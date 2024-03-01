Рейтинг@Mail.ru
Британский парламент расследует эффективность антироссийских санкций - РИА Новости, 01.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/sanktsii-1930582482.html
Британский парламент расследует эффективность антироссийских санкций
Британский парламент расследует эффективность антироссийских санкций - РИА Новости, 01.03.2024
Британский парламент расследует эффективность антироссийских санкций
Парламент Великобритании проводит расследование, посвященное вопросу эффективности британских санкций в отношении России, говорится в заявлении на сайте... РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T19:22
2024-03-01T19:22
россия
украина
европа
парламент великобритании
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149112/15/1491121577_0:248:5418:3296_1920x0_80_0_0_dcebb45ccf6e3c046fcfd3de97d093b9.jpg
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Парламент Великобритании проводит расследование, посвященное вопросу эффективности британских санкций в отношении России, говорится в заявлении на сайте британского парламента. "Комитет казначейства (парламента) начинает новое расследование, посвященное тому, имеет ли программа экономических санкций Британии желаемый эффект", - говорится в заявлении. Отмечается, что комитет рассмотрит работу управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI), а также попытается оценить возможность конфискации замороженных российских активов. "Спустя два года &lt;...&gt; Россия все еще вкладывает десятки миллиардов в свой оборонный бюджет, что вызывает вопрос - имеют ли финансовые санкции Запада желаемый эффект?", - цитирует релиз председательницу специального комитета казначейства Харриет Болдуин. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20240223/sanktsii-1929220909.html
https://ria.ru/20240222/rossiya-1929062482.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149112/15/1491121577_348:0:5072:3543_1920x0_80_0_0_d5667440fbea7c799df65c09688ff8b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, европа, парламент великобритании, евросоюз, еврокомиссия
Россия, Украина, Европа, Парламент Великобритании, Евросоюз, Еврокомиссия
Британский парламент расследует эффективность антироссийских санкций

Парламент Великобритании начал расследование эффективности санкций против России

© AP Photo / Matt DunhamВид на здание парламента в Лондоне
Вид на здание парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© AP Photo / Matt Dunham
Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Парламент Великобритании проводит расследование, посвященное вопросу эффективности британских санкций в отношении России, говорится в заявлении на сайте британского парламента.
"Комитет казначейства (парламента) начинает новое расследование, посвященное тому, имеет ли программа экономических санкций Британии желаемый эффект", - говорится в заявлении.
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
В США считают, что экономика страны выдержит свои же санкции
23 февраля, 23:20
Отмечается, что комитет рассмотрит работу управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI), а также попытается оценить возможность конфискации замороженных российских активов.
"Спустя два года <...> Россия все еще вкладывает десятки миллиардов в свой оборонный бюджет, что вызывает вопрос - имеют ли финансовые санкции Запада желаемый эффект?", - цитирует релиз председательницу специального комитета казначейства Харриет Болдуин.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
Темпы роста экономики России на фоне санкций удивили МВФ
22 февраля, 19:20
 
РоссияУкраинаЕвропаПарламент ВеликобританииЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала