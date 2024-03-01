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Нидерланды выделят 250 миллионов евро на снаряды для Украины - РИА Новости, 01.03.2024
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19:41 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/snaryady-1930587029.html
Нидерланды выделят 250 миллионов евро на снаряды для Украины
Нидерланды выделят 250 миллионов евро на снаряды для Украины - РИА Новости, 01.03.2024
Нидерланды выделят 250 миллионов евро на снаряды для Украины
Нидерланды выделят 250 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины, сообщила в пятницу министр обороны королевства Кайса РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T19:41
2024-03-01T19:41
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
украина
нидерланды
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петр павел
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ГААГА, 1 мар - РИА Новости. Нидерланды выделят 250 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины, сообщила в пятницу министр обороны королевства Кайса Оллонгрен в соцсети Х. "Нидерланды выделяют 250 миллионов евро на чешскую инициативу по скорой доставке большого количества артиллерийских снарядов на Украину", - написала Оллонгрен.Она сообщила, что ее страна также поставит Киеву "быстрые и маневренные моторные лодки". Как уточняется на сайте оборонного ведомства Нидерландов, речь идет о 14 жестко-корпусных надувных моторных лодках, восьми военных речных патрульных катерах и боевых катерах CB90. Ранее премьер Марк Рютте сообщал о намерении выделить более 100 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке для Украины артиллерийских снарядов. Как заявил на Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел, Прага нашла за рубежом возможности для получения сотен тысяч артиллерийских снарядов, которые могут быть быстро доставлены на Украину при необходимом финансовом обеспечении со стороны партнеров. В конце января правительство Нидерландов сообщило, что выделит Украине 122 миллиона евро на боеприпасы, военное оборудование и укрепление кибербезопасности. Всего на помощь Украине в 2024 году в бюджете Нидерландов зарезервировано 2 миллиарда евро.
https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html
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в мире, технологии, украина, нидерланды, киев, петр павел, марк рютте
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, Нидерланды, Киев, Петр Павел, Марк Рютте
Нидерланды выделят 250 миллионов евро на снаряды для Украины

Оллонгрен: Нидерланды выделят 250 млн евро на инициативу по снарядам для Украины

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 1 мар - РИА Новости. Нидерланды выделят 250 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины, сообщила в пятницу министр обороны королевства Кайса Оллонгрен в соцсети Х.
"Нидерланды выделяют 250 миллионов евро на чешскую инициативу по скорой доставке большого количества артиллерийских снарядов на Украину", - написала Оллонгрен.
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Она сообщила, что ее страна также поставит Киеву "быстрые и маневренные моторные лодки". Как уточняется на сайте оборонного ведомства Нидерландов, речь идет о 14 жестко-корпусных надувных моторных лодках, восьми военных речных патрульных катерах и боевых катерах CB90.
Ранее премьер Марк Рютте сообщал о намерении выделить более 100 миллионов евро на чешскую инициативу по закупке для Украины артиллерийских снарядов.
Как заявил на Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел, Прага нашла за рубежом возможности для получения сотен тысяч артиллерийских снарядов, которые могут быть быстро доставлены на Украину при необходимом финансовом обеспечении со стороны партнеров.
В конце января правительство Нидерландов сообщило, что выделит Украине 122 миллиона евро на боеприпасы, военное оборудование и укрепление кибербезопасности. Всего на помощь Украине в 2024 году в бюджете Нидерландов зарезервировано 2 миллиарда евро.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииУкраинаНидерландыКиевПетр ПавелМарк Рютте
 
 
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