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Военный аналитик оценил возможности ЕС по наращиванию поставок ВСУ снарядов - РИА Новости, 01.03.2024
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01:10 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/snaryady-1930375979.html
Военный аналитик оценил возможности ЕС по наращиванию поставок ВСУ снарядов
Военный аналитик оценил возможности ЕС по наращиванию поставок ВСУ снарядов - РИА Новости, 01.03.2024
Военный аналитик оценил возможности ЕС по наращиванию поставок ВСУ снарядов
Провал Евросоюзом сроков поставок Украине миллиона снарядов обусловлен невозможностью оперативно перестроить оборонно-промышленный комплекс под растущие... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T01:10
2024-03-01T01:10
украина
россия
киев
игорь коротченко
борис писториус
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
евросоюз
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Провал Евросоюзом сроков поставок Украине миллиона снарядов обусловлен невозможностью оперативно перестроить оборонно-промышленный комплекс под растущие потребности ВСУ, однако рано или поздно Запад выполнит обещание – либо за счет собственных мощностей, либо через реэкспорт из третьих стран, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. В ноябре 2023 года высокопоставленный европейский источник сообщал, что страны ЕС поставили Украине лишь 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что ЕС не удастся выполнить в срок обещание по миллиону снарядов до марта 2024 года. В январе агентство Блумберг писало со ссылкой на дипломатов, что страны ЕС смогут дать Украине до марта лишь около 600 тысяч снарядов. Однако на деле эти поставки к 1 марта реализованы не были. "Невыполнение Евросоюзом взятых на себя обязательств по поставкам Украине 1 миллиона или 600 тысяч снарядов объясняется невозможностью одномоментно развернуть масштабное боеприпасное производство. С начала конфликта Киев получал снаряды со складов западных стран и из наличия их вооруженных сил, мобилизационные возможности европейского ВПК не были подготовлены", – сказал Коротченко. Аналитик отметил, что Запад наращивает производственные мощности своего ВПК: строятся новые цеха, налаживаются новые производственные линии, привлекаются кадры. "Указанные показатели производства боеприпасов так или иначе будут достигнуты, однако на это нужно время. По экспертным оценкам, это может занять период от девяти до 15 месяцев", – сказал Коротченко. Он отметил, что срыв сроков поставок не связан с так называемой усталостью Запада от Украины. По мнению Коротченко, политический консенсус на военную поддержку Киева сохраняется во всех странах НАТО, за исключением Словакии и Венгрии, и в обозримой перспективе не распадется. Не допустить реэкспорта на УкраинуАналитик подчеркнул, что сегодня Европа, вероятно, будет изыскивать альтернативные пути поставок необходимых Украине боеприпасов, перекупая их у третьих стран. "Есть целый ряд стран с развитыми боеприпасными производствами, в том числе Индия, Сербия, Пакистан. Да, со всеми этими государствами Россия поддерживает хорошие отношения, но с нашими зарубежными партнерами и политиками необходимо работать, доводить до них позицию Москвы. Даже если эти страны не станут напрямую поставлять боеприпасы Украине, то возможны схемы через компании-посредники", – отметил Коротченко. Он указал на необходимость поддерживать контакты по линии советов безопасности дружественных России стран, а также спецслужб. "Наши партнеры должны постоянно видеть нашу обеспокоенность и учитывать позицию РФ по этому вопросу", – отметил собеседник агентства. Затянуть время"Пока ВСУ не получили необходимые боеприпасы, их западные покровители делают ставку на передачу Украине дальнобойных вооружений, чтобы, стабилизировав линию фронта и удерживая ее, она смогла наносить дальние ракетные удары в глубине европейской части нашей страны", – считает Коротченко. Кроме того, по его мнению, чтобы нанести максимальный ущерб России и дождаться пополнения боекомплекта, Киев делает ставку на усиление диверсионной активности. "Если даже посмотреть на сообщения от центра общественных связей ФСБ России, ежемесячно на территории РФ задерживается по нескольку украинских агентов. Все это указывает на то, что Украина рассчитывает протянуть время до того, как обещания Запада по поставкам снарядов будут реализованы в цифрах, близких к 100%", – подытожил Коротченко. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил 26 февраля, что ВСУ оказались в ситуации снарядного голода из-за того, что западные партнеры не начали вовремя наращивать производство боеприпасов. Ранее украинские военные в интервью местным СМИ заявляли, что ВСУ вынуждены экономно расходовать боеприпасы и радикально сокращать количество обстрелов. Премьер Украины Денис Шмыгаль признавал, что в марте нехватка снарядов для ВСУ начнет сказываться на ситуации на фронте, указав на недостаточные мощности западных партнеров и задержку с американской помощью.
https://radiosputnik.ru/20240226/vsu-1929477293.html
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украина, россия, киев, игорь коротченко, борис писториус, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, евросоюз, нато
Украина, Россия, Киев, Игорь Коротченко, Борис Писториус, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, НАТО
Военный аналитик оценил возможности ЕС по наращиванию поставок ВСУ снарядов

