США и Британия могут планировать сменить Шольца из-за Taurus, заявил Гагин
Гагин: США и Британия могут планировать сменить Шольца для эскалации конфликта
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. США и Великобритания могут иметь намерения в целях эскалации конфликта на Украине сменить канцлера ФРГ Олафа Шольца, который ранее выступал против поставок Киеву ракет Taurus, таким мнением с РИА Новости поделился советник главы ДНР Ян Гагин, комментируя планы офицеров бундесвера по атаке на Крымский мост с помощью Taurus.
Ранее в пятницу главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждают, "как они будут бомбить Крымский мост". По ее словам, на 40-минутной аудиозаписи офицеры бундесвера упоминают и военных США и Великобритании, "походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно". Позднее в тот же день Симоньян опубликовала текст разговора, судя по нему, в беседе участвовали четыре высокопоставленных представителя бундесвера, в том числе глава отдела операций и учений ВВС, они обсуждали отправку на Украину ракет Taurus и атаку на Крымский мост.
"Надо прекрасно понимать, что передача ракет Taurus с их особенными характеристиками - это уже прямой вызов Берлина Москве. Об этом говорил Шольц уже не раз, что он не хочет в этом участвовать. Не исключено, что Шольца в этой связи могут сменить - это если вдруг им нужна будет эскалация конфликта и доведение до абсурда. Потому что он уже неоднократно говорил, что не хочет в этом участвовать. Снять Шольца в таком случае будет выгодно как США, так и Великобритании", - сказал Гагин РИА Новости.