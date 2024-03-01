https://ria.ru/20240301/schetsin-1930579398.html

Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Щецине возросло

Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Щецине возросло - РИА Новости, 01.03.2024

Число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Щецине возросло

Число раненых после того, как автомобиль въехал в толпу в польском Щецине, возросло до 17, сообщил журналистам воевода западно-поморский Адам Рудавский. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T19:04

2024-03-01T19:04

2024-03-01T19:04

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польша

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ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Число раненых после того, как автомобиль въехал в толпу в польском Щецине, возросло до 17, сообщил журналистам воевода западно-поморский Адам Рудавский. "Окончательное количество пострадавших – 17. Двое из них получили очень серьезные ранения и имеют так называемый красный статус", - сказал Рудавский. По его словам, среди раненых шестеро несовершеннолетних различного возраста, их жизням ничто не угрожает. Ранее сообщалось, что в центре Щецина легковой автомобиль Форд Фокус въехал в толпу людей, 12 человек тяжело ранены, водитель скрылся, столкнувшись с четырьмя другими машинами, но вскоре был задержан.

https://ria.ru/20231215/polsha-1916029528.html

щецин

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, щецин, польша