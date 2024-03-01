https://ria.ru/20240301/sholts-1930387547.html

В Германии раскрыли реальное отношение Шольца к украинцам

В Германии раскрыли реальное отношение Шольца к украинцам - РИА Новости, 01.03.2024

В Германии раскрыли реальное отношение Шольца к украинцам

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в вопросе поставок Украине немецких ракет Taurus скрывает свое недоверие к Киеву техническими нюансами с немецким персоналом, пишет в... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T06:01

2024-03-01T06:01

2024-03-01T06:01

в мире

германия

украина

олаф шольц

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в вопросе поставок Украине немецких ракет Taurus скрывает свое недоверие к Киеву техническими нюансами с немецким персоналом, пишет в своей статье для издания Focus эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн.Заявление Шольца о том, что Taurus, "предназначенная для экспортного рынка", может обслуживаться только немецким персоналом, "не имеет смысла", полагает аналитик. Эта ракета, по словам автора, стоит на вооружении Южной Кореи и Испании, а украинцев можно было бы научить самостоятельно пользоваться программным обеспечением для планирования атак без участия немецких специалистов."Отказ в поставке невозможно объяснить техническими характеристиками крылатых ракет Taurus и их эксплуатацией. Настоящая проблема заключается в отсутствии доверия федерального канцлера к Украине", — утверждает эксперт.По его мнению, Шольц опасается, что украинцы, если дать им возможности самостоятельно планировать атаки, могут использовать Taurus таким образом, который "не понравится" ему.Накануне канцлер вновь заявил, что Берлин воздерживается от поставок Киеву Taurus, поскольку они могут поражать цели "где-нибудь" в Москве. Он добавил, что для обеспечения контроля над применением ракет Taurus необходимо было бы отправить на Украину немецких военных, но, по его словам, это исключено. До этого канцлер указывал, что в Германии действует принцип, что на украинскую землю не ступит нога немецкого солдата, по его словам, Берлин не собирается прямо или косвенно становиться стороной конфликта.На прошлой неделе бундестаг большинством голосов проголосовала против проекта резолюции, прямо призывающего правительство Германии начать поставки Украине крылатых ракет Taurus.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240229/sholts-1930326980.html

https://ria.ru/20240229/vrazhda-1930118130.html

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в мире, германия, украина, олаф шольц