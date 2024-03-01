https://ria.ru/20240301/taurus-1930481513.html

В Германии признают, что поставки Taurus ВСУ не изменят ход боевых действий

В Германии признают, что поставки Taurus ВСУ не изменят ход боевых действий - РИА Новости, 01.03.2024

В Германии признают, что поставки Taurus ВСУ не изменят ход боевых действий

Представители бундесвера признают, что поставки Украине ракет Taurus не изменят ход военных действий, говорится в тексте разговора, опубликованном в... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:06

2024-03-01T14:06

2024-03-01T14:29

специальная военная операция на украине

в мире

германия

вооруженные силы украины

бундесвер германии

украина

маргарита симоньян

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Представители бундесвера признают, что поставки Украине ракет Taurus не изменят ход военных действий, говорится в тексте разговора, опубликованном в телеграм-канале главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян."Именно так, это не изменит ход военных действий. Поэтому мы не хотим их все передавать. И не все одновременно", - заявил в разговоре один из военных.

https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, вооруженные силы украины, бундесвер германии, украина, маргарита симоньян, разговор немецких военных об атаке на крымский мост