https://ria.ru/20240301/taurus-1930481626.html

В бундесвере допустили передачу ВСУ ста ракет Taurus

В бундесвере допустили передачу ВСУ ста ракет Taurus - РИА Новости, 01.03.2024

В бундесвере допустили передачу ВСУ ста ракет Taurus

В бундесвере допустили передачу Киеву 100 ракет Taurus, которые будут готовы к применению через 8 месяцев, говорится в тексте разговора, опубликованном в... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:06

2024-03-01T14:06

2024-03-01T14:29

специальная военная операция на украине

украина

бундесвер германии

маргарита симоньян

вооруженные силы украины

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896937627_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7968875d86e1ace9c75286eac53b0c2e.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В бундесвере допустили передачу Киеву 100 ракет Taurus, которые будут готовы к применению через 8 месяцев, говорится в тексте разговора, опубликованном в Telegram-канале главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян."Если сейчас канцлер решит, что мы должны поставлять ракеты, они будут передаваться из бундесвера. Хорошо, но они будут готовы к применению только через восемь месяцев", - заявляет в ходе разговора начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе.При этом его собеседник, инспектор BBC бундесвера Герхартц отмечает возможность поставки ста ракет Taurus. "Возможно, 50 - в первом транше, потом, возможно, будет еще один транш в 50 ракет", - подчеркивает он.

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, бундесвер германии, маргарита симоньян, вооруженные силы украины, разговор немецких военных об атаке на крымский мост