https://ria.ru/20240301/sanktsii-1930386536.html

Япония расширила экспортные ограничения для "Калашникова" и "Алмаз-Антея"

Япония расширила экспортные ограничения для "Калашникова" и "Алмаз-Антея" - РИА Новости, 01.03.2024

Япония расширила экспортные ограничения для "Калашникова" и "Алмаз-Антея"

Япония в рамках нового санкционного пакета расширила список организаций из РФ, против которых действуют экспортные ограничения, говорится в пресс-релизе МИД. РИА Новости, 01.03.2024

2024-03-01T05:30

2024-03-01T05:30

2024-03-01T05:30

япония

россия

экономика

концерн пво "алмаз-антей"

объединенная двигателестроительная корпорация

объединенная судостроительная корпорация

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ТОКИО, 1 мар – РИА Новости. Япония в рамках нового санкционного пакета расширила список организаций из РФ, против которых действуют экспортные ограничения, говорится в пресс-релизе МИД. "Введение мер по запрету экспорта товаров, способствующих укреплению промышленной базы Российской Федерации", - отмечается в документе. В частности, в список внесены 29 организаций, в том числе, группа компаний "Калашников", "Алмаз-Антей", ОАО НПО "Базальт". Также экспортные ограничения коснутся АО "ОДК-Авиадвигатель", АО "Объединенная судостроительная корпорация", НПК "Уралвагонзавод", АО "ЦНИИАГ", АО "Концерн "НПО "Аврора", АО "Завод Элекон", АО "НПО "Импульс" и другие.

https://ria.ru/20240301/almazy-1930385854.html

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япония, россия, экономика, концерн пво "алмаз-антей", объединенная двигателестроительная корпорация, объединенная судостроительная корпорация