Симоньян: немецкие военные обсуждали удары по Крымскому мосту
Симоньян: немецкие офицеры на аудиозаписи обсуждали удары по Крымскому мосту
Крымский мост. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в Telegram-канале, что в ее распоряжении есть аудиозапись, на которой немецкие офицеры обсуждают удары по мосту через Керченский пролив.
"Кое-что крааааайне интересное передали мне товарищи в погонах как раз в тот день, когда Шольц сказал, что НАТО не участвует и не будет участвовать в украинском конфликте. <...> На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост", — написала Симоньян.
Участники разговора обсуждают, как им нанести удар, чтобы подозрение не пало на Германию.
Аудиозапись длится 40 минут, на ней немецкие офицеры также упоминают американских и британских военных, которые, по их словам, "напрямую участвуют в конфликте давно".
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"Такое увлекательное чтиво и аудио, что мне очень хочется его опубликовать. Порадовать подписчиков", — добавила Симоньян.
Она подчеркнула, что обращается с официальным журналистским запросом по этой ситуации к послу Германии в Москве, министру иностранных дел ФРГ и лично к канцлеру Олафу Шольцу.
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"Как это, собственно, понимать? Не пора ли уже сейчас России деятельно напомнить Германии, чем взрывы русских мостов закончились для Германии в прошлый раз? Ответ, как это принято во всех запросах от ваших СМИ, хотелось бы видеть сегодня к обеду. А то мало ли что завтра", — заключила Симоньян.
После того, как стало известно об аудиозаписи, официальный представитель МИД Мария Захарова написала в Telegram-канале, что у немецкой прессы появился повод доказать свою независимость и задать вопросы министру иностранных дел Анналене Бербок.
В минувший понедельник президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что страны ЕС договорились создать очередную, девятую по счету, коалицию "для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего радиуса действия. Кроме того, по его словам, обсуждалась возможность отправки воинских контингентов на помощь киевскому режиму, но консенсуса достичь не удалось.
Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что опасные действия и заявления Запада во внешней политике грозят конфликтом с применением ядерного оружия и уничтожением цивилизации.