Аналитик Коротченко: рано или поздно ЕС поставит ВСУ обещанное число снарядов

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Провал Евросоюзом сроков поставок Украине миллиона снарядов обусловлен невозможностью оперативно перестроить оборонно-промышленный комплекс под растущие потребности ВСУ, однако рано или поздно Запад выполнит обещание – либо за счет собственных мощностей, либо через реэкспорт из третьих стран, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
В ноябре 2023 года высокопоставленный европейский источник сообщал, что страны ЕС поставили Украине лишь 300 тысяч боеприпасов из запланированного миллиона. Министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что ЕС не удастся выполнить в срок обещание по миллиону снарядов до марта 2024 года. В январе агентство Блумберг писало со ссылкой на дипломатов, что страны ЕС смогут дать Украине до марта лишь около 600 тысяч снарядов. Однако на деле эти поставки к 1 марта реализованы не были.
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"Невыполнение Евросоюзом взятых на себя обязательств по поставкам Украине 1 миллиона или 600 тысяч снарядов объясняется невозможностью одномоментно развернуть масштабное боеприпасное производство. С начала конфликта Киев получал снаряды со складов западных стран и из наличия их вооруженных сил, мобилизационные возможности европейского ВПК не были подготовлены", – сказал Коротченко.
Аналитик отметил, что Запад наращивает производственные мощности своего ВПК: строятся новые цеха, налаживаются новые производственные линии, привлекаются кадры.
"Указанные показатели производства боеприпасов так или иначе будут достигнуты, однако на это нужно время. По экспертным оценкам, это может занять период от девяти до 15 месяцев", – сказал Коротченко.
Он отметил, что срыв сроков поставок не связан с так называемой усталостью Запада от Украины. По мнению Коротченко, политический консенсус на военную поддержку Киева сохраняется во всех странах НАТО, за исключением Словакии и Венгрии, и в обозримой перспективе не распадется.
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Не допустить реэкспорта на Украину

Аналитик подчеркнул, что сегодня Европа, вероятно, будет изыскивать альтернативные пути поставок необходимых Украине боеприпасов, перекупая их у третьих стран.
"Есть целый ряд стран с развитыми боеприпасными производствами, в том числе Индия, Сербия, Пакистан. Да, со всеми этими государствами Россия поддерживает хорошие отношения, но с нашими зарубежными партнерами и политиками необходимо работать, доводить до них позицию Москвы. Даже если эти страны не станут напрямую поставлять боеприпасы Украине, то возможны схемы через компании-посредники", – отметил Коротченко.
Он указал на необходимость поддерживать контакты по линии советов безопасности дружественных России стран, а также спецслужб.
"Наши партнеры должны постоянно видеть нашу обеспокоенность и учитывать позицию РФ по этому вопросу", – отметил собеседник агентства.

Затянуть время

"Пока ВСУ не получили необходимые боеприпасы, их западные покровители делают ставку на передачу Украине дальнобойных вооружений, чтобы, стабилизировав линию фронта и удерживая ее, она смогла наносить дальние ракетные удары в глубине европейской части нашей страны", – считает Коротченко.
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Кроме того, по его мнению, чтобы нанести максимальный ущерб России и дождаться пополнения боекомплекта, Киев делает ставку на усиление диверсионной активности.
"Если даже посмотреть на сообщения от центра общественных связей ФСБ России, ежемесячно на территории РФ задерживается по нескольку украинских агентов. Все это указывает на то, что Украина рассчитывает протянуть время до того, как обещания Запада по поставкам снарядов будут реализованы в цифрах, близких к 100%", – подытожил Коротченко.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил 26 февраля, что ВСУ оказались в ситуации снарядного голода из-за того, что западные партнеры не начали вовремя наращивать производство боеприпасов.
Ранее украинские военные в интервью местным СМИ заявляли, что ВСУ вынуждены экономно расходовать боеприпасы и радикально сокращать количество обстрелов. Премьер Украины Денис Шмыгаль признавал, что в марте нехватка снарядов для ВСУ начнет сказываться на ситуации на фронте, указав на недостаточные мощности западных партнеров и задержку с американской помощью.
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УкраинаРоссияКиевИгорь КоротченкоБорис ПисториусДмитрий КулебаВооруженные силы УкраиныЕвросоюзНАТО
 
 
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