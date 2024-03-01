https://ria.ru/20240301/shpion-1930443832.html
В Запорожской области задержали украинского шпиона
В Запорожской области задержали украинского шпиона - РИА Новости, 01.03.2024
В Запорожской области задержали украинского шпиона
Силовики задержали в Запорожской области завербованного СБУ гражданина Украины, собиравшего данные о передвижениях российских войск, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T12:10
2024-03-01T12:10
2024-03-01T12:25
специальная военная операция на украине
запорожская область
украина
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930448129_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_722a02f0cb57e7b4e0fe7e0b6a637bc9.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Силовики задержали в Запорожской области завербованного СБУ гражданина Украины, собиравшего данные о передвижениях российских войск, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону. "Сотрудники УФСБ России по Запорожской области задержали гражданина Украины, завербованного сотрудниками службы безопасности Украины. По заданию СБУ житель региона осуществлял сбор и передачу своему куратору сведений о местах дислокации и передвижениях подразделений Вооруженных сил Российской Федерации для дальнейшего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "шпионаж", предусматривающей до 20 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240228/shpioon-1929922350.html
запорожская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930448129_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ec55166cb2b78aad8d1c4d4805a3c27f.jpg
Задержание украинского агента в Запорожской области
В Запорожской области задержан украинский агент, собиравший информацию о передвижениях российских военных, сообщает УФСБ региона
2024-03-01T12:10
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Украина, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины, Безопасность
В Запорожской области задержали украинского шпиона
ФСБ задержала в Запорожской области шпиона, собиравшего данные об армии России