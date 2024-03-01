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США и Британия могут планировать сменить Шольца из-за Taurus, заявил Гагин - РИА Новости, 01.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/sholts-1930509235.html
США и Британия могут планировать сменить Шольца из-за Taurus, заявил Гагин
США и Британия могут планировать сменить Шольца из-за Taurus, заявил Гагин - РИА Новости, 01.03.2024
США и Британия могут планировать сменить Шольца из-за Taurus, заявил Гагин
США и Великобритания могут иметь намерения в целях эскалации конфликта на Украине сменить канцлера ФРГ Олафа Шольца, который ранее выступал против поставок... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T15:34
2024-03-01T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
германия
олаф шольц
великобритания
ян гагин
сша
разговор немецких военных об атаке на крымский мост
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. США и Великобритания могут иметь намерения в целях эскалации конфликта на Украине сменить канцлера ФРГ Олафа Шольца, который ранее выступал против поставок Киеву ракет Taurus, таким мнением с РИА Новости поделился советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя планы офицеров бундесвера по атаке на Крымский мост с помощью Taurus. Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост. "Надо прекрасно понимать, что передача ракет Taurus с их особенными характеристиками - это уже прямой вызов Берлина Москве. Об этом говорил Шольц уже не раз, что он не хочет в этом участвовать. Не исключено, что Шольца в этой связи могут сменить - это если вдруг им нужна будет эскалация конфликта и доведение до абсурда. Потому что он уже неоднократно говорил, что не хочет в этом участвовать. Снять Шольца в таком случае будет выгодно как США, так и Великобритании", - сказал Гагин РИА Новости. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что воздерживается от поставок Киеву крылатых ракет Taurus, потому что они могут поражать цели в Москве.
https://ria.ru/20240301/rasshifrovka-1930483585.html
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германия
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в мире, германия, олаф шольц, великобритания, ян гагин, сша, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Олаф Шольц, Великобритания, Ян Гагин, США, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
США и Британия могут планировать сменить Шольца из-за Taurus, заявил Гагин

Гагин: США и Британия могут планировать сменить Шольца для эскалации конфликта

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. США и Великобритания могут иметь намерения в целях эскалации конфликта на Украине сменить канцлера ФРГ Олафа Шольца, который ранее выступал против поставок Киеву ракет Taurus, таким мнением с РИА Новости поделился советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя планы офицеров бундесвера по атаке на Крымский мост с помощью Taurus.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
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"Надо прекрасно понимать, что передача ракет Taurus с их особенными характеристиками - это уже прямой вызов Берлина Москве. Об этом говорил Шольц уже не раз, что он не хочет в этом участвовать. Не исключено, что Шольца в этой связи могут сменить - это если вдруг им нужна будет эскалация конфликта и доведение до абсурда. Потому что он уже неоднократно говорил, что не хочет в этом участвовать. Снять Шольца в таком случае будет выгодно как США, так и Великобритании", - сказал Гагин РИА Новости.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что воздерживается от поставок Киеву крылатых ракет Taurus, потому что они могут поражать цели в Москве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияОлаф ШольцВеликобританияЯн ГагинСШАРазговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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