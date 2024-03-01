https://ria.ru/20240301/semya-1930469755.html

Минфин прорабатывает вопрос финансирования нацпроекта "Семья"

Минфин прорабатывает вопрос финансирования нацпроекта "Семья" - РИА Новости, 01.03.2024

Минфин прорабатывает вопрос финансирования нацпроекта "Семья"

Параметры финансирования нового нацпроекта "Семья", о котором в своем послании Федеральному собранию объявил президент РФ Владимир Путин, прорабатываются,... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T13:30

2024-03-01T13:30

2024-03-01T13:30

россия

владимир путин

антон котяков

министерство финансов рф (минфин россии)

послание президента федеральному собранию — 2024

экономика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Параметры финансирования нового нацпроекта "Семья", о котором в своем послании Федеральному собранию объявил президент РФ Владимир Путин, прорабатываются, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минфина РФ. "На текущий момент параметры финансирования находятся на стадии проработки совместно с правительством России и другими федеральными органами исполнительной власти", - говорится в сообщении. Президент РФ Владимир Путин в четверг, оглашая послание Федеральному собранию, заявил о запуске нового национального проекта под названием "Семья". В свою очередь министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ранее в пятницу сообщил, что мероприятия национального проекта "Семья" будут выстраиваться при участии родительского сообщества России.

https://ria.ru/20240229/natsproekt-1930190992.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, антон котяков, министерство финансов рф (минфин россии), послание президента федеральному собранию — 2024 , экономика