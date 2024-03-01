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Минздрав координирует сопровождение на Всемирном фестивале молодежи

Минздрав координирует сопровождение на Всемирном фестивале молодежи - РИА Новости, 01.03.2024

Минздрав координирует сопровождение на Всемирном фестивале молодежи

Минздрав осуществляет координацию медицинского сопровождения на Всемирном фестивале молодёжи в Сириусе, на мероприятии работают более 1000 медиков, сообщил... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T09:10

2024-03-01T09:10

2024-03-01T09:10

общество

россия

алексей кузнецов

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Минздрав осуществляет координацию медицинского сопровождения на Всемирном фестивале молодёжи в Сириусе, на мероприятии работают более 1000 медиков, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. "Министерством здравоохранения Российской Федерации осуществляется координация медицинского сопровождения Всемирного фестиваля молодежи 2024... На объектах фестиваля с учетом резерва задействованы 10 медицинских пунктов, 15 мобильных медицинских бригад, 21 бригада скорой медицинской помощи в периметре и 8 бригад СМП вне периметра для обеспечения аэропорта, железнодорожных вокзалов, гостиниц для аккредитованных лиц",- сказал Кузнецов журналистам. Он уточнил, что общее количество медицинского персонала при двухсменной работе составляет более 1000 человек, а также 100 волонтеров-медиков. Приведены в готовность семь уполномоченных медицинских организаций, создан резерв коек, отметил Кузнецов. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, алексей кузнецов, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024