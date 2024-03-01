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В Германии признают, что поставки Taurus ВСУ не изменят ход боевых действий - РИА Новости, 01.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 01.03.2024 (обновлено: 14:29 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/taurus-1930481513.html
В Германии признают, что поставки Taurus ВСУ не изменят ход боевых действий
В Германии признают, что поставки Taurus ВСУ не изменят ход боевых действий - РИА Новости, 01.03.2024
В Германии признают, что поставки Taurus ВСУ не изменят ход боевых действий
Представители бундесвера признают, что поставки Украине ракет Taurus не изменят ход военных действий, говорится в тексте разговора, опубликованном в... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T14:06
2024-03-01T14:29
специальная военная операция на украине
в мире
германия
вооруженные силы украины
бундесвер германии
украина
маргарита симоньян
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Представители бундесвера признают, что поставки Украине ракет Taurus не изменят ход военных действий, говорится в тексте разговора, опубликованном в телеграм-канале главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян."Именно так, это не изменит ход военных действий. Поэтому мы не хотим их все передавать. И не все одновременно", - заявил в разговоре один из военных.
https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html
германия
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в мире, германия, вооруженные силы украины, бундесвер германии, украина, маргарита симоньян, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Вооруженные силы Украины, Бундесвер Германии, Украина, Маргарита Симоньян, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
В Германии признают, что поставки Taurus ВСУ не изменят ход боевых действий

Представители бундесвера: поставки Taurus ВСУ не изменят ход боевых действий

CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer / Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
CC BY-SA 3.0 / Philipp Hayer /
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии с двумя крылатыми ракетами Taurus. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Представители бундесвера признают, что поставки Украине ракет Taurus не изменят ход военных действий, говорится в тексте разговора, опубликованном в телеграм-канале главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.
"Именно так, это не изменит ход военных действий. Поэтому мы не хотим их все передавать. И не все одновременно", - заявил в разговоре один из военных.
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Полная расшифровка разговора немецких военных об ударе по Крымскому мосту
Вчера, 14:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияВооруженные силы УкраиныБундесвер ГерманииУкраинаМаргарита СимоньянРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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