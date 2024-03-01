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Александер Стубб вступил в должность президента Финляндии - РИА Новости, 01.03.2024
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13:33 01.03.2024 (обновлено: 15:31 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/stubb-1930470799.html
Александер Стубб вступил в должность президента Финляндии
Александер Стубб вступил в должность президента Финляндии - РИА Новости, 01.03.2024
Александер Стубб вступил в должность президента Финляндии
Александер Стубб вступил в должность президента Финляндии. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:33
2024-03-01T15:31
финляндия
россия
в мире
александр стубб
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Александер Стубб вступил в должность президента Финляндии. Инаугурация избранного президента транслировалась в прямом эфире на финском телевидении. Стубб произнес торжественную речь в парламенте, после которой, в соответствии с церемониалом, вступил в должность главы государства. Стубб стал 13-м президентом страны. Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Саули Ниинистё занимал пост главы государства максимально возможные два срока подряд. Стубб баллотировался на выборах от правящей правоцентристской партии "Национальная коалиция" и одержал победу во втором туре, обойдя бывшего главу МИД Пекку Хаависто. Стубб набрал 51,6% голосов, Хаависто – 48,4%. Избранный президент Стубб в соответствии со сложившейся практикой вышел из партии. В прошлом он занимал должности главы МИД и премьер-министра. С 2020 года он не участвовал в политике. Как ранее заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин, изменений в лучшую сторону в отношениях между Москвой и Хельсинки с приходом Стубба на пост президента ждать не приходится. Стубб - приверженец ценности ЕС и НАТО, говорил о необходимости вступления в НАТО, что Финляндия должна быть на стороне Украины, считает, что Россия нарушила международное право в ситуации с Украиной, отметил Топорнин. Эксперт добавил, что у президента в Финляндии очень мало возможностей поменять политику страны, поскольку это парламентская республика. В данном случае многое зависит от премьер-министра и министра иностранных дел Финляндии, добавил он. Избранный президент Стубб заявил на своей первой пресс-конференции после победы на выборах, что у Финляндии не будет отношений с Россией, пока не завершится СВО. Он также отметил, что продолжит линию своего предшественника Ниинистё в вопросе поддержки Украины.
https://ria.ru/20240214/evropa-1927139337.html
https://ria.ru/20240229/finlyandiya-1930323570.html
https://ria.ru/20240221/finlyandiya-1928802181.html
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финляндия, россия, в мире, александр стубб
Финляндия, Россия, В мире, Александр Стубб
Александер Стубб вступил в должность президента Финляндии

Александер Стубб принес присягу и вступил в должность президента Финляндии

© AFP 2024 / HEIKKI SAUKKOMAAИнаугурация избранного президента Финляндии Александра Стубба в Хельсинки. 1 марта 2024
Инаугурация избранного президента Финляндии Александра Стубба в Хельсинки. 1 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AFP 2024 / HEIKKI SAUKKOMAA
Инаугурация избранного президента Финляндии Александра Стубба в Хельсинки. 1 марта 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Александер Стубб вступил в должность президента Финляндии.
Инаугурация избранного президента транслировалась в прямом эфире на финском телевидении. Стубб произнес торжественную речь в парламенте, после которой, в соответствии с церемониалом, вступил в должность главы государства. Стубб стал 13-м президентом страны.
Финские резервисты на стрельбище во время учений на военной базе Сантахамина в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
"До последнего финна": европейцам предложили массовый суицид
14 февраля, 08:00
Президент Финляндии избирается сроком на шесть лет. Саули Ниинистё занимал пост главы государства максимально возможные два срока подряд.
Стубб баллотировался на выборах от правящей правоцентристской партии "Национальная коалиция" и одержал победу во втором туре, обойдя бывшего главу МИД Пекку Хаависто. Стубб набрал 51,6% голосов, Хаависто – 48,4%.
Избранный президент Стубб в соответствии со сложившейся практикой вышел из партии. В прошлом он занимал должности главы МИД и премьер-министра. С 2020 года он не участвовал в политике.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Финляндия поспешила с разрешением Украине бить по России, считают в Совфеде
29 февраля, 18:01
Как ранее заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин, изменений в лучшую сторону в отношениях между Москвой и Хельсинки с приходом Стубба на пост президента ждать не приходится. Стубб - приверженец ценности ЕС и НАТО, говорил о необходимости вступления в НАТО, что Финляндия должна быть на стороне Украины, считает, что Россия нарушила международное право в ситуации с Украиной, отметил Топорнин.
Эксперт добавил, что у президента в Финляндии очень мало возможностей поменять политику страны, поскольку это парламентская республика. В данном случае многое зависит от премьер-министра и министра иностранных дел Финляндии, добавил он.
Избранный президент Стубб заявил на своей первой пресс-конференции после победы на выборах, что у Финляндии не будет отношений с Россией, пока не завершится СВО. Он также отметил, что продолжит линию своего предшественника Ниинистё в вопросе поддержки Украины.
Здание посольства Российской Федерации в Финляндии - РИА Новости, 1920, 21.02.2024
СМИ: Финляндия планирует окончательно закрыть два КПП на границе с Россией
21 февраля, 17:24
 
ФинляндияРоссияВ миреАлександр Стубб
 
 
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