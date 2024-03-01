https://ria.ru/20240301/sanktsii-1930582482.html

Британский парламент расследует эффективность антироссийских санкций

Британский парламент расследует эффективность антироссийских санкций - РИА Новости, 01.03.2024

Британский парламент расследует эффективность антироссийских санкций

Парламент Великобритании проводит расследование, посвященное вопросу эффективности британских санкций в отношении России, говорится в заявлении на сайте... РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T19:22

2024-03-01T19:22

2024-03-01T19:22

россия

украина

европа

парламент великобритании

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Парламент Великобритании проводит расследование, посвященное вопросу эффективности британских санкций в отношении России, говорится в заявлении на сайте британского парламента. "Комитет казначейства (парламента) начинает новое расследование, посвященное тому, имеет ли программа экономических санкций Британии желаемый эффект", - говорится в заявлении. Отмечается, что комитет рассмотрит работу управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI), а также попытается оценить возможность конфискации замороженных российских активов. "Спустя два года <...> Россия все еще вкладывает десятки миллиардов в свой оборонный бюджет, что вызывает вопрос - имеют ли финансовые санкции Запада желаемый эффект?", - цитирует релиз председательницу специального комитета казначейства Харриет Болдуин. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929220909.html

https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, европа, парламент великобритании, евросоюз, еврокомиссия