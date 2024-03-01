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Вице-президент Международного движения русофилов стал гражданином России - РИА Новости, 01.03.2024
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17:27 01.03.2024 (обновлено: 19:04 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/sorlin-1930553092.html
Вице-президент Международного движения русофилов стал гражданином России
Вице-президент Международного движения русофилов стал гражданином России - РИА Новости, 01.03.2024
Вице-президент Международного движения русофилов стал гражданином России
Владимир Путин дал российское гражданство вице-президенту Международного движения русофилов Фабрису Сорлину и его семье, указ президента опубликован на портале... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:27
2024-03-01T19:04
россия
франция
владимир путин
политика
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Путин дал российское гражданство вице-президенту Международного движения русофилов Фабрису Сорлину и его семье, указ президента опубликован на портале правовой информации.&quot;Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: &lt;...&gt; Сорлин Фабрис, Эммануэль, Жильбер, родившийся 22 октября 1979 года во Франции, с детьми&quot;, — говорится в документе.Гражданство также получили его супруга Изабэлль Ларошь и девять детей, шестеро из которых родились во Франции, а трое — уже в России.Сорлин — французский общественный деятель. Несколько лет назад он переехал в Россию вместе со своей семьей и подал документы на получение гражданства. В этом ему обещал помочь в минувшем декабре заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
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россия, франция, владимир путин, политика
Россия, Франция, Владимир Путин, Политика
Вице-президент Международного движения русофилов стал гражданином России

Путин дал гражданство вице-президенту Международного движения русофилов Сорлину

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин
Вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Путин дал российское гражданство вице-президенту Международного движения русофилов Фабрису Сорлину и его семье, указ президента опубликован на портале правовой информации.
«

"Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Сорлин Фабрис, Эммануэль, Жильбер, родившийся 22 октября 1979 года во Франции, с детьми", — говорится в документе.

Гражданство также получили его супруга Изабэлль Ларошь и девять детей, шестеро из которых родились во Франции, а трое — уже в России.
Сорлин — французский общественный деятель. Несколько лет назад он переехал в Россию вместе со своей семьей и подал документы на получение гражданства. В этом ему обещал помочь в минувшем декабре заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Конгресс русофилов был организован в середине марта 2023 года. Первый учредительный съезд движения приветствовал Владимир Путин. В работе форума приняли участие 90 делегатов из 42 стран. Президент отметил, что движение русофилов помогает противодействовать попыткам Запада изолировать Россию, разоблачает пропагандистские мифы и распространяет объективную информацию о стране за рубежом.

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