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У больницы в турецкой провинции Денизли произошла стрельба - РИА Новости, 01.03.2024
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17:43 01.03.2024 (обновлено: 17:50 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/strelba-1930558873.html
У больницы в турецкой провинции Денизли произошла стрельба
У больницы в турецкой провинции Денизли произошла стрельба - РИА Новости, 01.03.2024
У больницы в турецкой провинции Денизли произошла стрельба
Стрельба произошла в кафетерии у входа в больницу на юго-западе Турции, ранены семь человек, состояние двоих тяжелое, передал телеканал NTV. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:43
2024-03-01T17:50
в мире
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АНТАЛЬЯ (Турция) 1 мар – РИА Новости. Стрельба произошла в кафетерии у входа в больницу на юго-западе Турции, ранены семь человек, состояние двоих тяжелое, передал телеканал NTV."В Денизли два человека открыли стрельбу в кафетерии у входа в отделение неотложной помощи университетской больницы Памуккале", - передал телеканал.По предварительным данным, семь человек получили ранения, двое из них - серьезные."На место происшествия было направлено большое количество полицейских бригад. Открывшие стрельбу скрылись", - уточнил телеканал.
https://ria.ru/20240301/moskvich-1930553764.html
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в мире, денизли (провинция)
В мире, Денизли (провинция)
У больницы в турецкой провинции Денизли произошла стрельба

У больницы в турецкой провинции Денизли произошла стрельба, семь человек ранены

© AP Photo / Emrah GurelАвтомобиль скорой помощи в Турции
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Emrah Gurel
Автомобиль скорой помощи в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАЛЬЯ (Турция) 1 мар – РИА Новости. Стрельба произошла в кафетерии у входа в больницу на юго-западе Турции, ранены семь человек, состояние двоих тяжелое, передал телеканал NTV.
"В Денизли два человека открыли стрельбу в кафетерии у входа в отделение неотложной помощи университетской больницы Памуккале", - передал телеканал.
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По предварительным данным, семь человек получили ранения, двое из них - серьезные.
"На место происшествия было направлено большое количество полицейских бригад. Открывшие стрельбу скрылись", - уточнил телеканал.
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В миреДенизли (провинция)
 
 
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