https://ria.ru/20240301/sholts-1930615180.html

Русские видят. В Сети предупредили Шольца после его шокирующего признания

Русские видят. В Сети предупредили Шольца после его шокирующего признания - РИА Новости, 01.03.2024

Русские видят. В Сети предупредили Шольца после его шокирующего признания

Пользователи социальной сети X оценили признание канцлера Германии Олафа Шольца о том, что британские подразделения управляют запуском ракет Storm Shadow на... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T23:37

2024-03-01T23:37

2024-03-01T23:39

политика

украина

германия

россия

олаф шольц

тобиас эллвуд

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Пользователи социальной сети X оценили признание канцлера Германии Олафа Шольца о том, что британские подразделения управляют запуском ракет Storm Shadow на Украине."Русские все знают и видят, им все равно, что там говорит Шольц. Системы космического и воздушного наблюдения дают всю необходимую информацию", — напомнил участник дискуссии."Британцы занимаются там гораздо большим, чем просто управлением ракетами Storm Shadow", — полагает другой читатель."Беспокоиться не о чем, они не сверхлюди, скоро они превратятся в пыль", — написали в комментариях."Да, эта новость надолго внесет разлад в отношения России и Британии", — считает пользователь.На этой неделе Шольца обвинили в раскрытии разведывательных данных о британских военных, дислоцированных на Украине. Канцлер, комментируя возможность отправки ракет Taurus в зону боевых действий, заявил, что это потребует вовлечения военнослужащих бундесвера в украинский конфликт и сделает Германию вслед за Великобританией "участницей войны".По мнению бывшего председателя комитета по обороне в парламенте Соединенного Королевства Тобиаса Эллвуда, это было вопиющее злоупотребление разведданными. Как пишет газета The Telegraph, глава немецкого правительства своим заявлением поставил под удар британский персонал, работающий на Украине.

https://ria.ru/20240301/kharkov-1930604099.html

https://ria.ru/20240301/vsu-1930559490.html

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политика, украина, германия, россия, олаф шольц, тобиас эллвуд