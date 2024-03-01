https://ria.ru/20240301/ssha-1930383835.html

Сенат США поддержал краткосрочный бюджет правительства

Сенат США поддержал краткосрочный бюджет правительства - РИА Новости, 01.03.2024

Сенат США поддержал краткосрочный бюджет правительства

Сенат США утвердил законопроект о краткосрочном финансировании, который позволит избежать приостановки работы федерального правительства, свидетельствуют... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T04:08

2024-03-01T04:08

2024-03-01T04:08

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Сенат США утвердил законопроект о краткосрочном финансировании, который позволит избежать приостановки работы федерального правительства, свидетельствуют результаты голосования. Меру поддержало необходимое большинство из двух третей состава законодательного органа. За проголосовали 77 сенаторов, против - 13. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден. Нынешние временные лимиты финансирования федерального правительства истекают для различных ведомств 1 и 8 марта. Новая инициатива продлевает их до 8 и 22 марта соответственно, давая законодателям дополнительное время для завершения работы над полноценным годовым бюджетом.

https://ria.ru/20240301/impichment-1930379829.html

сша

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2024

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джо байден, сша