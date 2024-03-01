https://ria.ru/20240301/taurus-1930481626.html
В бундесвере допустили передачу ВСУ ста ракет Taurus
В бундесвере допустили передачу ВСУ ста ракет Taurus - РИА Новости, 01.03.2024
В бундесвере допустили передачу ВСУ ста ракет Taurus
В бундесвере допустили передачу Киеву 100 ракет Taurus, которые будут готовы к применению через 8 месяцев, говорится в тексте разговора, опубликованном в... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:06
2024-03-01T14:06
2024-03-01T14:29
специальная военная операция на украине
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бундесвер германии
маргарита симоньян
вооруженные силы украины
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. В бундесвере допустили передачу Киеву 100 ракет Taurus, которые будут готовы к применению через 8 месяцев, говорится в тексте разговора, опубликованном в Telegram-канале главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян."Если сейчас канцлер решит, что мы должны поставлять ракеты, они будут передаваться из бундесвера. Хорошо, но они будут готовы к применению только через восемь месяцев", - заявляет в ходе разговора начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе.При этом его собеседник, инспектор BBC бундесвера Герхартц отмечает возможность поставки ста ракет Taurus. "Возможно, 50 - в первом транше, потом, возможно, будет еще один транш в 50 ракет", - подчеркивает он.
https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, бундесвер германии, маргарита симоньян, вооруженные силы украины, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Специальная военная операция на Украине, Украина, Бундесвер Германии, Маргарита Симоньян, Вооруженные силы Украины, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
В бундесвере допустили передачу ВСУ ста ракет Taurus
Инспектор ВВС бундесвера допустил передачу ВСУ ста ракет Taurus двумя партиями