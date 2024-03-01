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Симоньян: немецкие военные обсуждали удары по Крымскому мосту - РИА Новости, 01.03.2024
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09:31 01.03.2024 (обновлено: 14:59 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/simonyan-1930399571.html
Симоньян: немецкие военные обсуждали удары по Крымскому мосту
Симоньян: немецкие военные обсуждали удары по Крымскому мосту - РИА Новости, 01.03.2024
Симоньян: немецкие военные обсуждали удары по Крымскому мосту
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что в ее распоряжении есть аудиозапись, на которой... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T09:31
2024-03-01T14:59
в мире
германия
маргарита симоньян
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что в ее распоряжении есть аудиозапись, на которой немецкие офицеры обсуждают удары по мосту через Керченский пролив."Кое-что крааааайне интересное передали мне товарищи в погонах как раз в тот день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте. &lt;...&gt; На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост", — написала Симоньян.Участники разговора обсуждают, как им нанести удар, чтобы подозрение не пало на Германию.Аудиозапись длится 40 минут, на ней немецкие офицеры также упоминают американских и британских военных, которые, по их словам, "напрямую участвуют в конфликте давно"."Такое увлекательное чтиво и аудио, что мне очень хочется его опубликовать. Порадовать подписчиков", — добавила Симоньян.Она подчеркнула, что обращается с официальным журналистским запросом по этой ситуации к послу Германии в Москве, министру иностранных дел ФРГ и лично к канцлеру Олафу Шольцу."Как это, собственно, понимать? Не пора ли уже сейчас России деятельно напомнить Германии, чем взрывы русских мостов закончились для Германии в прошлый раз? Ответ, как это принято во всех запросах от ваших СМИ, хотелось бы видеть сегодня к обеду. А то мало ли что завтра", — заключила Симоньян. После того, как стало известно об аудиозаписи, официальный представитель МИД Мария Захарова написала в Telegram-канале, что у немецкой прессы появился повод доказать свою независимость и задать вопросы министру иностранных дел Анналене Бербок. В минувший понедельник президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страны ЕС договорились создать очередную, девятую по счету, коалицию "для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего радиуса действия. Кроме того, по его словам, обсуждалась возможность отправки воинских контингентов на помощь киевскому режиму, но консенсуса достичь не удалось.Вскоре после этого Шольц заявил, что Берлин не собирается посылать военных на Украину, речи о передаче дальнобойных крылатых ракет Taurus также не идет. Позднее он добавил, что Берлин воздерживается от поставок Киеву Taurus, так как они могут поражать цели в Москве.Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html
https://ria.ru/20231023/most-1904700345.html
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в мире, германия, маргарита симоньян, сергей лавров, нато, евросоюз, эммануэль макрон, украина, россия, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
В мире, Германия, Маргарита Симоньян, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Эммануэль Макрон, Украина, Россия, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Симоньян: немецкие военные обсуждали удары по Крымскому мосту

Симоньян: немецкие офицеры на аудиозаписи обсуждали удары по Крымскому мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что в ее распоряжении есть аудиозапись, на которой немецкие офицеры обсуждают удары по мосту через Керченский пролив.
"Кое-что крааааайне интересное передали мне товарищи в погонах как раз в тот день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте. <...> На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост", — написала Симоньян.
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Участники разговора обсуждают, как им нанести удар, чтобы подозрение не пало на Германию.
Аудиозапись длится 40 минут, на ней немецкие офицеры также упоминают американских и британских военных, которые, по их словам, "напрямую участвуют в конфликте давно".
«
"Такое увлекательное чтиво и аудио, что мне очень хочется его опубликовать. Порадовать подписчиков", — добавила Симоньян.
Она подчеркнула, что обращается с официальным журналистским запросом по этой ситуации к послу Германии в Москве, министру иностранных дел ФРГ и лично к канцлеру Олафу Шольцу.
«
"Как это, собственно, понимать? Не пора ли уже сейчас России деятельно напомнить Германии, чем взрывы русских мостов закончились для Германии в прошлый раз? Ответ, как это принято во всех запросах от ваших СМИ, хотелось бы видеть сегодня к обеду. А то мало ли что завтра", — заключила Симоньян.
После того, как стало известно об аудиозаписи, официальный представитель МИД Мария Захарова написала в Telegram-канале, что у немецкой прессы появился повод доказать свою независимость и задать вопросы министру иностранных дел Анналене Бербок.
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В минувший понедельник президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страны ЕС договорились создать очередную, девятую по счету, коалицию "для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего радиуса действия. Кроме того, по его словам, обсуждалась возможность отправки воинских контингентов на помощь киевскому режиму, но консенсуса достичь не удалось.
Вскоре после этого Шольц заявил, что Берлин не собирается посылать военных на Украину, речи о передаче дальнобойных крылатых ракет Taurus также не идет. Позднее он добавил, что Берлин воздерживается от поставок Киеву Taurus, так как они могут поражать цели в Москве.
Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.
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В миреГерманияМаргарита СимоньянСергей ЛавровНАТОЕвросоюзЭммануэль МакронУкраинаРоссияРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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