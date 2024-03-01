https://ria.ru/20240301/shpion-1930443832.html

В Запорожской области задержали украинского шпиона

В Запорожской области задержали украинского шпиона - РИА Новости, 01.03.2024

В Запорожской области задержали украинского шпиона

Силовики задержали в Запорожской области завербованного СБУ гражданина Украины, собиравшего данные о передвижениях российских войск, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T12:10

2024-03-01T12:10

2024-03-01T12:25

специальная военная операция на украине

запорожская область

украина

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Силовики задержали в Запорожской области завербованного СБУ гражданина Украины, собиравшего данные о передвижениях российских войск, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону. "Сотрудники УФСБ России по Запорожской области задержали гражданина Украины, завербованного сотрудниками службы безопасности Украины. По заданию СБУ житель региона осуществлял сбор и передачу своему куратору сведений о местах дислокации и передвижениях подразделений Вооруженных сил Российской Федерации для дальнейшего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ "шпионаж", предусматривающей до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240228/shpioon-1929922350.html

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Задержание украинского агента в Запорожской области В Запорожской области задержан украинский агент, собиравший информацию о передвижениях российских военных, сообщает УФСБ региона 2024-03-01T12:10 true PT0M35S

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Кирилл Волков

запорожская область, украина, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины, безопасность