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer / Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Киеву нельзя доверять ракеты большой дальности Taurus, они неадекватны и могут "шмальнуть" даже туда, куда им запретят западные кураторы, заявил РИА Новости первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
"Что касается применения ракет большой дальности, то нанесение ими ударов по территории РФ, естественно, приведёт к эскалации конфликта. Мы имеем моральное право ответить ударом на удар", - сказал РИА Новости Бондарев, комментируя содержание разговора. Сенатор отметил, что это понимает и канцлер Германии Олаф Шольц, поэтому он и "затягивает процесс передачи этих ракет украинской стороне".
"Бандеровцам доверять такое вооружение нельзя: они неадекватны и могут им "шмальнуть" даже туда, куда им запретят их западные кураторы. Я думаю, что решение Шольца негласно поддерживают лидеры всех стран ЕС", - добавил Бондарев.