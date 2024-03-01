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Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Щецине возросло - РИА Новости, 01.03.2024
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19:04 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/schetsin-1930579398.html
Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Щецине возросло
Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Щецине возросло - РИА Новости, 01.03.2024
Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Щецине возросло
Число раненых после того, как автомобиль въехал в толпу в польском Щецине, возросло до 17, сообщил журналистам воевода западно-поморский Адам Рудавский. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T19:04
2024-03-01T19:04
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ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Число раненых после того, как автомобиль въехал в толпу в польском Щецине, возросло до 17, сообщил журналистам воевода западно-поморский Адам Рудавский. "Окончательное количество пострадавших – 17. Двое из них получили очень серьезные ранения и имеют так называемый красный статус", - сказал Рудавский. По его словам, среди раненых шестеро несовершеннолетних различного возраста, их жизням ничто не угрожает. Ранее сообщалось, что в центре Щецина легковой автомобиль Форд Фокус въехал в толпу людей, 12 человек тяжело ранены, водитель скрылся, столкнувшись с четырьмя другими машинами, но вскоре был задержан.
https://ria.ru/20231215/polsha-1916029528.html
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в мире, авто, щецин, польша
В мире, Авто, Щецин, Польша
Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Щецине возросло

Число раненых после того, как автомобиль въехал в толпу в Щецине, возросло до 17

© фото очевидцаМашины экстренных служб в центре польского Щецина, где легковой автомобиль въехал в толпу людей
Машины экстренных служб в центре польского Щецина, где легковой автомобиль въехал в толпу людей
© фото очевидца
Машины экстренных служб в центре польского Щецина, где легковой автомобиль въехал в толпу людей
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Число раненых после того, как автомобиль въехал в толпу в польском Щецине, возросло до 17, сообщил журналистам воевода западно-поморский Адам Рудавский.
«
"Окончательное количество пострадавших – 17. Двое из них получили очень серьезные ранения и имеют так называемый красный статус", - сказал Рудавский.
По его словам, среди раненых шестеро несовершеннолетних различного возраста, их жизням ничто не угрожает.
Ранее сообщалось, что в центре Щецина легковой автомобиль Форд Фокус въехал в толпу людей, 12 человек тяжело ранены, водитель скрылся, столкнувшись с четырьмя другими машинами, но вскоре был задержан.
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