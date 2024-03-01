https://ria.ru/20240301/ssha-1930378176.html

Трамп возложил на Байдена вину за тысячи преступлений нелегалов

Трамп возложил на Байдена вину за тысячи преступлений нелегалов - РИА Новости, 01.03.2024

Трамп возложил на Байдена вину за тысячи преступлений нелегалов

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что прибывшие в страну мигранты совершили в прошлом году тысячи преступлений, и возложил вину за это на действующего... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T01:54

2024-03-01T01:54

2024-03-01T01:54

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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что прибывшие в страну мигранты совершили в прошлом году тысячи преступлений, и возложил вину за это на действующего главу государства и своего оппонента по предвыборной гонке Джо Байдена. "В прошлом году почти половину всех арестованных преступников-нелегалов обвинили в 33 тысячах нападений, 3 тысячах грабежей, 6,9 тысячи краж, 7,5 тысячах преступлений, связанных с оружием. Это все преступления мигрантов. 4,3 тысячи сексуальных преступлений, 600 похищений, 1,7 тысячи убийств", – сказал Трамп журналистам в приграничном городе Игл-Пасс в штате Техас. Трансляцию вели американские телеканалы. Трамп заявил, что в США появился новый род преступности – "преступления мигрантов имени Байдена". "Они прибывают из тюрем, из психиатрических больниц", – сказал Трамп. "В последние три года происходит вторжение имени Джо Байдена. Он – продажный, худший президент, вероятно, самый некомпетентный. Он позволяет тысячам и тысячам людей прибывать сюда из Китая, Йемена, Конго, Сирии и других наций, многие из которых не очень к нам дружелюбны. Целыми колоннами идут мужчины в возрасте, когда они могут принимать участие в боях, ты смотришь на них – и видишь воинов", – заявил Трамп. К концу нынешнего срока Байдена, прогнозирует Трамп, число нелегалов может достигнуть 15-18 миллионов. "Люди прибывают, они думают, что получат медицинскую помощь. А наши солдаты, наши ветераны – о них не заботятся, но заботятся о нелегалах", – сказал политик. Ранее Трамп обещал, что если выиграет выборы президента в 2024 году, США депортируют огромное количество нелегалов. Трамп и Байден в четверг посетили южную границу США. Бывшего президента сопровождал губернатор Техаса Грэг Эббот. Расстояние между политиками составляло около 500 километров.

https://ria.ru/20240301/ssha-1930377921.html

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сша, техас, китай, дональд трамп, джо байден, в мире