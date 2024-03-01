https://ria.ru/20240301/taurus-1930481513.html
В Германии признают, что поставки Taurus ВСУ не изменят ход боевых действий
В Германии признают, что поставки Taurus ВСУ не изменят ход боевых действий - РИА Новости, 01.03.2024
В Германии признают, что поставки Taurus ВСУ не изменят ход боевых действий
Представители бундесвера признают, что поставки Украине ракет Taurus не изменят ход военных действий, говорится в тексте разговора, опубликованном в... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:06
2024-03-01T14:06
2024-03-01T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
германия
вооруженные силы украины
бундесвер германии
украина
маргарита симоньян
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896937627_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7968875d86e1ace9c75286eac53b0c2e.jpg
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Представители бундесвера признают, что поставки Украине ракет Taurus не изменят ход военных действий, говорится в тексте разговора, опубликованном в телеграм-канале главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян."Именно так, это не изменит ход военных действий. Поэтому мы не хотим их все передавать. И не все одновременно", - заявил в разговоре один из военных.
https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896937627_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6faee5c02ed80cd9f1c2e0d8a2608db0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, вооруженные силы украины, бундесвер германии, украина, маргарита симоньян, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Вооруженные силы Украины, Бундесвер Германии, Украина, Маргарита Симоньян, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
В Германии признают, что поставки Taurus ВСУ не изменят ход боевых действий
Представители бундесвера: поставки Taurus ВСУ не изменят ход боевых действий