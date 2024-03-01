https://ria.ru/20240301/sud-1930595342.html

В Ростовской области будут судить мужчину за похищение людей 18 лет назад

В Ростовской области будут судить мужчину за похищение людей 18 лет назад - РИА Новости, 01.03.2024

В Ростовской области будут судить мужчину за похищение людей 18 лет назад

Мужчина в Ростовской области предстанет перед судом за похищение двух свидетелей по уголовному делу и принуждение их к даче ложных показаний, совершенные в 2005 РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T20:32

2024-03-01T20:32

2024-03-01T21:00

происшествия

ростовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар - РИА Новости. Мужчина в Ростовской области предстанет перед судом за похищение двух свидетелей по уголовному делу и принуждение их к даче ложных показаний, совершенные в 2005 году, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону в телеграм-канале."В Ростовской области мужчина предстанет перед судом за похищение людей и принуждение их к даче ложных показаний", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2005 году обвиняемый вместе с тремя сообщниками похитил двух свидетелей по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении его родственников за торговлю наркотиками. Мужчина с подельниками вывез двух свидетелей на территорию одного из фермерских хозяйств, и в течение трех недель удерживал их в хозпостройке, расположенной на ферме. Удерживая потерпевших против их воли, обвиняемый применял к ним насилие, угрожал убийством и шантажировал, принуждая их изменить ранее данные показания. Но через несколько дней похищенным мужчинам удалось сбежать и сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Фигуранта тогда задержать не удалось, он скрылся и был объявлен в розыск, однако в июле 2023 года его местонахождение было установлено, и он был задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело в отношении 39-летнего мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему инкриминируют похищение человека (статья 126 УК РФ), покушение на похищение человека и принуждение к даче показаний (статья 302 УК РФ).

https://ria.ru/20240228/ubiystvo-1930053034.html

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ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, ростовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)