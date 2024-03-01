https://ria.ru/20240301/sistema-1930596074.html

По итогам ВФМ планируется сформировать систему международной детской дружбы

По итогам ВФМ планируется сформировать систему международной детской дружбы - РИА Новости, 01.03.2024

По итогам ВФМ планируется сформировать систему международной детской дружбы

По итогам Всемирного фестиваля молодежи планируется сформировать систему международной детской дружбы, также "Движение первых" совместно с "Сириусом" формирует... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T20:34

2024-03-01T20:34

2024-03-01T20:34

россия

григорий гуров

мгимо

яндекс

высшая школа экономики (вшэ)

владимир путин

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 1 мар - РИА Новости. По итогам Всемирного фестиваля молодежи планируется сформировать систему международной детской дружбы, также "Движение первых" совместно с "Сириусом" формирует основу для последующей программы работы с детьми, сообщил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров. "Уникальность детской программы состоит в том, что это первый раз, когда Всемирный фестиваль молодежи вместе с детьми. Он бы мог называться Всемирный фестиваль детей и молодежи. Мы уверены, что это будет практика... По итогам хотели бы сформировать систему детской дружбы международной", - сказал он журналистам. Также Гуров добавил, что есть социальные франшизы, которые можно "отдавать всему миру" и рассказывать, как это эффективно работает в РФ. "Движение первых" с "Сириусом" формирует основу, фундамент для последующей программы работы с детьми, дополнительно", - отметил Гуров. Как рассказал первый заместитель руководителя Образовательного фонда "Талант и успех" Антон Гусев, образовательная программа в ходе фестиваля будет включать в себя семь направлений: "Гуманитарные науки и социальная сфера", "Культура, искусство, творчество", "Медиа", "Наука и образование", "Научно-технологическое творчество", "Спорт и здоровый образ жизни", "Экология и туризм". Гусев добавил, что во время программы участники разделятся на команды и в течение недели будут работать в 18 тематических мастерских и лабораториях. Под руководством известных наставников ребята придумают собственные проекты, концепцию которых они представят на итоговом мероприятии 6 марта. Партнерами детской программы выступают известные российские компании, университеты, научные институты, организации культуры и спорта. Работать с детьми будут представители Университета "Сириус", МГУ, МГИМО, ВШЭ, "Яндекса", ВТБ, "Росатома", "Роскосмоса", "Уралхима", Курчатовского института, РЖД, Мариинского театра, Союзмультфильма, Эрмитажа, Российского футбольного союза и других. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240301/festival-1930591140.html

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россия, григорий гуров, мгимо, яндекс, высшая школа экономики (вшэ), владимир путин, всемирный фестиваль молодежи — 2024