https://ria.ru/20240301/sorlin-1930553092.html

Вице-президент Международного движения русофилов стал гражданином России

Вице-президент Международного движения русофилов стал гражданином России - РИА Новости, 01.03.2024

Вице-президент Международного движения русофилов стал гражданином России

Владимир Путин дал российское гражданство вице-президенту Международного движения русофилов Фабрису Сорлину и его семье, указ президента опубликован на портале... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T17:27

2024-03-01T17:27

2024-03-01T19:04

россия

франция

владимир путин

политика

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Путин дал российское гражданство вице-президенту Международного движения русофилов Фабрису Сорлину и его семье, указ президента опубликован на портале правовой информации."Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Сорлин Фабрис, Эммануэль, Жильбер, родившийся 22 октября 1979 года во Франции, с детьми", — говорится в документе.Гражданство также получили его супруга Изабэлль Ларошь и девять детей, шестеро из которых родились во Франции, а трое — уже в России.Сорлин — французский общественный деятель. Несколько лет назад он переехал в Россию вместе со своей семьей и подал документы на получение гражданства. В этом ему обещал помочь в минувшем декабре заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

https://ria.ru/20230927/boykov-1898963254.html

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Кирилл Волков

россия, франция, владимир путин, политика