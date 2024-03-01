https://ria.ru/20240301/strelba-1930558873.html

У больницы в турецкой провинции Денизли произошла стрельба

У больницы в турецкой провинции Денизли произошла стрельба - РИА Новости, 01.03.2024

У больницы в турецкой провинции Денизли произошла стрельба

Стрельба произошла в кафетерии у входа в больницу на юго-западе Турции, ранены семь человек, состояние двоих тяжелое, передал телеканал NTV. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T17:43

2024-03-01T17:43

2024-03-01T17:50

в мире

денизли (провинция)

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АНТАЛЬЯ (Турция) 1 мар – РИА Новости. Стрельба произошла в кафетерии у входа в больницу на юго-западе Турции, ранены семь человек, состояние двоих тяжелое, передал телеканал NTV."В Денизли два человека открыли стрельбу в кафетерии у входа в отделение неотложной помощи университетской больницы Памуккале", - передал телеканал.По предварительным данным, семь человек получили ранения, двое из них - серьезные."На место происшествия было направлено большое количество полицейских бригад. Открывшие стрельбу скрылись", - уточнил телеканал.

https://ria.ru/20240301/moskvich-1930553764.html

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денизли (провинция)

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, денизли (провинция)