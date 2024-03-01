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Минфин прорабатывает вопрос финансирования нацпроекта "Семья" - РИА Новости, 01.03.2024
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13:30 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/semya-1930469755.html
Минфин прорабатывает вопрос финансирования нацпроекта "Семья"
Минфин прорабатывает вопрос финансирования нацпроекта "Семья" - РИА Новости, 01.03.2024
Минфин прорабатывает вопрос финансирования нацпроекта "Семья"
Параметры финансирования нового нацпроекта "Семья", о котором в своем послании Федеральному собранию объявил президент РФ Владимир Путин, прорабатываются,... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T13:30
2024-03-01T13:30
россия
владимир путин
антон котяков
министерство финансов рф (минфин россии)
послание президента федеральному собранию —  2024 
экономика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Параметры финансирования нового нацпроекта "Семья", о котором в своем послании Федеральному собранию объявил президент РФ Владимир Путин, прорабатываются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ. "На текущий момент параметры финансирования находятся на стадии проработки совместно с правительством России и другими федеральными органами исполнительной власти", - говорится в сообщении. Президент РФ Владимир Путин в четверг, оглашая послание Федеральному собранию, заявил о запуске нового национального проекта под названием "Семья". В свою очередь министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее в пятницу сообщил, что мероприятия национального проекта "Семья" будут выстраиваться при участии родительского сообщества России.
https://ria.ru/20240229/natsproekt-1930190992.html
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россия, владимир путин, антон котяков, министерство финансов рф (минфин россии), послание президента федеральному собранию —  2024 , экономика
Россия, Владимир Путин, Антон Котяков, Министерство финансов РФ (Минфин России), Послание президента Федеральному Собранию —  2024 , Экономика
Минфин прорабатывает вопрос финансирования нацпроекта "Семья"

Минфин прорабатывает параметры финансирования нового нацпроекта "Семья"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации
Здание Министерства финансов Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Параметры финансирования нового нацпроекта "Семья", о котором в своем послании Федеральному собранию объявил президент РФ Владимир Путин, прорабатываются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ.
"На текущий момент параметры финансирования находятся на стадии проработки совместно с правительством России и другими федеральными органами исполнительной власти", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Путин объявил о новых нацпроектах
29 февраля, 12:43
Президент РФ Владимир Путин в четверг, оглашая послание Федеральному собранию, заявил о запуске нового национального проекта под названием "Семья".
В свою очередь министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее в пятницу сообщил, что мероприятия национального проекта "Семья" будут выстраиваться при участии родительского сообщества России.
Послание Федеральному собранию
Послание Владимира Путина Федеральному собранию: что предложил президент
29 февраля, 20:53
 
РоссияВладимир ПутинАнтон КотяковМинистерство финансов РФ (Минфин России)Послание президента Федеральному Собранию —  2024 Экономика
 
 
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