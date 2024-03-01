https://ria.ru/20240301/soltaev-1930479961.html

Омбудсмен Чечни прокомментировал включение в санкционный список Японии

Омбудсмен Чечни прокомментировал включение в санкционный список Японии - РИА Новости, 01.03.2024

Омбудсмен Чечни прокомментировал включение в санкционный список Японии

Уполномоченный по правам человека Чечни Мансур Солтаев, комментируя санкции Японии, иронично предположил, что, наверное, там думают, что это он бомбил Хиросиму... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T14:03

2024-03-01T14:03

2024-03-01T14:03

япония

муслим хучиев

рамзан кадыров

украина

россия

мансур солтаев

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ГРОЗНЫЙ, 1 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Чечни Мансур Солтаев, комментируя санкции Японии, иронично предположил, что, наверное, там думают, что это он бомбил Хиросиму и Нагасаки, где погибли тысячи невинных людей. Япония в пятницу объявила о новых санкциях против 12 частных лиц и семи компаний из России, "Тинькофф банка", а также введении экспортных ограничений для 29 российских организаций. Из Чечни в санкционный список попали сразу три человека - председатель правительства республики Муслим Хучиев, командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по республике Замид Чалаев и омбудсмен Мансур Солтаев. "Узнал, что Япония включила меня в санкционный список. Наверное, там думают, что это я бомбил Хиросиму и Нагасаки, где погибли тысячи невинных людей. Япония ошиблась. Все вопросы к США, а не к России, тем более, не ко мне. Я тогда еще и не родился. Активов в стране восходящего солнца у меня нет и не было. Так что от этих санкций ни холодно, ни жарко", - сказал Солтаев РИА Новости. Он добавил, что его популярность как "врага укрофашистов" растет с каждым пакетом санкций, его позиция относительно спецоперации на Украине с самого начала "четкая и ясная", что ему не могут простить, как и то, что в регионе продолжают "созидательный путь национального Героя Ахмат-Хаджи Кадырова". "Защита прав и свобод человека и гражданина – приоритетная задача, которую ставит глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров. И эта задача эффективно решается нами… Никакие санкции не помешают нам творить добро, созидать, говорить правду и осуществить миссию по спасению людей, оказавшихся в беде. Нелепые санкции лишь подтверждают, что мы на правильном пути. Как говорится, собака лает, а караван идет", - добавил он.

https://ria.ru/20240301/almazy-1930385854.html

https://ria.ru/20231226/sanktsii-1918123259.html

япония

украина

россия

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япония, муслим хучиев, рамзан кадыров, украина, россия, мансур солтаев