https://ria.ru/20240301/sholts-1930509235.html

США и Британия могут планировать сменить Шольца из-за Taurus, заявил Гагин

США и Британия могут планировать сменить Шольца из-за Taurus, заявил Гагин - РИА Новости, 01.03.2024

США и Британия могут планировать сменить Шольца из-за Taurus, заявил Гагин

США и Великобритания могут иметь намерения в целях эскалации конфликта на Украине сменить канцлера ФРГ Олафа Шольца, который ранее выступал против поставок... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T15:34

2024-03-01T15:34

2024-03-01T15:34

специальная военная операция на украине

в мире

германия

олаф шольц

великобритания

ян гагин

сша

разговор немецких военных об атаке на крымский мост

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. США и Великобритания могут иметь намерения в целях эскалации конфликта на Украине сменить канцлера ФРГ Олафа Шольца, который ранее выступал против поставок Киеву ракет Taurus, таким мнением с РИА Новости поделился советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя планы офицеров бундесвера по атаке на Крымский мост с помощью Taurus. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. "Надо прекрасно понимать, что передача ракет Taurus с их особенными характеристиками - это уже прямой вызов Берлина Москве. Об этом говорил Шольц уже не раз, что он не хочет в этом участвовать. Не исключено, что Шольца в этой связи могут сменить - это если вдруг им нужна будет эскалация конфликта и доведение до абсурда. Потому что он уже неоднократно говорил, что не хочет в этом участвовать. Снять Шольца в таком случае будет выгодно как США, так и Великобритании", - сказал Гагин РИА Новости. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что воздерживается от поставок Киеву крылатых ракет Taurus, потому что они могут поражать цели в Москве.

https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html

https://ria.ru/20240301/bundesver-1930484540.html

германия

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, олаф шольц, великобритания, ян гагин, сша, разговор немецких военных об атаке на крымский мост