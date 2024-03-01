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Сенат США поддержал краткосрочный бюджет правительства - РИА Новости, 01.03.2024
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04:08 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/ssha-1930383835.html
Сенат США поддержал краткосрочный бюджет правительства
Сенат США поддержал краткосрочный бюджет правительства - РИА Новости, 01.03.2024
Сенат США поддержал краткосрочный бюджет правительства
Сенат США утвердил законопроект о краткосрочном финансировании, который позволит избежать приостановки работы федерального правительства, свидетельствуют... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T04:08
2024-03-01T04:08
джо байден
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Сенат США утвердил законопроект о краткосрочном финансировании, который позволит избежать приостановки работы федерального правительства, свидетельствуют результаты голосования. Меру поддержало необходимое большинство из двух третей состава законодательного органа. За проголосовали 77 сенаторов, против - 13. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден. Нынешние временные лимиты финансирования федерального правительства истекают для различных ведомств 1 и 8 марта. Новая инициатива продлевает их до 8 и 22 марта соответственно, давая законодателям дополнительное время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.
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джо байден, сша
Джо Байден, США
Сенат США поддержал краткосрочный бюджет правительства

Сенат США утвердил законопроект о краткосрочном финансировании

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Сенат США утвердил законопроект о краткосрочном финансировании, который позволит избежать приостановки работы федерального правительства, свидетельствуют результаты голосования.
Меру поддержало необходимое большинство из двух третей состава законодательного органа. За проголосовали 77 сенаторов, против - 13.
Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.
Нынешние временные лимиты финансирования федерального правительства истекают для различных ведомств 1 и 8 марта. Новая инициатива продлевает их до 8 и 22 марта соответственно, давая законодателям дополнительное время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.
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