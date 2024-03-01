https://ria.ru/20240301/sanktsii-1930593832.html

Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций против России

Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций против России - РИА Новости, 01.03.2024

Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций против России

Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против России, меры вступили в силу 1 марта, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T20:18

2024-03-01T20:18

2024-03-01T20:18

экономика

россия

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берн (кантон)

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ЖЕНЕВА, 1 мар - РИА Новости. Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против России, меры вступили в силу 1 марта, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. "Федеральный департамент экономики, образования и исследований, компетентный в вопросах санкций, принял решение 29 февраля 2024 года о новых мерах в отношении России. Таким образом, Швейцария присоединяется к 13-му пакету санкций Европейского союза... Меры вступают в силу 1 марта 2024 года", - сказано в документе. Швейцария добавила в санкционный список 106 физических лиц и 88 компаний и запретила экспорт товаров двойного назначения и товаров, которые могли бы способствовать военному и технологическому укреплению России, еще 27 компаниям. "Продажа и экспорт в Россию компонентов, используемых для разработки и производства беспилотников, отныне запрещены", - уточняют власти. Швейцария не является членом ЕС или НАТО, но Берн присоединился практически ко всем европейским санкциям против Российской Федерации с 24 февраля 2022 года. По состоянию на 25 ноября 2022 года финансовые активы, замороженные в Швейцарии, составляют 7,5 миллиарда франков, к которым добавлено 15 объектов недвижимости, замороженных в Швейцарии. Что касается общей суммы замороженных резервов и активов Центрального Банка Российской Федерации в Швейцарии, то она составляет 7,4 миллиарда франков. Берн внимательно следит за текущей работой на международном уровне над российскими активами, находящимися под санкциями, в частности над находящимися под арестом российскими суверенными активами. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240301/turtsiya-1930393559.html

https://ria.ru/20240301/sanktsii-1930582482.html

россия

швейцария

берн (кантон)

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экономика, россия, швейцария, берн (кантон), владимир путин, евросоюз, нато