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Полиция задержала водителя, въехавшего в толпу людей в польском Щецине
Полиция задержала водителя, въехавшего в толпу людей в польском Щецине - РИА Новости, 01.03.2024
Полиция задержала водителя, въехавшего в толпу людей в польском Щецине
Полиция задержала водителя, въехавшего в толпу людей в польском Щецине, сообщил в эфире Польского телевидения представитель городской полиции Щецина Павел... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T18:40
2024-03-01T18:40
2024-03-01T18:40
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ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Полиция задержала водителя, въехавшего в толпу людей в польском Щецине, сообщил в эфире Польского телевидения представитель городской полиции Щецина Павел Панкау. Ранее сообщалось, что в центре Щецина легковой автомобиль въехал в толпу людей, 12 человек тяжело ранены, водитель скрылся, столкнувшись с четырьмя другими машинами. "Виновник происшествия уже задержан, это 33-летний мужчина", - рассказал Панкау. Он уточнил, что водитель автомобиля "Форд Фокус" на щецинской площади Родло въехал в автобусную остановку. Он покинул место происшествия, после чего столкнулся с четырьмя другими автомобилями, где тоже есть раненые.
https://ria.ru/20231215/polsha-1916029528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, щецин, польша, авто
В мире, Щецин, Польша, Авто
Полиция задержала водителя, въехавшего в толпу людей в польском Щецине
Полиция в Щецине по горячим следам задержала водителя, въехавшего в толпу
ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Полиция задержала водителя, въехавшего в толпу людей в польском Щецине, сообщил в эфире Польского телевидения представитель городской полиции Щецина Павел Панкау.
Ранее сообщалось, что в центре Щецина легковой автомобиль въехал в толпу людей, 12 человек тяжело ранены, водитель скрылся, столкнувшись с четырьмя другими машинами.
"Виновник происшествия уже задержан, это 33-летний мужчина", - рассказал Панкау. Он уточнил, что водитель автомобиля "Форд Фокус" на щецинской площади Родло въехал в автобусную остановку. Он покинул место происшествия, после чего столкнулся с четырьмя другими автомобилями, где тоже есть раненые.
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