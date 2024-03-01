https://ria.ru/20240301/snaryady-1930615330.html

СМИ узнали сроки получения Украиной первых снарядов по инициативе Чехии

СМИ узнали сроки получения Украиной первых снарядов по инициативе Чехии - РИА Новости, 01.03.2024

СМИ узнали сроки получения Украиной первых снарядов по инициативе Чехии

Украина может в ближайшие недели получить первую партию артиллерийских снарядов, закупленных членами ЕС по инициативе Чехии у третьих стран, передает в пятницу... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T23:38

2024-03-01T23:38

2024-03-01T23:38

специальная военная операция на украине

украина

чехия

россия

петр павел

сергей лавров

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868466539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c961a8a7937e7442246fa9b65dd0899a.jpg

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Украина может в ближайшие недели получить первую партию артиллерийских снарядов, закупленных членами ЕС по инициативе Чехии у третьих стран, передает в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на гендиректора отдела оборонной политики и стратегии в чешском минобороны Яна Иреша. "Украина может получить первые снаряды в ближайшие недели", - говорится в сообщении агентства. По словам Иреша, инициатива Чехии по закупке снарядов Киеву должна продемонстрировать, что в ЕС "на самом деле что-то делают, а не ждут, что случится на холме (Капитолийском холме в Вашингтоне, где расположен конгресс США – ред.)". В то же время Иреш не уточнил, ни какие страны участвуют в инициативе, ни у кого будут закуплены снаряды, но отметил, что детали могут быть обнародованы после доставки боеприпасов на Украину. Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил, что Чехия локализовала в странах, не входящих в состав ЕС, 500 тысяч артиллерийских снарядов стандартного калибра НАТО и еще 300 снарядов "советского калибра". Павел заявил, что, если Прага получит от союзников деньги на закупку этих снарядов, то сумеет доставить их на Украину в считанные недели. Бельгия уже заявила, что поддержит чешскую инициативу, выделив 200 миллионов евро, Нидерланды пообещали 250 миллионов евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

украина

чехия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, чехия, россия, петр павел, сергей лавров, евросоюз, нато