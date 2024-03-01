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Япония расширила экспортные ограничения для "Калашникова" и "Алмаз-Антея" - РИА Новости, 01.03.2024
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05:30 01.03.2024
https://ria.ru/20240301/sanktsii-1930386536.html
Япония расширила экспортные ограничения для "Калашникова" и "Алмаз-Антея"
Япония расширила экспортные ограничения для "Калашникова" и "Алмаз-Антея" - РИА Новости, 01.03.2024
Япония расширила экспортные ограничения для "Калашникова" и "Алмаз-Антея"
Япония в рамках нового санкционного пакета расширила список организаций из РФ, против которых действуют экспортные ограничения, говорится в пресс-релизе МИД. РИА Новости, 01.03.2024
2024-03-01T05:30
2024-03-01T05:30
япония
россия
экономика
концерн пво "алмаз-антей"
объединенная двигателестроительная корпорация
объединенная судостроительная корпорация
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ТОКИО, 1 мар – РИА Новости. Япония в рамках нового санкционного пакета расширила список организаций из РФ, против которых действуют экспортные ограничения, говорится в пресс-релизе МИД. "Введение мер по запрету экспорта товаров, способствующих укреплению промышленной базы Российской Федерации", - отмечается в документе. В частности, в список внесены 29 организаций, в том числе, группа компаний "Калашников", "Алмаз-Антей", ОАО НПО "Базальт". Также экспортные ограничения коснутся АО "ОДК-Авиадвигатель", АО "Объединенная судостроительная корпорация", НПК "Уралвагонзавод", АО "ЦНИИАГ", АО "Концерн "НПО "Аврора", АО "Завод Элекон", АО "НПО "Импульс" и другие.
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япония, россия, экономика, концерн пво "алмаз-антей", объединенная двигателестроительная корпорация, объединенная судостроительная корпорация
Япония, Россия, Экономика, Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация
Япония расширила экспортные ограничения для "Калашникова" и "Алмаз-Антея"

Токио расширил экспортные ограничения для компаний "Калашников" и "Алмаз-Антей"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ТОКИО, 1 мар – РИА Новости. Япония в рамках нового санкционного пакета расширила список организаций из РФ, против которых действуют экспортные ограничения, говорится в пресс-релизе МИД.
«
"Введение мер по запрету экспорта товаров, способствующих укреплению промышленной базы Российской Федерации", - отмечается в документе.
В частности, в список внесены 29 организаций, в том числе, группа компаний "Калашников", "Алмаз-Антей", ОАО НПО "Базальт".
Также экспортные ограничения коснутся АО "ОДК-Авиадвигатель", АО "Объединенная судостроительная корпорация", НПК "Уралвагонзавод", АО "ЦНИИАГ", АО "Концерн "НПО "Аврора", АО "Завод Элекон", АО "НПО "Импульс" и другие.
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Япония запретила импорт непромышленных алмазов из России
Вчера, 05:18
 
ЯпонияРоссияЭкономикаКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"Объединенная двигателестроительная корпорацияОбъединенная судостроительная корпорация
 
 
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