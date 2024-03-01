https://ria.ru/20240301/stubb-1930470799.html
Александер Стубб вступил в должность президента Финляндии
Александер Стубб вступил в должность президента Финляндии - РИА Новости, 01.03.2024
Александер Стубб вступил в должность президента Финляндии
Александер Стубб вступил в должность президента Финляндии. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:33
2024-03-01T13:33
2024-03-01T15:31
финляндия
россия
в мире
александр стубб
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Александер Стубб вступил в должность президента Финляндии. Инаугурация избранного президента транслировалась в прямом эфире на финском телевидении. Стубб произнес торжественную речь в парламенте, после которой, в соответствии с церемониалом, вступил в должность главы государства. Стубб стал 13-м президентом страны. Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Саули Ниинистё занимал пост главы государства максимально возможные два срока подряд. Стубб баллотировался на выборах от правящей правоцентристской партии "Национальная коалиция" и одержал победу во втором туре, обойдя бывшего главу МИД Пекку Хаависто. Стубб набрал 51,6% голосов, Хаависто – 48,4%. Избранный президент Стубб в соответствии со сложившейся практикой вышел из партии. В прошлом он занимал должности главы МИД и премьер-министра. С 2020 года он не участвовал в политике. Как ранее заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин, изменений в лучшую сторону в отношениях между Москвой и Хельсинки с приходом Стубба на пост президента ждать не приходится. Стубб - приверженец ценности ЕС и НАТО, говорил о необходимости вступления в НАТО, что Финляндия должна быть на стороне Украины, считает, что Россия нарушила международное право в ситуации с Украиной, отметил Топорнин. Эксперт добавил, что у президента в Финляндии очень мало возможностей поменять политику страны, поскольку это парламентская республика. В данном случае многое зависит от премьер-министра и министра иностранных дел Финляндии, добавил он. Избранный президент Стубб заявил на своей первой пресс-конференции после победы на выборах, что у Финляндии не будет отношений с Россией, пока не завершится СВО. Он также отметил, что продолжит линию своего предшественника Ниинистё в вопросе поддержки Украины.
https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html
https://ria.ru/20240229/finlyandiya-1930323570.html
https://ria.ru/20240221/finlyandiya-1928802181.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финляндия, россия, в мире, александр стубб
Финляндия, Россия, В мире, Александр Стубб
Александер Стубб вступил в должность президента Финляндии
Александер Стубб принес присягу и вступил в должность президента Финляндии
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Александер Стубб вступил в должность президента Финляндии.
Инаугурация избранного президента транслировалась в прямом эфире на финском телевидении. Стубб произнес торжественную речь в парламенте, после которой, в соответствии с церемониалом, вступил в должность главы государства. Стубб стал 13-м президентом страны.
"До последнего финна": европейцам предложили массовый суицид
Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Саули Ниинистё
занимал пост главы государства максимально возможные два срока подряд.
Стубб баллотировался на выборах от правящей правоцентристской партии "Национальная коалиция" и одержал победу во втором туре, обойдя бывшего главу МИД Пекку Хаависто
. Стубб набрал 51,6% голосов, Хаависто – 48,4%.
Избранный президент Стубб в соответствии со сложившейся практикой вышел из партии. В прошлом он занимал должности главы МИД и премьер-министра. С 2020 года он не участвовал в политике.
Финляндия поспешила с разрешением Украине бить по России, считают в Совфеде
Как ранее заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО
МИД России
Николай Топорнин, изменений в лучшую сторону в отношениях между Москвой
и Хельсинки
с приходом Стубба на пост президента ждать не приходится. Стубб - приверженец ценности ЕС
и НАТО
, говорил о необходимости вступления в НАТО, что Финляндия должна быть на стороне Украины
, считает, что Россия нарушила международное право в ситуации с Украиной, отметил Топорнин.
Эксперт добавил, что у президента в Финляндии очень мало возможностей поменять политику страны, поскольку это парламентская республика. В данном случае многое зависит от премьер-министра и министра иностранных дел Финляндии, добавил он.
Избранный президент Стубб заявил на своей первой пресс-конференции после победы на выборах, что у Финляндии не будет отношений с Россией, пока не завершится СВО. Он также отметил, что продолжит линию своего предшественника Ниинистё в вопросе поддержки Украины.
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