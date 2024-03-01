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Русские видят. В Сети предупредили Шольца после его шокирующего признания - РИА Новости, 01.03.2024
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23:37 01.03.2024 (обновлено: 23:39 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/sholts-1930615180.html
Русские видят. В Сети предупредили Шольца после его шокирующего признания
Русские видят. В Сети предупредили Шольца после его шокирующего признания - РИА Новости, 01.03.2024
Русские видят. В Сети предупредили Шольца после его шокирующего признания
Пользователи социальной сети X оценили признание канцлера Германии Олафа Шольца о том, что британские подразделения управляют запуском ракет Storm Shadow на... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T23:37
2024-03-01T23:39
политика
украина
германия
россия
олаф шольц
тобиас эллвуд
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пользователи социальной сети X оценили признание канцлера Германии Олафа Шольца о том, что британские подразделения управляют запуском ракет Storm Shadow на Украине."Русские все знают и видят, им все равно, что там говорит Шольц. Системы космического и воздушного наблюдения дают всю необходимую информацию", — напомнил участник дискуссии."Британцы занимаются там гораздо большим, чем просто управлением ракетами Storm Shadow", — полагает другой читатель."Беспокоиться не о чем, они не сверхлюди, скоро они превратятся в пыль", — написали в комментариях."Да, эта новость надолго внесет разлад в отношения России и Британии", — считает пользователь.На этой неделе Шольца обвинили в раскрытии разведывательных данных о британских военных, дислоцированных на Украине. Канцлер, комментируя возможность отправки ракет Taurus в зону боевых действий, заявил, что это потребует вовлечения военнослужащих бундесвера в украинский конфликт и сделает Германию вслед за Великобританией "участницей войны".По мнению бывшего председателя комитета по обороне в парламенте Соединенного Королевства Тобиаса Эллвуда, это было вопиющее злоупотребление разведданными. Как пишет газета The Telegraph, глава немецкого правительства своим заявлением поставил под удар британский персонал, работающий на Украине.
https://ria.ru/20240301/kharkov-1930604099.html
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политика, украина, германия, россия, олаф шольц, тобиас эллвуд
Политика, Украина, Германия, Россия, Олаф Шольц, Тобиас Эллвуд

Русские видят. В Сети предупредили Шольца после его шокирующего признания

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пользователи социальной сети X оценили признание канцлера Германии Олафа Шольца о том, что британские подразделения управляют запуском ракет Storm Shadow на Украине.
«
"Русские все знают и видят, им все равно, что там говорит Шольц. Системы космического и воздушного наблюдения дают всю необходимую информацию", — напомнил участник дискуссии.
"Британцы занимаются там гораздо большим, чем просто управлением ракетами Storm Shadow", — полагает другой читатель.
"Беспокоиться не о чем, они не сверхлюди, скоро они превратятся в пыль", — написали в комментариях.
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"Да, эта новость надолго внесет разлад в отношения России и Британии", — считает пользователь.
На этой неделе Шольца обвинили в раскрытии разведывательных данных о британских военных, дислоцированных на Украине. Канцлер, комментируя возможность отправки ракет Taurus в зону боевых действий, заявил, что это потребует вовлечения военнослужащих бундесвера в украинский конфликт и сделает Германию вслед за Великобританией "участницей войны".
По мнению бывшего председателя комитета по обороне в парламенте Соединенного Королевства Тобиаса Эллвуда, это было вопиющее злоупотребление разведданными. Как пишет газета The Telegraph, глава немецкого правительства своим заявлением поставил под удар британский персонал, работающий на Украине.
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ПолитикаУкраинаГерманияРоссияОлаф ШольцТобиас Эллвуд
 
 
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