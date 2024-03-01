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Байден призвал Трампа сотрудничать по вопросу охраны границы
Байден призвал Трампа сотрудничать по вопросу охраны границы - РИА Новости, 01.03.2024
Байден призвал Трампа сотрудничать по вопросу охраны границы
Президент США Джо Байден призвал предшественника Дональда Трампа взаимодействовать по вопросу охраны границы. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T01:48
2024-03-01T01:48
2024-03-01T01:48
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал предшественника Дональда Трампа взаимодействовать по вопросу охраны границы. "Я так понимаю, мой предшественник в Игл-Пасс (штат Техас) сегодня. Вот что я скажу господину Трампу: вместо игры в политику, вместо того, чтобы подговаривать конгрессменов блокировать законопроекты, присоединяйся ко мне, а я присоединюсь к тебе, чтобы указать конгрессу на необходимость принять нормы по охране границы. Мы можем сделать это вместе", - заявил Байден журналистам после посещения приграничного городка в Техасе. Трансляцию вел Белый дом. Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей не может принять новые законопроекты об охране границы, это, в свою очередь, тормозит согласование помощи Украине и Израилю.
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техас, сша, украина, джо байден, дональд трамп, в мире
Техас, США, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, В мире
Байден призвал Трампа сотрудничать по вопросу охраны границы
Байден призвал Трампа взаимодействовать по вопросу охраны границы