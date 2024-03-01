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Глава СК поручил провести проверку после выезда на лед экс-мэра Иркутска - РИА Новости, 01.03.2024
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10:17 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/sk-1930406819.html
Глава СК поручил провести проверку после выезда на лед экс-мэра Иркутска
Глава СК поручил провести проверку после выезда на лед экс-мэра Иркутска - РИА Новости, 01.03.2024
Глава СК поручил провести проверку после выезда на лед экс-мэра Иркутска
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку правомерности выезда на лед Байкала лимузина, которым управлял экс-мэр Иркутска, сообщает... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T10:17
2024-03-01T10:17
происшествия
россия
иркутск
байкал
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 1 мар - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку правомерности выезда на лед Байкала лимузина, которым управлял экс-мэр Иркутска, сообщает Информационный центр СК РФ в Telegram. Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов снял эффектное видео, как он на многометровом лимузине катается по льду Байкала вблизи острова Ольхон. Видео он разместил в соцсетях. Полиция и администрация Ольхонского района устанавливает место, где Кондрашов выехал на лед. По законодательству выезд автомобилей на лед водоемов вне ледовых переправ запрещен. "Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Анатолию Викторовичу Ситникову провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении процессуальной проверки – о ее результатах", - говорится в сообщении. Отмечается, что исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства. Виктор Кондрашов в марте 2010 года был избран мэром Иркутска и проработал в этой должности до марта 2015 года.
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происшествия, россия, иркутск, байкал, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Иркутск, Байкал, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК поручил провести проверку после выезда на лед экс-мэра Иркутска

Глава СК поручил провести проверку после дрифта на лимузине экс-мэра Иркутска

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ИРКУТСК, 1 мар - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку правомерности выезда на лед Байкала лимузина, которым управлял экс-мэр Иркутска, сообщает Информационный центр СК РФ в Telegram.
Бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов снял эффектное видео, как он на многометровом лимузине катается по льду Байкала вблизи острова Ольхон. Видео он разместил в соцсетях. Полиция и администрация Ольхонского района устанавливает место, где Кондрашов выехал на лед. По законодательству выезд автомобилей на лед водоемов вне ледовых переправ запрещен.
«
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Иркутской области Анатолию Викторовичу Ситникову провести процессуальную проверку и доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении процессуальной проверки – о ее результатах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
Виктор Кондрашов в марте 2010 года был избран мэром Иркутска и проработал в этой должности до марта 2015 года.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
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ПроисшествияРоссияИркутскБайкалАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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