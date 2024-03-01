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СМИ раскрыли, что Макрон и Шольц думают друг о друге - РИА Новости, 01.03.2024
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17:15 01.03.2024 (обновлено: 19:32 01.03.2024)
https://ria.ru/20240301/sholts-1930546828.html
СМИ раскрыли, что Макрон и Шольц думают друг о друге
СМИ раскрыли, что Макрон и Шольц думают друг о друге - РИА Новости, 01.03.2024
СМИ раскрыли, что Макрон и Шольц думают друг о друге
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц — человек без смелости и амбиций, а в Берлине видят во французском лидере политика,... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T17:15
2024-03-01T19:32
в мире
франция
германия
эммануэль макрон
олаф шольц
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц — человек без смелости и амбиций, а в Берлине видят во французском лидере политика, делающего голословные заявления, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "В Берлине на Макрона смотрят как на монархическую фигуру, у которой лучше получается объявлять о грандиозных стратегиях, чем их осуществлять", — пишет агентство. Советники канцлера подтвердили, что лидеры двух стран не ладят.Макрон же, пишет Блумберг, расценивает немецкого коллегу как "лидера без смелости и амбиций, который не может думать вне краткосрочной перспективы". Об этом агентству заявил французский чиновник. Поворотный момент в отношениях двух лидеров произошел еще в 2018 году, когда Шольц призвал передать место Франции в Совбезе ООН. В текущей ситуации, по информации источников, заявление Макрона о возможности отправки войск на Украину идет вразрез с позицией канцелярии Шольца.В понедельник, 26 февраля, президент Франции объявил о создании очередной, девятой по счету коалиции по оказанию помощи Киеву — для поставок ракет среднего и дальнего радиуса действия. Он добавил, что республика сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после этих заявлений Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, подчеркнув, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, немецкий канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus ВСУ. Он отметил, что для обеспечения контроля над их применением необходимо было бы отправить на Украину немецких военных, но, по его словам, это исключено.Кремль, в свою очередь, обратил внимание на тему отправки войск на Украину, подчеркнув, что это сделает прямое военное столкновение между Россией и НАТО неизбежным. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html
https://ria.ru/20240301/frg-1930551390.html
https://ria.ru/20240227/makron-1929757064.html
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в мире, франция, германия, эммануэль макрон, олаф шольц, украина, нато, оон, вооруженные силы украины, борис писториус
В мире, Франция, Германия, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Украина, НАТО, ООН, Вооруженные силы Украины, Борис Писториус
СМИ раскрыли, что Макрон и Шольц думают друг о друге

Bloomberg: Макрон считает, что у Шольца нет ни смелости, ни амбиций

© AFP 2024 / LUDOVIC MARINКанцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AFP 2024 / LUDOVIC MARIN
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц — человек без смелости и амбиций, а в Берлине видят во французском лидере политика, делающего голословные заявления, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"В Берлине на Макрона смотрят как на монархическую фигуру, у которой лучше получается объявлять о грандиозных стратегиях, чем их осуществлять", — пишет агентство. Советники канцлера подтвердили, что лидеры двух стран не ладят.
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Макрон же, пишет Блумберг, расценивает немецкого коллегу как "лидера без смелости и амбиций, который не может думать вне краткосрочной перспективы". Об этом агентству заявил французский чиновник.
Поворотный момент в отношениях двух лидеров произошел еще в 2018 году, когда Шольц призвал передать место Франции в Совбезе ООН.
В текущей ситуации, по информации источников, заявление Макрона о возможности отправки войск на Украину идет вразрез с позицией канцелярии Шольца.
В понедельник, 26 февраля, президент Франции объявил о создании очередной, девятой по счету коалиции по оказанию помощи Киеву — для поставок ракет среднего и дальнего радиуса действия. Он добавил, что республика сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
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Вскоре после этих заявлений Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, подчеркнув, что этого не собираются делать страны НАТО в целом.
Кроме того, немецкий канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus ВСУ. Он отметил, что для обеспечения контроля над их применением необходимо было бы отправить на Украину немецких военных, но, по его словам, это исключено.
Кремль, в свою очередь, обратил внимание на тему отправки войск на Украину, подчеркнув, что это сделает прямое военное столкновение между Россией и НАТО неизбежным. Сам факт обсуждения возможности отправки "неких контингентов на Украину" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
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В миреФранцияГерманияЭммануэль МакронОлаф ШольцУкраинаНАТОООНВооруженные силы УкраиныБорис Писториус
 
 
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