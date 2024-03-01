https://ria.ru/20240301/schetsin-1930573643.html

Полиция задержала водителя, въехавшего в толпу людей в польском Щецине

Полиция задержала водителя, въехавшего в толпу людей в польском Щецине - РИА Новости, 01.03.2024

Полиция задержала водителя, въехавшего в толпу людей в польском Щецине

Полиция задержала водителя, въехавшего в толпу людей в польском Щецине, сообщил в эфире Польского телевидения представитель городской полиции Щецина Павел... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T18:40

2024-03-01T18:40

2024-03-01T18:40

в мире

щецин

польша

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930562495_0:332:852:811_1920x0_80_0_0_11f85602257a9a1d1d3aa9beca7dace1.jpg

ВАРШАВА, 1 мар – РИА Новости. Полиция задержала водителя, въехавшего в толпу людей в польском Щецине, сообщил в эфире Польского телевидения представитель городской полиции Щецина Павел Панкау. Ранее сообщалось, что в центре Щецина легковой автомобиль въехал в толпу людей, 12 человек тяжело ранены, водитель скрылся, столкнувшись с четырьмя другими машинами. "Виновник происшествия уже задержан, это 33-летний мужчина", - рассказал Панкау. Он уточнил, что водитель автомобиля "Форд Фокус" на щецинской площади Родло въехал в автобусную остановку. Он покинул место происшествия, после чего столкнулся с четырьмя другими автомобилями, где тоже есть раненые.

https://ria.ru/20231215/polsha-1916029528.html

щецин

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, щецин, польша, авто