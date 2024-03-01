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Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на сборы - РИА Новости, 02.03.2024
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17:02 01.03.2024 (обновлено: 00:13 02.03.2024)
https://ria.ru/20240301/sbory-1930543119.html
Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на сборы
Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на сборы - РИА Новости, 02.03.2024
Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на сборы
Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости, 02.03.2024
2024-03-01T17:02
2024-03-02T00:13
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.&quot;Постановляю призывать в 2024 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках Национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности&quot;, — говорится в тексте.В соответствии с указом правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов.Призыв на военную службу — установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах Вооруженных сил и других войсках, это составная часть комплектования армии.Сборы россиян из запаса направлены на совершенствование боевой выучки резервистов. Это плановое мероприятие, оно проводится ежегодно. Повестки запасникам могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев. В среднем призыв тех, кто находится в запасе, происходит раз в год.От сборов освобождены служащие и гражданские работники правоохранительных органов, пожарные, сотрудники таможни и граждане с бронью, закрепленные за органами государственной власти.
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вооруженные силы рф
Вооруженные силы РФ
Путин подписал указ о призыве военнослужащих запаса на сборы

Путин подписал указ о призыве граждан в запасе на военные сборы в 2024 году

© РИА Новости / Илья ПиталевВоеннослужащие проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
Военнослужащие проходят обучение на военных сборах в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Военнослужащие проходят обучение на военных сборах в Подмосковье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«

"Постановляю призывать в 2024 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках Национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности", — говорится в тексте.

В соответствии с указом правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением сборов.
Призыв на военную службу — установленное законом привлечение граждан для исполнения воинской обязанности в рядах Вооруженных сил и других войсках, это составная часть комплектования армии.
Сборы россиян из запаса направлены на совершенствование боевой выучки резервистов. Это плановое мероприятие, оно проводится ежегодно. Повестки запасникам могут приходить с периодичностью раз в три года. Максимальная продолжительность сборов для них — два месяца, при этом за все время резервист может провести на службе не более 12 месяцев. В среднем призыв тех, кто находится в запасе, происходит раз в год.
От сборов освобождены служащие и гражданские работники правоохранительных органов, пожарные, сотрудники таможни и граждане с бронью, закрепленные за органами государственной власти.
Призывники в сборном пункте перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
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