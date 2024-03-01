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Костин ожидает снижения ключевой ставки до 13 процентов к концу года - РИА Новости, 01.03.2024
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10:34 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/stavka-1930409354.html
Костин ожидает снижения ключевой ставки до 13 процентов к концу года
Костин ожидает снижения ключевой ставки до 13 процентов к концу года - РИА Новости, 01.03.2024
Костин ожидает снижения ключевой ставки до 13 процентов к концу года
Глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что ключевая ставка в России к концу 2024 года снизится до 13%, но будет снижаться аккуратно,... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:34
2024-03-01T10:34
экономика
россия
андрей костин (банкир)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что ключевая ставка в России к концу 2024 года снизится до 13%, но будет снижаться аккуратно, по-женски."По мере движения, стабилизации инфляции ставка будет снижаться, мы прогнозируем к концу года порядка 13%. Мы считаем, что со второго полугодия ставка точно должна пойти потихоньку вниз, но аккуратно, по-женски будет снижаться, потихонечку", - сказал он.
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экономика, россия, андрей костин (банкир)
Экономика, Россия, Андрей Костин (банкир)
Костин ожидает снижения ключевой ставки до 13 процентов к концу года

Костин ожидает плавного снижения ключевой ставки до 13 процентов к концу года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что ключевая ставка в России к концу 2024 года снизится до 13%, но будет снижаться аккуратно, по-женски.
"По мере движения, стабилизации инфляции ставка будет снижаться, мы прогнозируем к концу года порядка 13%. Мы считаем, что со второго полугодия ставка точно должна пойти потихоньку вниз, но аккуратно, по-женски будет снижаться, потихонечку", - сказал он.
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