https://ria.ru/20240301/styd-1930456462.html

Захарова призвала французов не умирать от стыда после слов Макрона

Захарова призвала французов не умирать от стыда после слов Макрона - РИА Новости, 01.03.2024

Захарова призвала французов не умирать от стыда после слов Макрона

Делая заявления о том, что французы не будут умирать за Украину, главе МИД Франции следовало бы также подумать о том, что народу страны не стоит умирать и от... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:42

2024-03-01T12:42

2024-03-01T12:42

мария захарова

франция

дмитрий песков

эммануэль макрон

украина

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861897043_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_ab4384637c05e571fb65eb21aba1a233.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Делая заявления о том, что французы не будут умирать за Украину, главе МИД Франции следовало бы также подумать о том, что народу страны не стоит умирать и от стыда после каждого заявления главы государства Эммануэля Макрона, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в телеграм-канале. Франция не будет направлять войска на Украину для ведения боевых действий, французы не будут умирать за Украину, заявил в пятницу глава французского МИД Стефан Сежурне. "Если министр иностранных дел Франции так озабочен тем, что французы не должны умирать за Украину, ему следовало бы также подумать о том, что им не стоит умирать от стыда после каждого заявления президента Макрона", - написала Захарова.Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает всё, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. Позднее Макрон, подвергшийся резкой критике за заявления о возможности отправки солдат на Украину, сообщил, что все его слова о конфликте на Украине обдуманы. Как сообщил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль обратил внимание на слова президента Франции о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Возможная отправка западными странами своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

https://ria.ru/20240301/signal-1930429886.html

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

https://ria.ru/20240301/makron-1930395105.html

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон, украина, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)