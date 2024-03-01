Минздрав координирует сопровождение на Всемирном фестивале молодежи

Минздрав координирует медицинское сопровождение на Всемирном фестивале в Сочи
Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.
Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.
В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.
В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.
Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.
Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.
Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.
Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.
Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.
Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.
Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.
Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.
Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.
На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.
На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.
Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.
Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.
Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоялся в 1947 году в Праге, он продолжался почти шесть недель.
В этом году Россия примет молодежный форум в четвертый раз, до этого фестиваль проходил в Москве в 1957, в 1985 и 2017 годах.
Целую неделю российские и иностранные гости будут слушать лекции ведущих специалистов из разных сфер, задавать вопросы политикам и министрам.
Во время фестиваля гости познакомятся с традиционной русской кухней и разнообразием блюд из разных регионов страны.
Волонтеры уже вовсю готовятся к встрече участников фестиваля.
Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2023 году.
Проведение Всемирного фестиваля молодежи будут обеспечивать 28 тысяч человек.
На ВФМ пройдут шоу-дебаты между людьми и искусственным интеллектом.
Основные мероприятия фестиваля пройдут на федеральной территории "Сириус" и соберут лучших представителей студенчества, достигших успехов в науке, творчестве, спорте и политике.