Рейтинг@Mail.ru
Байден призвал Трампа сотрудничать по вопросу охраны границы - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:48 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/ssha-1930377921.html
Байден призвал Трампа сотрудничать по вопросу охраны границы
Байден призвал Трампа сотрудничать по вопросу охраны границы - РИА Новости, 01.03.2024
Байден призвал Трампа сотрудничать по вопросу охраны границы
Президент США Джо Байден призвал предшественника Дональда Трампа взаимодействовать по вопросу охраны границы. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T01:48
2024-03-01T01:48
техас
сша
украина
джо байден
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870720077_0:182:3072:1910_1920x0_80_0_0_995e7bb617239b976e21b675b1131883.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал предшественника Дональда Трампа взаимодействовать по вопросу охраны границы. "Я так понимаю, мой предшественник в Игл-Пасс (штат Техас) сегодня. Вот что я скажу господину Трампу: вместо игры в политику, вместо того, чтобы подговаривать конгрессменов блокировать законопроекты, присоединяйся ко мне, а я присоединюсь к тебе, чтобы указать конгрессу на необходимость принять нормы по охране границы. Мы можем сделать это вместе", - заявил Байден журналистам после посещения приграничного городка в Техасе. Трансляцию вел Белый дом. Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей не может принять новые законопроекты об охране границы, это, в свою очередь, тормозит согласование помощи Украине и Израилю.
https://ria.ru/20240224/florida-1929224337.html
техас
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870720077_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_fd5dcffb4b470836cf79f6cdefed4385.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
техас, сша, украина, джо байден, дональд трамп, в мире
Техас, США, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп, В мире
Байден призвал Трампа сотрудничать по вопросу охраны границы

Байден призвал Трампа взаимодействовать по вопросу охраны границы

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден призвал предшественника Дональда Трампа взаимодействовать по вопросу охраны границы.
"Я так понимаю, мой предшественник в Игл-Пасс (штат Техас) сегодня. Вот что я скажу господину Трампу: вместо игры в политику, вместо того, чтобы подговаривать конгрессменов блокировать законопроекты, присоединяйся ко мне, а я присоединюсь к тебе, чтобы указать конгрессу на необходимость принять нормы по охране границы. Мы можем сделать это вместе", - заявил Байден журналистам после посещения приграничного городка в Техасе. Трансляцию вел Белый дом.
Нацгвардия Техаса на границе США - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
Флорида отправила в Техас дополнительные силы национальной гвардии
24 февраля, 00:28
Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей не может принять новые законопроекты об охране границы, это, в свою очередь, тормозит согласование помощи Украине и Израилю.
 
ТехасСШАУкраинаДжо БайденДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала