Вице-президент Международного движения русофилов стал гражданином России
Путин дал гражданство вице-президенту Международного движения русофилов Сорлину
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин
Вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Путин дал российское гражданство вице-президенту Международного движения русофилов Фабрису Сорлину и его семье, указ президента опубликован на портале правовой информации.
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"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Сорлин Фабрис, Эммануэль, Жильбер, родившийся 22 октября 1979 года во Франции, с детьми", — говорится в документе.
Гражданство также получили его супруга Изабэлль Ларошь и девять детей, шестеро из которых родились во Франции, а трое — уже в России.
Сорлин — французский общественный деятель. Несколько лет назад он переехал в Россию вместе со своей семьей и подал документы на получение гражданства. В этом ему обещал помочь в минувшем декабре заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Конгресс русофилов был организован в середине марта 2023 года. Первый учредительный съезд движения приветствовал Владимир Путин. В работе форума приняли участие 90 делегатов из 42 стран. Президент отметил, что движение русофилов помогает противодействовать попыткам Запада изолировать Россию, разоблачает пропагандистские мифы и распространяет объективную информацию о стране за рубежом.