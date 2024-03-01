https://ria.ru/20240301/snaryady-1930615330.html
СМИ узнали сроки получения Украиной первых снарядов по инициативе Чехии
СМИ узнали сроки получения Украиной первых снарядов по инициативе Чехии - РИА Новости, 01.03.2024
СМИ узнали сроки получения Украиной первых снарядов по инициативе Чехии
Украина может в ближайшие недели получить первую партию артиллерийских снарядов, закупленных членами ЕС по инициативе Чехии у третьих стран, передает в пятницу... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T23:38
2024-03-01T23:38
2024-03-01T23:38
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петр павел
сергей лавров
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Украина может в ближайшие недели получить первую партию артиллерийских снарядов, закупленных членами ЕС по инициативе Чехии у третьих стран, передает в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на гендиректора отдела оборонной политики и стратегии в чешском минобороны Яна Иреша. "Украина может получить первые снаряды в ближайшие недели", - говорится в сообщении агентства. По словам Иреша, инициатива Чехии по закупке снарядов Киеву должна продемонстрировать, что в ЕС "на самом деле что-то делают, а не ждут, что случится на холме (Капитолийском холме в Вашингтоне, где расположен конгресс США – ред.)". В то же время Иреш не уточнил, ни какие страны участвуют в инициативе, ни у кого будут закуплены снаряды, но отметил, что детали могут быть обнародованы после доставки боеприпасов на Украину. Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил, что Чехия локализовала в странах, не входящих в состав ЕС, 500 тысяч артиллерийских снарядов стандартного калибра НАТО и еще 300 снарядов "советского калибра". Павел заявил, что, если Прага получит от союзников деньги на закупку этих снарядов, то сумеет доставить их на Украину в считанные недели. Бельгия уже заявила, что поддержит чешскую инициативу, выделив 200 миллионов евро, Нидерланды пообещали 250 миллионов евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, чехия, россия, петр павел, сергей лавров, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Чехия, Россия, Петр Павел, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
СМИ узнали сроки получения Украиной первых снарядов по инициативе Чехии
Блумберг: Украина в ближайшие недели может получить снаряды по инициативе Чехии
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости.
Украина может в ближайшие недели получить первую партию артиллерийских снарядов, закупленных членами ЕС по инициативе Чехии у третьих стран, передает в пятницу агентство Блумберг
со ссылкой на гендиректора отдела оборонной политики и стратегии в чешском минобороны Яна Иреша.
«
"Украина может получить первые снаряды в ближайшие недели", - говорится в сообщении агентства.
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По словам Иреша, инициатива Чехии по закупке снарядов Киеву должна продемонстрировать, что в ЕС "на самом деле что-то делают, а не ждут, что случится на холме (Капитолийском холме в Вашингтоне, где расположен конгресс США – ред.)". В то же время Иреш не уточнил, ни какие страны участвуют в инициативе, ни у кого будут закуплены снаряды, но отметил, что детали могут быть обнародованы после доставки боеприпасов на Украину.
Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил, что Чехия локализовала в странах, не входящих в состав ЕС, 500 тысяч артиллерийских снарядов стандартного калибра НАТО и еще 300 снарядов "советского калибра". Павел заявил, что, если Прага получит от союзников деньги на закупку этих снарядов, то сумеет доставить их на Украину в считанные недели.
Бельгия уже заявила, что поддержит чешскую инициативу, выделив 200 миллионов евро, Нидерланды пообещали 250 миллионов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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