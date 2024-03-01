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Байден призвал Трампа сотрудничать по вопросу охраны границы

Байден призвал Трампа сотрудничать по вопросу охраны границы - РИА Новости, 01.03.2024

Байден призвал Трампа сотрудничать по вопросу охраны границы

Президент США Джо Байден призвал предшественника Дональда Трампа взаимодействовать по вопросу охраны границы. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T01:48

2024-03-01T01:48

2024-03-01T01:48

техас

сша

украина

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дональд трамп

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал предшественника Дональда Трампа взаимодействовать по вопросу охраны границы. "Я так понимаю, мой предшественник в Игл-Пасс (штат Техас) сегодня. Вот что я скажу господину Трампу: вместо игры в политику, вместо того, чтобы подговаривать конгрессменов блокировать законопроекты, присоединяйся ко мне, а я присоединюсь к тебе, чтобы указать конгрессу на необходимость принять нормы по охране границы. Мы можем сделать это вместе", - заявил Байден журналистам после посещения приграничного городка в Техасе. Трансляцию вел Белый дом. Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей не может принять новые законопроекты об охране границы, это, в свою очередь, тормозит согласование помощи Украине и Израилю.

https://ria.ru/20240224/florida-1929224337.html

техас

сша

украина

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техас, сша, украина, джо байден, дональд трамп, в мире