https://ria.ru/20240301/stubb-1930470799.html

Александер Стубб вступил в должность президента Финляндии

Александер Стубб вступил в должность президента Финляндии - РИА Новости, 01.03.2024

Александер Стубб вступил в должность президента Финляндии

Александер Стубб вступил в должность президента Финляндии. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:33

2024-03-01T13:33

2024-03-01T15:31

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россия

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александр стубб

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Александер Стубб вступил в должность президента Финляндии. Инаугурация избранного президента транслировалась в прямом эфире на финском телевидении. Стубб произнес торжественную речь в парламенте, после которой, в соответствии с церемониалом, вступил в должность главы государства. Стубб стал 13-м президентом страны. Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Саули Ниинистё занимал пост главы государства максимально возможные два срока подряд. Стубб баллотировался на выборах от правящей правоцентристской партии "Национальная коалиция" и одержал победу во втором туре, обойдя бывшего главу МИД Пекку Хаависто. Стубб набрал 51,6% голосов, Хаависто – 48,4%. Избранный президент Стубб в соответствии со сложившейся практикой вышел из партии. В прошлом он занимал должности главы МИД и премьер-министра. С 2020 года он не участвовал в политике. Как ранее заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин, изменений в лучшую сторону в отношениях между Москвой и Хельсинки с приходом Стубба на пост президента ждать не приходится. Стубб - приверженец ценности ЕС и НАТО, говорил о необходимости вступления в НАТО, что Финляндия должна быть на стороне Украины, считает, что Россия нарушила международное право в ситуации с Украиной, отметил Топорнин. Эксперт добавил, что у президента в Финляндии очень мало возможностей поменять политику страны, поскольку это парламентская республика. В данном случае многое зависит от премьер-министра и министра иностранных дел Финляндии, добавил он. Избранный президент Стубб заявил на своей первой пресс-конференции после победы на выборах, что у Финляндии не будет отношений с Россией, пока не завершится СВО. Он также отметил, что продолжит линию своего предшественника Ниинистё в вопросе поддержки Украины.

https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html

https://ria.ru/20240229/finlyandiya-1930323570.html

https://ria.ru/20240221/finlyandiya-1928802181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

финляндия, россия, в мире, александр стубб