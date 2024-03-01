https://ria.ru/20240301/taurus-1930486432.html

Британия пытается убедить Германию направить ВСУ Taurus, пишут СМИ

Британия пытается убедить Германию направить ВСУ Taurus, пишут СМИ - РИА Новости, 01.03.2024

Британия пытается убедить Германию направить ВСУ Taurus, пишут СМИ

Правительство Великобритании пытается убедить Германию поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные наносить удары по территории России,... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:25

2024-03-01T14:25

2024-03-01T14:25

специальная военная операция на украине

в мире

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taurus

бен уоллес

тобиас эллвуд

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Правительство Великобритании пытается убедить Германию поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, способные наносить удары по территории России, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что воздерживается от поставок Киеву крылатых ракет Taurus, потому что они могут поражать цели в Москве. "Правительство Великобритании в частном порядке призвало Германию предоставить ракеты дальнего действия Taurus правительству в Киеве", - говорится в сообщении. По информации источников, высокопоставленные британские министры и чиновники неоднократно давали Германии понять, что Украина остро нуждается в этих ракетах, Лондон даже предлагал несколько компромиссных решений на фоне отказа ФРГ снабдить Киев дальнобойным вооружением, передает Блумберг. Одним из таких вариантов является сделка по обмену вооружениями, предполагающая отправку Британией на Украину собственных ракет Storm Shadow, являющихся аналогом Taurus, и последующую передачу Лондону немецких ракет для восполнения арсенала, сообщает агентство. Дискуссии по поводу отказа Германии направить Украине ракеты Taurus произошли на фоне недавних разногласий между Лондоном и Берлином из-за заявлений Шольца. Ранее глава немецкого правительства заявил, что Германия не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus, поскольку их запуск будет требовать помощи на земле со стороны немецких военных, и указал на то, что такую поддержку ВСУ на Украине предоставляют военнослужащие Великобритании и Франции. Британские политики раскритиковали заявление Шольца. Депутат Тобиас Эллвуд, ранее возглавлявший парламентский комитет по обороне, указал на "вопиющее злоупотребление разведданными, которое специально рассчитано на то, чтобы отвлечь внимание от нежелания Германии вооружать Украину своими собственными ракетными системами большой дальности". Экс-глава минобороны Британии Бен Уоллес обвинил канцлера в "не только в опасном использовании фактов, но также зачастую и неверных фактов". Председатель парламентского комитета по международным делам Алисия Кернс назвала заявления Шольца и "пощечиной союзникам" и призвала канцлера передать Украине ракеты Taurus.

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

https://ria.ru/20240301/most-1930479710.html

https://ria.ru/20240301/taurus-1930482972.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, германия, украина, taurus, бен уоллес, тобиас эллвуд